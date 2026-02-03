BTS強勢回歸！Netflix 3.21獨家全球直播《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》 兼推紀錄片記錄BTS回歸歷程

全球的ARMY注意——BTS回來了。Netflix今（3）日與全球同步宣布《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》將於3月21日香港時間晚間7點（韓國時間晚間8點）在Netflix獨家全球同步直播。

本場歷史性演出將自首爾象徵性地標「光化門」現場直播，慶祝BTS備受期待的全新專輯《ARIRANG》 正式發行。Netflix攜手HYBE讓這組流行樂壇王者再度站上舞台，打造前所未有、劃時代的全球回歸盛事。

BTS成員RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V與Jung Kook將於退伍後首次以完整陣容舉辦現場回歸演出。本場演出緊接著BTS宣布推出全新專輯與世界巡演之後登場。

BTS第五張正規專輯《ARIRANG》是一張深度內省的作品，探索他們的身分認同與根源。專輯發行後，BTS將展開規模盛大的《ARIRANG》世界巡演（2026–2027），橫跨34個地區、82場演出，足跡遍及亞洲、北美、拉丁美洲、歐洲、中東及更多地區。

BTS第五張正規專輯《ARIRANG》

不僅如此，如同全世界粉絲如此著迷，《BTS：天團回歸》，一部完整呈現BTS最新回歸專輯誕生過程的紀錄片電影也將於3月27日於Netflix獨家上線。這部長篇紀錄片記錄了KPop頂流天團BTS眾所期待的回歸時刻。由備受好評的導演Bao Nguyen（《誰是掌鏡人：越戰經典照片之謎》(The Stringer)、《那夜，金曲不朽》(The Greatest Night in Pop)）執導，並由知名製作公司This Machine（《瑪莎·史都華來當家》(Martha)、《雷鬼歌姬卡蘿爾G：明天真美好》(Karol G)）與HYBE共同製作，影片將提供前所未有的貼身視角，跟隨BTS再度回歸，開啟一段注定被寫入流行文化史的重要旅程。同時，成員們也回顧那段將七位韓國少年蛻變為全球巨星的歷程。

BTS

BTS

自2013年出道以來，BTS建立了全球最忠誠的粉絲社群之一。完成韓國法定兵役後，七位成員在洛杉磯重新集結，共同創作音樂，回到一個因分離與個人成長而更為成熟的創作空間。

當全球數以百萬計的粉絲期待BTS的回歸之際，BTS也直面深刻的提問：如何重新開始？如何在不被過去束縛的情況下致敬過往？又該如何一起邁步向前？在感到迷惘、歡笑與重新發現彼此的過程中，他們創作出反映當下自我的全新音樂，最終成就一張屬於這個時代的里程碑專輯。親密、動人，且充滿喜悅，《BTS: THE RETURN》是一個只有BTS能說的故事。這是關於韌性、團魂情誼與自我重塑的動人作品。

2022年第64屆GRAMMY Awards，防彈少年團（BTS）以單曲《Butter》入圍「最佳流行團體/組合」（Best Pop Duo/Group Performance）

BTS

《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》也象徵Netflix現場直播內容版圖的重大擴展，成為Netflix首次自韓國進行，並向全球直播的現場活動。此最新直播節目將加入Netflix強大的現場內容陣容，包括：《赤手獨攀台北101：直播》(Skyscraper LIVE)、《尋星選秀戰》(Star Search)、《拳戰擂台：傑克保羅 vs 安東尼約書亞》 (Jake vs Joshua)、《WWE Raw》、《Christmas Gameday：牛仔 vs 指揮官》(NFL Christmas Gameday)、《拳戰擂台：傑克·保羅 vs 麥克·泰森》(Paul vs Tyson)、《最後倒數：拳戰擂台：卡內洛阿瓦雷茲 vs 特倫斯克勞福德》 (Canelo vs Crawford)、《六王大滿貫》(Six Kings Slam)等。未來，Netflix也將直播MLB賽事、FIFA女子世界盃，以及美國演員工會獎 (The Actor Awards)。

《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》

形式：現場直播特別節目

首播時間：2026年3月21日香港時間晚間7點（韓國時間晚點8點）

導演：Hamish Hamilton

監製：HYBE、BIGHIT MUSIC、Guy Carrington、Garrett English、Kevin Hermanson

製作公司：Done + Dusted

備註：本活動為售票節目，更多資訊將於日後公布

《BTS：天團回歸》

形式：電影

上線時間：2026年3月27日

導演：Bao Nguyen

監製：Mark Blatty、Melissa Robledo、Seonjeong Shin、Nicole Kim、Kyewon Suh、James Shin

製片：Jane Cha Cutler、Bao Nguyen、R.J. Cutler、Elise Pearlstein、Trevor Smith、Choongeon Lee、Namjo Kim、Se Jun Lee

製作公司：This Machine、HYBE、EAST Films

