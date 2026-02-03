八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
BTS強勢回歸！Netflix 3.21獨家全球直播《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》 兼推紀錄片記錄BTS回歸歷程
全球的ARMY注意——BTS回來了。Netflix今（3）日與全球同步宣布《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》將於3月21日香港時間晚間7點（韓國時間晚間8點）在Netflix獨家全球同步直播。
本場歷史性演出將自首爾象徵性地標「光化門」現場直播，慶祝BTS備受期待的全新專輯《ARIRANG》 正式發行。Netflix攜手HYBE讓這組流行樂壇王者再度站上舞台，打造前所未有、劃時代的全球回歸盛事。
BTS成員RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V與Jung Kook將於退伍後首次以完整陣容舉辦現場回歸演出。本場演出緊接著BTS宣布推出全新專輯與世界巡演之後登場。
BTS第五張正規專輯《ARIRANG》是一張深度內省的作品，探索他們的身分認同與根源。專輯發行後，BTS將展開規模盛大的《ARIRANG》世界巡演（2026–2027），橫跨34個地區、82場演出，足跡遍及亞洲、北美、拉丁美洲、歐洲、中東及更多地區。
不僅如此，如同全世界粉絲如此著迷，《BTS：天團回歸》，一部完整呈現BTS最新回歸專輯誕生過程的紀錄片電影也將於3月27日於Netflix獨家上線。這部長篇紀錄片記錄了KPop頂流天團BTS眾所期待的回歸時刻。由備受好評的導演Bao Nguyen（《誰是掌鏡人：越戰經典照片之謎》(The Stringer)、《那夜，金曲不朽》(The Greatest Night in Pop)）執導，並由知名製作公司This Machine（《瑪莎·史都華來當家》(Martha)、《雷鬼歌姬卡蘿爾G：明天真美好》(Karol G)）與HYBE共同製作，影片將提供前所未有的貼身視角，跟隨BTS再度回歸，開啟一段注定被寫入流行文化史的重要旅程。同時，成員們也回顧那段將七位韓國少年蛻變為全球巨星的歷程。
自2013年出道以來，BTS建立了全球最忠誠的粉絲社群之一。完成韓國法定兵役後，七位成員在洛杉磯重新集結，共同創作音樂，回到一個因分離與個人成長而更為成熟的創作空間。
當全球數以百萬計的粉絲期待BTS的回歸之際，BTS也直面深刻的提問：如何重新開始？如何在不被過去束縛的情況下致敬過往？又該如何一起邁步向前？在感到迷惘、歡笑與重新發現彼此的過程中，他們創作出反映當下自我的全新音樂，最終成就一張屬於這個時代的里程碑專輯。親密、動人，且充滿喜悅，《BTS: THE RETURN》是一個只有BTS能說的故事。這是關於韌性、團魂情誼與自我重塑的動人作品。
《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》也象徵Netflix現場直播內容版圖的重大擴展，成為Netflix首次自韓國進行，並向全球直播的現場活動。此最新直播節目將加入Netflix強大的現場內容陣容，包括：《赤手獨攀台北101：直播》(Skyscraper LIVE)、《尋星選秀戰》(Star Search)、《拳戰擂台：傑克保羅 vs 安東尼約書亞》 (Jake vs Joshua)、《WWE Raw》、《Christmas Gameday：牛仔 vs 指揮官》(NFL Christmas Gameday)、《拳戰擂台：傑克·保羅 vs 麥克·泰森》(Paul vs Tyson)、《最後倒數：拳戰擂台：卡內洛阿瓦雷茲 vs 特倫斯克勞福德》 (Canelo vs Crawford)、《六王大滿貫》(Six Kings Slam)等。未來，Netflix也將直播MLB賽事、FIFA女子世界盃，以及美國演員工會獎 (The Actor Awards)。
