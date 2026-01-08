Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

BTS田柾國同款牙膏瘋搶至斷貨！盤點「帶貨王」7大好物清單：87折起入手同款潤唇膏、香水、康普茶

BTS田柾國作為世界級男團成員，他的一舉一動往往能在瞬間成為全球關注焦點。只要是他親口提及或無意曝光的物品，從護唇膏、香水到日用品等，幾乎都能在短時間內被搶購一空，甚至引發品牌官方緊急補貨。究竟是哪些神級好物能入得了這位國際巨星的法眼？以下即看看有哪些值得入手的寶藏好物！

田柾國同款牙膏賣斷貨！

早前，田柾國在YouTube影片中曝光了自己日常攜帶的牙膏品牌，這短短幾秒的畫面竟導致該品牌庫存瞬間清空。品牌方隨後不得不發出公告，表示由於銷量激增導致嚴重缺貨，工廠正馬不停蹄地追加生產，甚至預告可能會有長達兩個月的斷貨期。

圖片來源：Instagram@proval_official

圖片來源：Instagram@bts.bighitofficial

事實上，田柾國對於口腔清潔的重視並非近年才開始。他早在出道初期便坦言自己對氣味相當敏感，因此飯後刷牙是他的習慣。而這款牙膏能被他選中，足以證明其清潔力與口氣清新效果絕對是頂級水準，難怪會引發搶購潮。

圖片來源：Instagram@proval_official

圖片來源：Instagram@bts.bighitofficial

田柾國同款愛用好物推薦2：LANEIGE 水漾亮澤潤唇膏

價錢：$120

他隨身攜帶的護唇產品是來自LANEIGE的水漾亮澤潤唇膏，相較於厚重油感，他更偏好清爽水潤的觸感，而且是他最愛的小熊軟糖口味。這款潤唇膏蘊含豐富的棕櫚果油與乳木果油，不僅能有效撫平乾燥引起的唇紋，還能為雙唇帶來自然的氣色與光澤。

SHOP NOW

LANEIGE 水漾亮澤潤唇膏

田柾國同款愛用好物推薦3：Chanel BLEU DE CHANEL 男士淡香水

87折優惠價：$860｜ 原價：$990

談及香味，田柾國曾多次表示，希望自己散發的是讓人感到舒服、不具侵略性的氣息。而最近，他愛用的正是CHANEL推出的BLEU DE CHANEL男士淡香水。這款香水混合了清新的柑橘調與深沉的木質芳香，前調的清爽潔淨感如同剛沐浴後的氣息，隨後轉為沉穩的樹林香氣，低調卻層次分明，與他乾淨自律的形象非常貼合。

SHOP NOW

Chanel BLEU DE CHANEL 男士淡香水

田柾國同款愛用好物推薦4：DENTISTE Fresh Breath Spray

88折優惠價：$75｜ 原價：$85.58

作為對氣味管理有著嚴格要求的偶像，除了隨身携帶牙膏外，他還會使用口腔噴霧來維持口氣清新。這款口腔噴霧主打溫和不刺激，其無糖配方富含天然植物萃取精華，能有效減少口腔細菌滋生並預防蛀牙。只需短短3秒鐘，就能讓口腔恢復潔淨清新的感覺。

SHOP NOW

DENTISTE Fresh Breath Spray

DENTISTE Fresh Breath Spray

田柾國同款愛用好物推薦5：TheraBreath 清新口氣漱口水（淡味薄荷）

價錢：$94

追求口腔極致潔淨感的田柾國，當然少不了隨身漱口水！他選擇了這款由美國牙醫博士研發的產品，是美國無酒精漱口水的銷售冠軍。與市面上許多口感辛辣的漱口水不同，它完全不含酒精，使用時溫和無灼熱感，且無色配方不用擔心牙齒染色問題。其專利的活氧配方能從根源消除引發異味的細菌，經臨床實驗證實能維持長達12小時的清新口氣。

SHOP NOW

TheraBreath 清新口氣漱口水（淡味薄荷）

田柾國同款愛用好物推薦6：Teazen Kombucha

價錢：$178.94

在某次直播中，田柾國隨手拿起一瓶黃色飲料飲用。在面對粉絲的詢問時，他直率地回答正在喝檸檬口味的康普茶，並解釋指這款飲品對身體有益，所以每天都會喝兩包。僅僅是一句簡單的日常分享，讓這款Teazen康普茶立刻遭到全球粉絲瘋狂掃貨，導致廠商庫存告急。這款康普茶富含益生菌，口感酸甜清爽，重點是一杯僅有15卡路里且無糖，對於正在進行身材管理但又想喝飲料的人來說，簡直是零罪惡感的完美替代品。

SHOP NOW

圖片來源：直播截圖

Teazen Kombucha

田柾國同款愛用好物推薦7：Downy Adorable衣物柔順劑

就連洗衣用品，也曾因他一句話而全面斷貨。田柾國曾在官方聊天室中無意間透露自己使用這款柔順劑，瞬間讓該產品火速登上NAVER熱搜和Twitter世界趨勢榜首，所有電商平台的庫存被掃蕩一空。甚至連田柾國本人想要補貨時，都發現根本買不到，只能無奈地在網上發文求助，並配上「Army（BTS粉絲名）好厲害」的標籤。那種洗完衣服後乾淨又溫柔的味道，正是粉絲們夢寐以求的「柾國香」。

圖片來源：Ebay

