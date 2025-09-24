《鱷魚之吻》Yahoo娛樂圈專訪 談善言做新「阿寶」
BTS師弟團CORTIS是誰？5位爆紅00後成員大公開，16歲Keonho被稱為「車銀優接班人」？
「I just gotta get it watch me go, go, go, go, go, go！」近日IG洗版歌《GO!》由韓國男團CORTIS演唱。還未認識這隊新男團CORTIS嗎？這是一隊HYBE旗下BIGHIT MUSIC相隔6年再度推出的全新男團——CORTIS，是BTS師弟團，而且團內還有來自香港的成員！這隊創作型新人男團不只擁有美貌，實力更是全能，從作曲、編舞到MV概念全都親力親為。官方一釋出預告後，大批Kpop粉絲馬上感嘆道：「還沒看到正式舞台就已經愛上了！」
BTS師弟團CORTIS出道
BIGHIT MUSIC新男團CORTIS於2025年8月18日出道。官方帳號與預告片一釋出，不少網友已經紛紛表示要入坑！CORTIS也是繼BTS以及TXT之後，BIGHIT相隔6年推出的最新男團，更讓人驚喜的是其中竟有一位成員來自香港！
CORTIS團名由來
CORTIS成員包括James、Juhoon、Martin、Seonghyeon與Keonho，每一位都兼具舞台實力與創作能力。與多數偶像不同，CORTIS是「Teen Creators」，因為他們並不只負責唱跳，而是全程參與音樂創作、編舞設計與MV製作。團名取自「COLOR OUTSIDE THE LINES」，象徵不受框架拘束，打破傳統偶像與創作者的界線。雖然成員年齡最年長的也未滿20歲，但他們在音樂、舞蹈與影像的創作中都展現了成熟與原創性，並以共同創作者的方式合作，而非固定分工。
有粉絲發現，Martin與James在出道前就已參與 TXT《Deja Vu》、ENHYPEN《Outside》、ILLIT《Magnetic》等人氣歌曲的製作。這種出道前已是幕後功臣的形象，讓人聯想到BTS初期的RM與SUGA，同樣以自我創作實力立足，並在舞台上留下鮮明形象。
CORTIS成員介紹
CORTIS成員1. James（趙雨凡）
2005年出生的James是港泰混血兒，他是全團年紀最大的成員，也是唯一成功留在BIGHIT的練習生團體Trainee A成員。有消息指，他童年時期就讀於新北市直潭國小與台北市民族實驗國中，成績優秀且精通英文，熱愛曲棍球、籃球與電玩。網上甚至流傳著他吹直笛、英語演講與畢業致詞的影片，普通話口音親切自然。此外，他曾為師兄田柾國的《Seven》伴舞，並參與 TXT、ILLIT 等團的歌曲創作。
CORTIS成員2. Juhoon
2008年出生的Juhoon於2024年才加入BIGHIT，但早年已是活躍於圈內的兒童模特。母親鼓勵他嘗試多種領域，包括小提琴、足球與田徑等。他曾在西班牙足球比賽中擔任教練的英文翻譯，精通韓、英、日三語，展現過人的學習能力。
CORTIS成員3. Martin
同樣於2008年出生的Martin擁有韓國與加拿大血統，是CORTIS的隊長。曾與James一同為TXT《Deja Vu》、《Miracle》與ILLIT《Magnetic》等歌曲創作，也參與了LE SSERAFIM《Pierrot》與ENHYPEN《Outside》的歌曲製作。此外，曾在冬奧舞台上表演，創作能力極強。
CORTIS成員4. Seonghyeon
2009年出生的Seonghyeon，13歲便通過BIGHIT徵選。他曾於洛杉磯舞蹈學院接受訓練，擅長說唱與舞蹈。私下喜歡動畫、電影與籃球，因擁有深邃的酒窩而被粉絲稱為「酒窩男孩」。
CORTIS成員5. Keonho
2009年生的Keonho是團隊的忙內，他在小學六年級時被星探發掘，加入BIGHIT前曾是游泳比賽選手。性格高冷卻不失禮貌，外型清爽帥氣，在學校深受同齡女生喜愛。在情人節2月14日出生的他，又有著「車銀優」般的「小奶狗」可愛帥甜臉相，現在已經被網友封為「車銀優接班人」了！