=================
《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》
形式：現場直播特別節目
首播時間：2026年3月21日香港時間晚間7點（韓國時間晚點8點）
導演：Hamish Hamilton
監製：HYBE、BIGHIT MUSIC、Guy Carrington、Garrett English、Kevin Hermanson
製作公司：Done + Dusted
備註：本活動為售票節目，更多資訊將於日後公布
=================
《BTS：天團回歸》
形式：電影
上線時間：2026年3月27日
導演：Bao Nguyen
監製：Mark Blatty、Melissa Robledo、Seonjeong Shin、Nicole Kim、Kyewon Suh、James Shin
製片：Jane Cha Cutler、Bao Nguyen、R.J. Cutler、Elise Pearlstein、Trevor Smith、Choongeon Lee、Namjo Kim、Se Jun Lee
製作公司：This Machine、HYBE、EAST Films
=================
【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！
其他人也在看
新地馮秀炎涉貪被停職 年薪2400萬「商場一姐」是怎樣煉成的？
新地執行董事馮秀炎據報涉內地商場營運貪腐遭停職，年薪 2,400 萬的「商場一姐」如何建立新地商場王國？
咪神對決︱鄧凱文同「大騎樓」比舞封胸即輸
【on.cc東網專訊】無綫新咪神鄧凱文日前在社交網Po沙灘水着照，疑因太過性感被公司下「封胸令」，上載兩日就Del Post。未知是否有派福利陰影，她已變得乖乖，不敢再過分顯示天斌本錢。她近日與另一咪神「大騎樓」郭珮文為男主持曾錦燊拍跳舞片，本應是球來球往，撼動
習近平轉向「不費一槍一彈」就瓦解台灣 分析人士：中國入侵的可能性已降低
在接連清洗解放軍高層將領後，中國國家主席習近平已將軍隊實質指揮權牢牢掌握在自己手中。隨著親信與潛在制衡力量相繼出局，未來中國將如何處理對台灣關係，將幾乎完全取決於習近平個人的判斷與意志。
車Cam直擊｜大老山隧道電單車直撞客貨車 鐵騎士被拋出直插 Van 仔車廂內｜有片｜Yahoo
大老山隧道今早（3 日）發生交通意外。早上 8 時 20 分左右，一輛客貨車和電單車沿隧道管道快線往沙田方向行駛。客貨車因應前面交通情況減慢車速，然而尾隨的電單車未有減速，結果直撞客貨車車尾，電單車司機被拋出，並且撞爆客貨車車尾玻璃，全身飛進車內，身體多處受傷。電單車司機清醒，由救護車送往醫院治理。
港男多年儲下黃金被母私自變賣！價值約350萬 為幫細佬俾首期？
金價近期屢創新高，不少市民選擇放售套現。有港男於社交平台發文稱，自己投資黃金多年，儲下價值約350萬元的金幣及金粒，誰知卻被母親私自變賣，將款項交給弟弟作結婚置業之用，事主頓感晴天霹靂，與家人關係降至冰點。
熊黛林雙胞胎女兒長相大不同！一家四口遊新加坡 7歲姊妹一靜一動萌翻網友
熊黛林日前和丈夫郭可頌帶著7歲雙胞胎女兒到新加坡旅遊，一家四口的旅行照曝光後引起網友討論，焦點集中在雙胞胎姐妹明顯不同的外型與性格，也讓不少人感嘆基因真的很奇妙。
【惠康】堅係正優惠 維達衛生紙$55/2條＋送萬用廚紙、抽取式面紙（即日起至05/02）
惠康今期有多款超值產品，包括有雀巢® DRUMSTICK®雪糕甜筒多件裝優惠價$55/2盒，平均$27.5/盒、維達 金裝3層衛生紙(10卷裝) 優惠價$55/2條，平均$27.5/條，送總值$44的維達Pro-X 3層特吸萬用廚紙 (2卷裝) 及藍色經典抽取式面紙 (6包裝)1件。
陸永晒細女廣告片人見人愛 12歲已接近180cm
