BTS柾國「黃金忙內」28歲生日，盤點Jungkook這寶藏男孩無法抗拒的反差魅力

BTS田柾國在9月1日迎來28歲生日，這位第五位入選BTS成員的「黃金忙內」，在成為BTS一員時只有15歲，不知不覺間就步上了長達12年的偶像之旅，Jungkook今年更與Jimin一起退伍，成為真男人了！

在BTS那麼多位男孩中，為何柾國在全球而言一直保持為高人氣成員呢？想必也是和他身上獨特的寶藏男孩氣質有關。在他的生日月，來感受這寶藏男孩無法抗拒的反差魅力。

柾國小時的夢想就是成為歌手，故此在中學時便參加了Mnet的選秀節目《Super Star K3》，雖在節目中落選，但那充滿潛質的魅力，卻讓他被七間經紀公司相中， JYP、CUBE等都向他招手。這些年來，大家看著柾國由小男生長成魅力滿滿的男人，別有一番感觸。

除了唱歌跳舞，柾國更是才華洋溢，在BTS裡，他是主唱、領舞、副Rapper，他也會記錄BTS 的 BTS (Behind the Scenes)。對影像工作有滿滿熱情的他，偶然會記錄成員的模樣，和智旻的東京Vlog也是由他剪接，BTS作品〈Life Goes On〉也由柾國執導。另外，因為父親和哥哥都擅長畫畫的關係，他也因此耳濡目染，曾在節目《BTS In the Soop》中，毋需起稿，即可輕鬆畫出一幅山水畫，藝術細胞驚人。

柾國目前的IG（@mnijungkook）Followers為12M，但其實他曾經在2023年刪除了擁有超過5000萬粉絲的帳戶。當擁有高人氣，有些人會忘掉在自己什麼都沒有時，那些曾幫助自己、鼓勵自己的人，但顯然柾國會記得那些小細節。

「我會成為大家的太陽，一直閃閃發光的人！」—田柾國

「我寧願死，也不要沒有熱情地活著！」—田柾國

「成功與其說追名逐利，不如說做到讓我自己滿意，才是成功。」—田柾國

柾國曾在訪問分享，隊長RM是他在眾多公司裡選擇Big Hit的原因，他被在練習室不斷練習的RM吸引，RM是他慢慢喜歡音樂的原因，也是他在音樂上的啟蒙老師。自己有時面對困難時，也會第一時間想找RM傾訴：「人生榜樣和偶像都是RM金南俊。在演藝圈中，有很多優秀的藝人，我很想成為像他們一樣的人，但我卻不知道如何努力，RM的音樂點燃我對音樂的熱情及靈感，我真的非常感謝南俊哥。如果沒有RM南俊哥，我現在可能就不是BTS了！」這樣知恩又有實力的寶藏男孩，誰會不著迷呢？

