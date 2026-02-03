BTS回歸演唱會3.21 Netflix獨家直播，連帶紀錄片3.27上架ARMY鎖定收看
韓國天團防彈少年團（BTS）即將在3月21日晚間於首爾光化門廣場舉辦《BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG》回歸演唱會。這場演出門票採抽籤制，僅限約15,000至20,000位ARMY免費入場，真的是一票難求！幸好Netflix帶來超級好消息：屆時將向全球超過190個國家與地區同步直播，讓無法到場的粉絲也能即時感受現場熱度。
此外，演唱會結束一週後的3月27日，Netflix還會上線紀錄片《BTS: THE RETURN》，貼身跟拍七位成員在洛杉磯重聚、共同籌備新專輯《ARIRANG》的幕後點滴，完整記錄他們的真實心聲與創作過程。
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
「人間Tiffany」是宋雨琦！官宣成為Tiffany品牌大使，同款首飾美到窒息
CORTIS Martin分享「最受用的5句人生哲學」，助你解決「猶豫不決」時刻：考慮要不要吃的時候，別吃！
其他人也在看
背包卡纜車吊半空心跳停！ 昆士蘭家屬奔日帶骨灰回家！
這起滑雪場悲劇震驚全球，一名來自澳洲昆士蘭陽光海岸的22歲女子Ella Day Brooke（布魯克·戴伊），在日本長野縣栂池高原滑雪場度假時，1月30日上午9:15左右搭乘Tsuga No. 2 Pair Lift纜車，背包腰帶扣環未扣牢，卡在吊椅機械上導致她無法下車，被拖行吊掛在半空約幾分鐘，巡邏員緊急停機救人時她已心臟驟停，送往醫院搶救無效，於2月1日宣告不治。
咪神對決︱鄧凱文同「大騎樓」比舞封胸即輸
【on.cc東網專訊】無綫新咪神鄧凱文日前在社交網Po沙灘水着照，疑因太過性感被公司下「封胸令」，上載兩日就Del Post。未知是否有派福利陰影，她已變得乖乖，不敢再過分顯示天斌本錢。她近日與另一咪神「大騎樓」郭珮文為男主持曾錦燊拍跳舞片，本應是球來球往，撼動
彭羚57歲生日上載運動短片 圈中好友齊送祝福
90年代樂壇天后彭羚（Cass），1998年與林海峰結婚，婚後誕下囡囡林泳及林清，淡出樂壇專心相夫教女，生活非常低調。考獲禪柔運動導師牌嘅彭羚，不時喺社交網站上載運動短片，噚日（2日）係佢57歲生日，並喺IG上載做運動嘅短片，記錄過去做運動鍛鍊身體嘅日子。
袁惟仁逝世終年57歲 王菲《旋木》作曲人 曾被爆多次出軌 晚年2次跌倒慘成植物人
曾經撰寫王菲《旋木》、《執迷不悔》、那英《征服》嘅台灣音樂人袁惟仁，自2018年喺上海時失足跌倒，導致腦溢血並發現腦瘤後，健康狀況大不如前，近年更因再次跌倒而成為植物人。
大S徐熙媛離世一周年，在具俊曄身上看到刻骨銘心的情深：為愛人打造紀念雕像、離開了也不離不棄的守護
台灣著名女藝人大S徐熙媛，在2025年2月2日在日本病逝。在2026年2月2日，大S逝世的一周年，她的丈夫具俊曄，為她設計了一座專屬的紀念雕像「熙媛的永恆軌道」，也在紀念會上正式公開。
SJ始源一日快閃台北出包！竟因這家咖啡廳錯過班機，親口封「全台最棒」！
而另一位現身追思儀式的南韓藝人，則是天團Super Junior成員始源。雖然他並未與大S有過合作，但因具俊曄在韓流圈的深厚輩分與情誼，始源依舊選擇親自來台致意。更令人驚訝的是，始源前一晚才剛在日本福岡參與SM TOWN家族演唱會，隔天立刻一日快閃台北，只為趕上這場紀念雕像...