【on.cc東網專訊】組合農夫近期多多搞作，兩人夾份開設工作室外，成員陸永在社交網站上載一段與細女SimSim以父女檔形式拍攝的牙刷廣告片，齊齊介紹牙刷及盲盒。影片中，SimSim着紅色衞衣襯灰色棉褲，五官精緻散發青春少女味，更遺傳陸永的優良基恩，12歲的她暴風
「亞視忠臣」被前妻分走一半身家想輕生 順德開麵店重獲新生
【on.cc東網專訊】「亞視忠臣」的劉錫賢在2018年與前妻離婚，他曾大爆離婚後被前妻分走一半身家，又遇上疫情兼喪母，兩年間零收入，甚至曾因抑鬱症而有輕生念頭：「個袋剩返40蚊，問題係呢個過程裏面，你做定唔做？我所講係做人。」幸有3位妹妹接濟，捱過人生低谷。近年
【759阿信屋】今期勁筍推介（02/02-15/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，韓國高級大理石紋鑊系列低至$115-162/件、Klean Nara 99.9消毒濕紙巾 $53.8/2件、獅王Nanox one洗衣液 $35/件、Johnson排水管清潔劑 $31.5/件，各位街坊買新年用品、大掃除用具就最啱啦！
張智霖、袁詠儀19歲兒子「突破185cm」！遺傳長腿基因，一家三口現身機場超吸睛
張智霖與袁詠儀19歲的兒子張慕童（暱稱「魔童」），1月26日和父母一起現身香港機場，被網友偶遇。他的身高成為焦點，目測已超過185公分，站在人群中特別顯眼。
錦綉花園維修爭議︱數百街坊出席資訊日 卜國明發言屢被噓 民政建議覓退休法官調解︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】元朗錦綉花園管理公司早前提出近5億元水管維修工程，引起居民質疑後叫停，昨日管理公司召開「資訊日」。有居民代表表示，應徹查屋苑失水是否涉偷水，指水務署答應另覓地點設新水錶，再與舊水錶比較用水量。水務署高級工程師黎振鋒指，2018年已將棄置水管和屋苑內部供水系統分離，署方排除從該喉管偷水，若居民有疑慮，可與管理公司商討在喉管位置挖掘查證。民政處代表建議，找有處理大廈管理個案經驗的退休法官或司法人員，與發展商、小業主代表討論解決爭議。
49歲梁詠琪遊日淡妝樣令人驚呆！少女般的「發光肌」保養秘訣，低成本自製「椰子油咖啡渣磨砂膏」護膚神器
即將踏入50歲的「短髮女神」Gigi梁詠琪近日現身日本南青山，被網民捕獲並上傳合照。極佳的素顏狀態瞬間引發熱議！網民形容與 Gigi 對視一刻「整個驚呆了」，大讚她皮膚細緻，肌膚狀態好到令人目瞪口呆！究竟這位凍齡女神如何維持如少女般的「發光肌」？原來秘訣就藏在廚房之中！
許仕仁病逝終年 77 歲 卸任政務司長後捲新地案入獄 廿萬一餐法國菜終入不敷支破產｜Yahoo
前政務司司長許仕仁周日（ 1 日）下午在東區尤德夫人那打素醫院因病逝世，享年 77 歲。人稱「橋王」的許仕仁，曾任積金局行政總監及政務司司長，2007 年換屆時離開政府。許其後被廉政公署拘捕，在 2014 年因涉嫌收受新鴻基地產利益，被裁定公職人員行為失當等罪名成立，判監 7 年半，成為香港歷來被定罪的最高級官員。他在赤柱監獄服刑期間表現良好，於 2019 年 12 月 18 日刑滿出獄。
2026馬年陳定幫生肖運程：馬、羊、猴篇｜屬馬犯太歲小心金錢糾紛、屬羊易遇貴人、屬猴提防血光之災
陳定幫2026馬年生肖運程｜2026馬年對於屬馬、屬羊與屬猴的人而言是一個變數特別多的關鍵之年，有生肖在這一年迎來轉機，有的則事業與運氣同步上升，也有生肖在人際與感情關係接連受考驗。究竟這3個生肖在2026年將面對甚麼危機與機遇？以下即逐一拆解2026馬年的財運、事業、感情與健康運勢，讓你在新一年順順利利把握先機！
孫藝珍私服穿搭Valentino鞋超吸睛！精品芭蕾舞鞋6款推薦
韓國女星孫藝珍向來以優雅形象著稱，她的私服穿搭同樣是時尚迷關注焦點。近日她在IG分享的造型，宛如校園青春記憶的延伸：白襯衫搭配黑色百褶裙，俐落中帶著柔和層次，自然達到減齡效果。腳上搭配Valentino芭蕾舞鞋成為亮點，巧妙呼應學院氣息，也讓芭蕾舞鞋再度成為精品鞋履中的話題焦點！接下來，就從孫藝珍的示範出發，盤點6款精品芭蕾舞鞋的魅力。
胡‧說樓市｜新居屋安楹苑: 預製廁所接口現積水，鑿開地台驚現大窿?
