BTS宣布展開世界巡演 明年3月唱到香港

【on.cc東網專訊】韓國天團防彈少年團（BTS）的7名成員於去年6月全部完成兵役，之後一直為今年合體復出做準備，組合今日（14日）透過官方社交網公開宣傳海報，宣布展開新一輪世界巡迴演唱會，是他們繼2022年之後，相隔4年再舉行世界巡演。

今次巡唱將於4月9、11及12日在韓國高陽市揭開序幕，而6月13日是他們出道13周年的大日子，他們將於6月12及13日在釜山舉行演唱會，與歌迷一起慶祝。7子今次將在北美、南美、歐洲及亞洲的34個城市舉行79場演出，當中包括日本、美國、加拿大、西班牙、英國、德國、法國、香港、台灣及菲律賓等地方，其中香港場將在明年3月4、6及7日舉行，台灣高雄場則將於今年11月19、21及22日舉行，事務所表示之後會再追加在日本及中東等地方的場次。

廣告 廣告

而美國音樂媒體Billboard估計BTS今次世界巡唱將通過售賣演唱會門票、音樂及周邊商品等獲得近10億美元（約78億港元）的收益。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】