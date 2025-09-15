同志影展開鑼 公屋案原告 Nick 獲獎
BTS柾國退伍後首現身！Calvin Klein時裝週大洗版，4個吸睛亮點一次看
Calvin Klein 時裝週大洗版！Calvin Klein 現時由來自羅馬的 Veronica Leoni 擔任創意總監，帶來簡約而內藏性感的新世代著裝，新系列於紐約時裝週大放異彩。Calvin Klein 請來的天橋座上客更是顆顆巨星，包括 BTS 田柾國、Lily Collins、泰版《流星花園》杉菜 Tu Tontawan等，一起來看看亮點吧！
Calvin Klein 2026春夏亮點1）BTS 田柾國、Lily Collins 夢幻合體
韓國天團 BTS 成員田柾國退伍後首次參加時裝周，作為 Calvin Klein 的品牌大使，穿上一身簡約而時尚的灰色西裝，休閒中流露新世代的輕盈隨性。退伍後再次登場，當然引起全城熱話，瞬即成為熱搜目標！
同場更有《Emily in Paris》的女主Lily Collins，穿上閃亮而優雅的白色閃片露腰上衣及半截裙，型格中帶獨有的優雅氣質，但不少網民亦擔心她的瘦削身材，紛紛詢問是否再度患上飲食失調，但亦無阻與 Jungkook 的夢幻合體引爆全城熱話！
Calvin Klein 2026春夏亮點2）午夜派對性感反轉
天橋上眾星以簡約造型出席，但午夜出席 Calvin Klein 與 mytheresa 的聯動派對時，則換上以 “New York never sleeps” 為主題的性感晚裝！BTS 田柾國換上黑色乾濕褸更添成熟氣場，Kate Moss 的女兒 Lila moss 穿上側身挖空小黑裙，展現 Gen Z 式中性性感而極具都市感。
Calvin Klein 2026春夏亮點3）奶奶風頭巾繼續爆紅
Calvin Klein的簡約黑白頭巾造型於Threads上造成哄動，簡約又俐落的頭飾，為整體造型帶來奢華的升級，預視頭巾潮流將持續燃燒。黑白簡約風格入門者亦可輕鬆穿搭，就是 SS26 必然爆紅的潮流亮點！
Calvin Klein 2026春夏亮點4）內衣外穿還流行嗎？
近年非常流行內衣外穿， Calvin Klein 2026 春夏時裝展告訴大家：熱潮將持續燃燒！ Veronica Leoni 將 Calvin Klein 的經典「內衣橡筋邊」加入太陽眼鏡、絲襪、晚裝、褲裝，讓大家能安心繼續展現內衣時尚！
