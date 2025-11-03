低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
BTS田柾國Calvin Klein新廣告肌肉放題！「壞男孩」型出新高度，演繹90年代復古風格
BTS「黃金忙內」田柾國（Jung Kook）以Calvin Klein全球大使身份，重磅回歸！日前品牌釋出最新廣告，他騎摩托穿梭紐約夜街，紅色走廊走秀，公寓高層解開襯衫大騷胸肌腹肌與經典內褲腰帶，眼神銳利舞步俐落，配Chemical Brothers的《Block Rockin' Beats》，能量滿載！
這是田柾國退伍後首波大動作，聚焦90年代牛仔復古風格，牛仔套裝、皮褸、襯衫簡約時尚，完美carry都市酷男魅力。攝影師Mert Alas完美捕捉柾國的魅力一面。
90s Indigo Citrine Denim Trucker Jacket $1,790
Cotton Classics 3-Pack Tank Top $590
Easy Premium Matchbox Tee $790
Low Rise Trunks - Micro Stretch Logo $390
90s Straight Black Emblem Jacquard Jeans $1,990
