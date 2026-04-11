BTS柾國也翻跳她的歌！泰國饒舌新星MILLI Y2K穿搭，狗咬狼尾髮型太帥氣了！
BTS柾國也翻跳這位泰國饒舌新星的歌！這位泰國Rapper MILLI有份演唱的〈SSAK〉近來成為社交媒體的洗腦歌，細看她的造型，頂着一頭狗咬狼尾髮型、身穿充滿Y2K的怪奇衣着，令一眾GenZ紛紛議論她是誰？一起來看看這位「泰」新潮新星吧！
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MILLIE 是誰？
本名是Danupha Khanatheerakul 的MILLIE是來自泰國的饒舌歌手，她的音樂風格是「Fusion菜式」，除了以節奏感強勁的節拍旋律吸引聽眾外，她還擅長將不同語言融入歌詞中，包括泰文、英文、韓文甚至日文，常常挑戰傳統審美標準外，更在歌詞中提及社會議題與女性賦權，大膽且富有泰國文化色彩的個人風格著稱，獲得一眾Gen Z粉絲。
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《Show Me The Money 12》第四名
MILLI 今年參與了韓國hip hop選秀節目《Show Me The Money》第12季，當中她成為首位闖入決賽的海外歌手，最終獲得第四名。她在節目中加入了 GRAY & Loco 導師團隊，在賽季Digital Music 的任務中，與導師GRAY、Loco、同隊的 OXYNOVA、MASON HOME、Foggyatthebottom 及 OSUN隊員完成了〈SSAK〉歌曲，這首歌因其流暢的節奏與 MILLI 標誌性的快嘴饒舌而大受歡迎，讓她一Rap而紅。
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而且她在 HYBE 總部更曾巧遇了BTS的 RM (Namjoon)，根據 MILLI 描述，當時是 RM 主動走過來跟她打招呼，並表示：「我有聽妳的音樂，妳做得很好。」讓不少有留意韓國Hip Hop的粉絲、ARMY都開始認識這位「泰國饒舌怪物」，相信未來會在不少舞台看到她的身影。
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狗咬瀏海狼尾頭成標誌
Gen Z的穿着風格偏我行我素，身為有態度的Rapper，MILLI從髮型到穿搭都充滿Y2K的怪中帶美魅力。她以「狗咬瀏海」和「狼尾」頭示人好一陣子，充滿破碎感的眉上瀏海，以及像碎得像羽毛的層次狼尾，帶有一種不對稱的、甚至像是自己亂剪的 「半成品感」，配她的金屬鼻環，完整。展現出千禧年代那種不盲從主流、大膽表達自我的怪美美學。
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Y2K叛逆穿搭
MILLI非常擅長用一些怪奇、別具特色的單品來配襯出具魅力的Y2K穿搭，例如是拿破崙的洗水做舊牛仔褸，配搭金屬感滿滿的銀色手袋，手袋上掛著一個粉色星形charms，這種可愛中帶點punk rock的對比是Gen Z的重要標誌；內搭的黑色 T 恤印有Gothic字樣，延續了整體造型的硬朗感。
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這個造型則採用了怪奇的「魚形狀」領呔來製造焦點。先是把cropped裇衫俐落的黑色長版大褸打造Office Siren的基底，下身配搭做舊的洗水7分闊腳牛仔褲來加入廢土感覺；她也穿了高跟鞋來貫徹職場造型，但混搭了喱士黑色絲襪這種極度女性化的單品與粗獷的牛仔褲碰撞，看似隨意但充滿細節，卻毫不突兀；而魚領帶絕對是整套穿搭的靈魂，打破了西裝造型的嚴肅感外，更展現了她一貫大膽且不按牌理出牌的審美。
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同樣的配搭方程式，在MILLI身上卻是千變萬化又意想不到。例如像這條闊腳牛仔5分短褲，內搭一條印有水果、動物等怪奇圖案的絲襪，我猜誰也想不到會這樣配搭絲襪吧，但MILLI完美駕馭了！
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別看MILLI經常把怪奇單品砸上身，她也有當辣妹的時候！這套穿搭她選用了帶有印花的內衣，露出印有字樣的橡筋褲頭，這種 Peeking Underwear 的穿法是典型的 Y2K 復古元素。隨意抓起的蓬鬆高髮髻，以及腰間掛著的兔仔charm，這種搖滾性感 vs 軟萌可愛的強烈反差，正是 MILLI 個人穿搭中的怪美特色。
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誰人會把編號布當成穿搭一部分？MILLI會！她胸前貼著的「35094」正是她在《Show Me The Money》海選時的報名編號，她把號碼布貼上緊身的牛仔外套上，以紅色漆皮尖頭鞋與紅色細皮帶作為點綴，是典型的千禧年辣妹裝設定，這種不按牌理出牌的穿搭真的很inspiring！
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Y2K的其中一個標誌元素就是怪奇符號和圖案，例如是蝴蝶、龍、天使等組合成4不像的圖案，這件Tee Shirt完美展現了MILLI的性格和魅力，因為當中的是泰式符文，肉色透膚材質上印滿了類似泰國傳統經文刺青的圖騰，包括常見的五條經文、神獸與佛像圖案，既強悍又充滿神秘感，完美契合她「泰國饒舌怪物」的霸氣形象，又能充分表現到泰國人的身分。
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這套穿搭展現了她如何將美式復古工裝與Preppy Style界混搭，MILLI以軍綠色的寬鬆工人褲配搭裇衫與領呔，將極具正式感的學院風領呔與粗獷的工人褲組合，營造出一種叛逆學生的感覺，即使看似日常，也在顏色的配搭上為造型加入亮點。
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