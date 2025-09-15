BTS柾國退伍後首現身！Calvin Klein時裝週大洗版，4個吸睛亮點一次看

BTS柾國退伍後首現身！ Calvin Klein 時裝週大洗版，4個吸睛亮點一次看

Calvin Klein 時裝週大洗版！Calvin Klein 現時由來自羅馬的 Veronica Leoni 擔任創意總監，帶來簡約而內藏性感的新世代著裝，新系列於紐約時裝週大放異彩。Calvin Klein 請來的天橋座上客更是顆顆巨星，包括 BTS 田柾國、Lily Collins、泰版《流星花園》杉菜 Tu Tontawan等，一起來看看亮點吧！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

Calvin Klein 2026春夏亮點1）BTS 田柾國、Lily Collins 夢幻合體

廣告 廣告

BTS 成員田柾國退伍後首次現身時裝週，帥氣穿搭引起全城哄動。(GETTY)

韓國天團 BTS 成員田柾國退伍後首次參加時裝周，作為 Calvin Klein 的品牌大使，穿上一身簡約而時尚的灰色西裝，休閒中流露新世代的輕盈隨性。退伍後再次登場，當然引起全城熱話，瞬即成為熱搜目標！

Lily Collins 瘦削身型引熱議，讓人擔心是否再度患上飲食失調。 (Photo by Gilbert Carrasquillo/GC Images)

日本代表則有渡邊直美，「無眉娘」妝感時尚前衛。(Photo by Gilbert Carrasquillo/GC Images)

泰版《流星花園》杉菜Tu Tontawan亦有優雅現身。(Photo by Gilbert Carrasquillo/GC Images)

台灣代表劉以豪帥氣出席，一身牛仔裝著隨性時尚。(Photo by Gilbert Carrasquillo/GC Images)

同場更有《Emily in Paris》的女主Lily Collins，穿上閃亮而優雅的白色閃片露腰上衣及半截裙，型格中帶獨有的優雅氣質，但不少網民亦擔心她的瘦削身材，紛紛詢問是否再度患上飲食失調，但亦無阻與 Jungkook 的夢幻合體引爆全城熱話！

Calvin Klein 2026春夏亮點2）午夜派對性感反轉

入夜後 Jungkook 黑色乾濕褸參與 after party，更添成熟魅力。( Calvin Klein IG)

Kate Moss 的女兒 Lila moss 穿上側身挖空小黑裙，展現 Gen Z 式中性性感而極具都市感。( Calvin Klein IG)

天橋上眾星以簡約造型出席，但午夜出席 Calvin Klein 與 mytheresa 的聯動派對時，則換上以 “New York never sleeps” 為主題的性感晚裝！BTS 田柾國換上黑色乾濕褸更添成熟氣場，Kate Moss 的女兒 Lila moss 穿上側身挖空小黑裙，展現 Gen Z 式中性性感而極具都市感。

Calvin Klein 2026春夏亮點3）奶奶風頭巾繼續爆紅

Calvin Klein的簡約黑白頭巾造型，於Threads上造成哄動。（Calvin Klein)

簡約時尚的小飾品，已能大大提升時尚風格。（Calvin Klein)

Calvin Klein的簡約黑白頭巾造型於Threads上造成哄動，簡約又俐落的頭飾，為整體造型帶來奢華的升級，預視頭巾潮流將持續燃燒。黑白簡約風格入門者亦可輕鬆穿搭，就是 SS26 必然爆紅的潮流亮點！

Calvin Klein 2026春夏亮點4）內衣外穿還流行嗎？

Veronica Leoni 將 Calvin Klein 的經典「內衣橡筋邊」加入太陽眼鏡，大膽又時尚。（Calvin Klein)

內衣外穿潮流將持續燃燒，大家可放心繼續投資 Calvin Klein 的經典設計！(Calvin Klein)

近年非常流行內衣外穿， Calvin Klein 2026 春夏時裝展告訴大家：熱潮將持續燃燒！ Veronica Leoni 將 Calvin Klein 的經典「內衣橡筋邊」加入太陽眼鏡、絲襪、晚裝、褲裝，讓大家能安心繼續展現內衣時尚！

49歲舒淇「靚出新高度」！容光煥發出席威尼斯影展，街拍照拿著的BV袋是這款

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

35歲Dakota Johnson「靚到發光」的魅力：不只在性感，直率溫柔個性連前男友前妻也力讚

Hermès入門款「絲巾」成爆款！低至$2,000入手，官方教6個多功能穿搭法

舒淇同款「行走費洛蒙」香水：解密Tom Ford花、木、琥珀調，輕鬆擁有女神香