BTS Jin「門面大哥」也到場，Demna入主Gucci時代來了！首個家庭主題系列《La Famiglia》在米蘭亮相

前巴黎世家設計師 Demna Gvasalia 主導的 GUCCI 終於發布首個系列「La Famiglia」，為品牌揭開新時代的序幕！系列聚焦於挖掘 GUCCI 的核心精神「Gucciness」，以性感、奢華與前衛的設計風格，重新定義品牌精神。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

Demna 首個 GUCCI 2026 春夏系列剛在米蘭亮相，他打破在傳統「走秀」的時裝騷，直接邀來一眾 GUCCI 大使及好友，穿起新系列亮相給大家。在大騷之前，Demna 已紅發布自家製微電影《The Tiger》來展示新系列，電影有著「家庭」主題概念，演員像是豪門家族一樣， 由奧斯卡影后 Demi Moore 作為主角，透過電影故事來展示 Demna 首個 GUCCI 系列。米蘭大騷現場就像是首映會，很特別的一場時裝大騷，也是 「Demna 特色」的話題作風。

廣告 廣告

（IG@Gucci）

（ Getty Images ）

這次的 GUCCI 嘉賓陣容，有奧斯卡影后 Demi Moore 之外，也有 Gwyneth Paltrow，更看到 BTS 門面大哥 Jin、Kate Moss 女兒 Lila Moss 的身影，別具話題。

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

GUCCI 新系列以「La Famigqlia」命名，系列聚焦於挖掘 GUCCI 的核心精神「Gucciness」，以性感、奢華與前衛的設計風格，重新定義品牌精神。而 Bamboo 竹節包與 Horsebit 樂福鞋等，也被 Demna 再度復刻。全新 GUCCI 薄底鞋 GUCCI Shift 也在這次大騷前已預告了，有在期待 Demna 領班的 GUCCI 時代嗎？

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

舒華Burberry大騷造型很Posh！從機場到大騷現場，演繹「英倫上流千金」風格

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

H&M倫敦時裝周華麗亮相！星二代Romeo Beckham、Lila Moss驚喜現身，鎖定平價高級感時裝

名媛Nicky Hilton也到場的時裝大騷，alice + olivia「多巴胺大衝擊」的春季系列

NikeSKIMS系列9.26登場！「Kim版圖」攻佔運動服界，7大系列58款單品準備課金