魏駿傑前妻張利華越撈越掂 躋身保險界頂尖會員TOT
魏駿傑前妻張利華曾被指背夫出軌，回復單身的她身光頸靚，在「保險界女王」王玉環幫助下成為旗下強人，更成功躋身保險業MDRT「百萬圓桌」行列。早前張利華喺社交網站宣布成為「Top of the Table（頂尖會員）」嘅喜訊，寫下：「在全年含金量最高、競爭最激烈的第三季度脫穎而出，同時也登頂全球壽險之巔—榮膺Top Of The Table（TOT）六倍MDRT業績，置身頂尖團隊，方知何為卓越。感謝所有信任與同行，這既是巔峰，更是起點，也為2025畫上了一個閃耀的句點。未來繼續以專業守護，為萬家財富夢想護航」。
大S逝世周年仔女竟去廣州玩 小S兩個女反更親近？
【on.cc東網專訊】尋日（2日）係台灣女星大S（徐熙媛）離世一周年，老公具俊曄及S家於金寶山名人碑林區為其雕像揭幕及舉行紀念追思會，一行多人愁眉不展，加上綿綿細雨更顯悲情。惟大S與前夫汪小菲所生嘅一對仔女玥兒、箖箖未到場，同一日有人於廣州餐廳目擊汪小菲帶住玥兒
宣萱剖白當年離巢全因拒絶取悅他人 直言古天樂是兄弟不是「CP」：佢唔當我女人
今晚（ 2 月 2 日）起一連三集，陳志雲邀得宣萱擔任《又係時候同一天講再見》嘉賓。 電影《尋秦記》、感情， 到演藝生涯的點滴，娓娓道出33 年間的浮沉。陳志雲重提宣萱1994 年與古天樂等一眾演員現身《K-100》挑戰TVB 高層，直指公司過於重用歌星拍劇，而歌星又經常遲到，其率直敢言再度成為網民焦點。陳志雲指原來當時他也在場，宣萱立刻笑言：「好多謝你冇雪我。」，並解釋當年發言動機：「有問題發生嘅時候，自己人就會人俾人鬧，出面人（歌星）就會唔會俾人鬧。」陳志雲解釋歌手一個騷僅一百元，宣萱則強調：「唔關錢事，係職業操守嘅問題。」
〈Golden〉奪葛萊美獎創K-Pop先例，衝破連BTS也衝不破的Grammys高牆
2026 Grammys葛萊美獎完美落幕，今年有不少與K-Pop相關的創先河時刻，有Rosé與Bruno Mars打頭陣演出之外，還有《Kpop 獵魔女團》主題曲〈Golden〉奪「最佳視覺媒體原創歌曲」，成為首支K-Pop歌曲衝上葛萊美獎得獎舞台的作品。
五月天演唱會2026香港站丨3月啟德開4場 即睇搶飛攻略、票價、座位表
五月天宣布將於3月在啟德舉辦《#5525 回到那一天》25週年巡迴演唱會香港站．春暖花開版，五迷們要密切留意以下隨時更新的售票詳情！
袁惟仁逝世，重溫他對音樂創作的執著信念：當你愈得意，愈需要有人當頭棒喝
台灣音樂人袁惟仁（小胖老師）逝世，2020年因為在家中跌倒而被判為植物人，今日由其二姊袁藹珍宣布袁惟仁「選擇今天離開」的消息。享年57歲的袁惟仁，除了留下王菲的〈執迷不悔〉和〈夢一場〉等經典作以外，也留下了他對創作和音樂的執著和熱誠。
米倉涼子涉毒不起訴還清白！ 阿根廷男友潛逃海外內幕！
風暴從去年8月麻藥取締部突襲米倉東京自宅公寓爆發，查獲疑似大麻成分藥物和使用器具，米倉當時不在家，但男友在場，檢方鎖定兩人共同持有調查。她多次缺席活動，僅以身體不適代讀，12月底官網首度承認搜查，強調全面配合。日媒NHK補充，男友是米倉2014年離婚後交往的阿根廷舞者，兩人低調同居，事件後男友速離日本，檢方偵查卡關。
大S徐熙媛離世一周年 具俊曄設計雕像揭幕 手寫信催淚：下次永遠在一起
台灣女星徐熙媛（大S）於去年2月2日在日本因病離世，丈夫具俊曄與親友及粉絲至今對她仍有無限思念。昨日（2月2日）是大S離世一周年，由具俊曄親自設計的大S紀念雕像舉行揭幕儀式，身穿黑衣的親友們一起齊集在台灣金寶山墓園，在雨中見證代表大S的白色少女造型雕像現身，許多人都彷如跟大S重逢，獻花時忍不住落淚。而具俊曄亦以手寫信悼念愛妻，約定「等我們下次再見的時候，就永遠、永遠在一起吧」。
星光背後 ｜陳松伶憶述半生受盡打擊 做婚前檢查發現不育 ： 係一個遺憾
1985年15歲參加《歡樂今宵》模仿葉蒨文大賽入行的陳松伶(松松)，91年憑《天涯歌女》一劇飾演金嗓子周璇爆紅全港，唱片更大賣六白金。
愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介
愛．回家之開心速遞 每周劇情簡介
2026 Grammys葛萊美獎紅地毯盛況：Rosé、Lady Gaga、Sabrina Carpenter華麗亮相
2026 Grammys 第68屆葛萊美獎登場，是年度首波矚目音樂盛事之一。今年音樂類型多元，被視為K‑pop、拉丁音樂與主流流行全面「同台交鋒」的年度檢視舞台。大家關注得獎名單之外，Grammys 葛萊美獎紅地毯盛況也相當搶眼，一起來看看吧！
方皓玟觀濱演唱會2026丨2.2公開售票 即睇搶飛攻略、票價、座位表
由本地舞台主辦《方皓玟約你落觀濱演唱會》，將於 2026年3月21日晚上8時，假觀塘海濱活動空間AQUABEAT 03舉行，演唱會設有$980（坐位）及$580（企位）兩種票價，企位觀眾更可獲贈一杯啤酒，門票於2月2日公開發售。
BTS強勢回歸！Netflix 3.21獨家全球直播《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》 兼推紀錄片記錄BTS回歸歷程
全球的ARMY注意——BTS回來了。Netflix今（3）日與全球同步宣布《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》將於3月21日香港時間晚間7點（韓國時間晚間8點）在Netflix獨家全球同步直播。 本場歷史性演出將自首爾象徵性地標「光化門」現場直播，慶祝BTS備受期待的全新專輯《ARIRANG》 正式發行。Netflix攜手HYBE讓這組流行樂壇王者再度站上舞台，打造前所未有、劃時代的全球回歸盛事。
具俊曄守候大S墓前1年 韓國主持人見證愛情即淚崩
【on.cc東網專訊】今日（2號）乃台灣女星徐熙媛（大S）辭世一周年紀念，其韓籍丈夫具俊曄至今依然耿耿於懷未能放下，每天繼續於愛妻墓前守候陪伴，並不時掏出平板電腦重溫夫婦倆昔日恩愛點滴，教人相當心痛。近日韓國電視台節目《名人生老病死的秘密》特意派出採訪隊遠赴台灣