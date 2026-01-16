BTS新碟定名《ARIRANG》 6月釜山開騷酒店房價暴漲15倍

【on.cc東網專訊】韓國天團防彈少年團（BTS）相隔3年零9個月推出的第5張正規專輯《ARIRANG》將於3月20日發售，收錄14首歌曲，碟名來自韓國深入民心的民謠《阿里郎》，專輯標題概括了BTS一路走來的歷程、團隊的身份認同，以及他們希望與世界各地樂迷分享的情感。

BTS相隔4年再開啟的世界巡迴演唱會，將於4月9日、11日及12日在高陽體育場揭開序幕，並於6月12日至13日移師釜山，據韓媒報道，BTS巡唱日程曝光後，該段日子釜山附近酒店房價隨即暴漲逾10倍，當中一家飯店於6月10日的房價為360港元，但12日、13日卻漲至4,070港元一晚，相當誇張。

另一家位於釜山附近的酒店房價於6月10日為525港元，但11日房價卻漲至5,235港元，12日、13日的房價甚至索價7,882港元，是平常的15倍，而14日房價則回落至525港元，明顯借BTS開騷撈一筆。