新居屋安楹苑爆出交樓質素爭議！《胡‧說樓市》直擊低層單位，在未接通水電的情況下，洗手間地台濕度高達26.2% 。業主報執修竟被房署以「肉眼看不見」為由拒絕，拆開地台後更發現驚人「大窿」與積水。究竟「十年結構保證」是否形同虛設？
比利時首相憂「在紐約監獄醒來」 揭歐洲對美國司法霸權的不安
比利時首相德韋弗在達沃斯與美國總統川普會面後，拋出「可能在紐約監獄醒來」的玩笑，引發歐洲政壇高度關注。分析指出，這並非黑色幽默，而是歐洲對美國長臂管轄、司法與經濟壓力的真實焦慮。
消委會肉乾肉鬆│1款豬肉乾驗出獸藥殘餘！13款樣本檢出可致癌物 僅「媽媽的廚房」肉鬆無鈉超標（附總評高分名單）
消委會肉乾肉鬆大檢閱！肉乾、肉鬆和肉紙惹味可口，是深受歡迎的零食，消委會557期就測試市面上30款肉乾零食樣本，包括豬肉乾、牛肉乾、豬肉鬆及豬肉紙樣本的食用安全和營養價值。發現價值$170的美珍香牛肉乾竟屬出含可致癌物！而林珍香脆豬肉乾被驗出獸藥殘餘AOZ，而在高糖高鈉的肉乾下，竟有一款豬肉鬆不屬高鈉？ 立即繼續看Yahoo消委會肉乾報告！
解放軍報：查處張又俠、劉振立是清除攔路虎 隨時準備打仗
中央軍委副主席張又俠和中央軍委委員兼中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立落馬，《解放軍報》一連3天發布評論，今日在頭版再發表題為「以強烈的使命擔當攻堅奮進」文章，指堅決查處張又俠、劉振立等是清除影響事業發展的「攔路虎」，擠去的是戰鬥力建設的水份，為強軍事業發展注入強大動力。文章指出，全軍官兵要把思想和行動統一到黨中央、中央軍委和中央軍委主席習近平的重大決策部署上，深刻認識「反腐愈徹底、攻堅愈托底、強軍愈有底的規律大勢」，強調要全面加強練兵備戰，加快先進戰鬥力建設，「隨時準備打仗，隨時能打勝仗」。文章強調，軍隊黨員幹部特別是高級幹部要以被查處的腐敗分子為反面教材，牢記初心使命，樹立和踐行正確政績觀，嚴守思想防線、用權底線、法紀紅線、家風界線，以過硬作風和形象感召帶動部隊。《解放軍報》1月31日在頭版發表評論員文章「堅定反腐敗必勝、強軍必成的信念信心」，指堅決查處張又俠、劉振立「是全面從嚴治黨的重大成果、反腐敗鬥爭的重大勝利」；昨日再在頭版刊登題為「持續深化政治整訓、縱深推進正風反腐」評論文章，再次強調查處張又俠與劉振立對反腐敗的意義。 (ST)