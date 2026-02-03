BTS回歸演唱會3.21 Netflix獨家直播，連帶紀錄片3.27上架ARMY鎖定收看

韓國天團防彈少年團（BTS）即將在3月21日晚間於首爾光化門廣場舉辦《BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG》回歸演唱會。這場演出門票採抽籤制，僅限約15,000至20,000位ARMY免費入場，真的是一票難求！幸好Netflix帶來超級好消息：屆時將向全球超過190個國家與地區同步直播，讓無法到場的粉絲也能即時感受現場熱度。

此外，演唱會結束一週後的3月27日，Netflix還會上線紀錄片《BTS: THE RETURN》，貼身跟拍七位成員在洛杉磯重聚、共同籌備新專輯《ARIRANG》的幕後點滴，完整記錄他們的真實心聲與創作過程。

