BTS田柾國Calvin Klein新廣告肌肉放題！「壞男孩」型出新高度，演繹90年代復古風格

女士們的衣櫃中，下裝不是褲就是裙，裙子有着千百款cutting，今次編輯為你推薦的是上班、約會都能穿着的開衩裙，獨特的剪裁既能配搭正裝又具設計感，而且是修飾大腿的線條的好幫手！這12條裡面，有合你心意的嗎？Net-A-Porter2025開衩裙推薦：Veronica De Piante絲綢開衩裙絲綢的材質予人「毫不費力地優雅」的感覺，簡約利落的設計，是夏天穿搭的首選。絲質的緞面在炎夏的季節能帶來一絲涼快感，加上開衩的設計更加透風，配上高跟鞋，即能穿出簡約隨性的時尚風格。按此購買Net-A-Porter2025開衩裙推薦：Galvin緞布開衩裙同樣是帶光澤又順滑的布料，這條開衩裙採用了緞布帶來亮麗的效果，輪廓順着臀部垂墜，讓下身更加修長。腰上精心設計的褶皺效果為裙子帶來亮點，更重要的是能夠遮着小肚子，就算吃撐了都不用怕！按此購買Net-A-Porter2025開衩裙推薦： Loulou De Saison小牛毛開衩裙Loulou de Saison 這款半身裙採用觸感細膩的小牛毛製成，呈現出裹身效果。它修身剪裁，前開衩設計，在行走時展現纖細的腿部曲線，即使是半身裙，小牛毛的特性可以能抵擋

ELLE.com.hk ・ 23 小時前