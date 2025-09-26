利物浦打擊黃牛黨 兩年關閉 14.5 萬帳戶
BTS Jin「門面大哥」也到場，Demna入主Gucci時代來了！首個家庭主題系列《La Famiglia》在米蘭亮相
前巴黎世家設計師 Demna Gvasalia 主導的 GUCCI 終於發布首個系列「La Famiglia」，為品牌揭開新時代的序幕！系列聚焦於挖掘 GUCCI 的核心精神「Gucciness」，以性感、奢華與前衛的設計風格，重新定義品牌精神。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
Demna 首個 GUCCI 2026 春夏系列剛在米蘭亮相，他打破在傳統「走秀」的時裝騷，直接邀來一眾 GUCCI 大使及好友，穿起新系列亮相給大家。在大騷之前，Demna 已紅發布自家製微電影《The Tiger》來展示新系列，電影有著「家庭」主題概念，演員像是豪門家族一樣， 由奧斯卡影后 Demi Moore 作為主角，透過電影故事來展示 Demna 首個 GUCCI 系列。米蘭大騷現場就像是首映會，很特別的一場時裝大騷，也是 「Demna 特色」的話題作風。
這次的 GUCCI 嘉賓陣容，有奧斯卡影后 Demi Moore 之外，也有 Gwyneth Paltrow，更看到 BTS 門面大哥 Jin、Kate Moss 女兒 Lila Moss 的身影，別具話題。
GUCCI 新系列以「La Famigqlia」命名，系列聚焦於挖掘 GUCCI 的核心精神「Gucciness」，以性感、奢華與前衛的設計風格，重新定義品牌精神。而 Bamboo 竹節包與 Horsebit 樂福鞋等，也被 Demna 再度復刻。全新 GUCCI 薄底鞋 GUCCI Shift 也在這次大騷前已預告了，有在期待 Demna 領班的 GUCCI 時代嗎？
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流時尚：
H&M倫敦時裝周華麗亮相！星二代Romeo Beckham、Lila Moss驚喜現身，鎖定平價高級感時裝
名媛Nicky Hilton也到場的時裝大騷，alice + olivia「多巴胺大衝擊」的春季系列
其他人也在看
【中秋2025】中秋節團圓飯合集！ 即烤三黃薯片雞/經典港式風味/手工粵菜
一年一度嘅中秋節又到喇！中秋除咗食月餅同賞月，最重要梗係同家人朋友坐埋一齊食返餐團圓飯。無論你想揀高級中菜廳嘅精緻宴席，抑或氣氛輕鬆嘅合家歡餐館，今次都幫大家精選咗多間好去處，讓大家無論咩口味都可以食得開心又盡興～OpenRice開飯喇 ・ 20 小時前
日式放題加$2多一位！四季・悅無限時日式生蠔放題 人均低至$239任食芝士焗生蠔＋酸汁啫喱煮廣島蠔＋廣島蠔大阪燒
於九龍灣及金鐘都有分店的「四季‧悅」推出午晚市無限時日式牡蠣放題優惠，「加$2送長者或小童」，人均低至$239，即可任食多款廣島蠔料理，包括芝士焗生蠔、燒汁香煎廣島蠔、廣島蠔大阪燒、日式吉列廣島蠔等，一眾蠔控不能錯過！另外，還有其他任食選擇，如多款新鮮刺身、海膽流心忌廉餅、蟹肉忌廉餅、炸吉列蠔、煎鵝肝、吞拿魚蓉黑松露帶子等，加上清酒、CHOYA梅酒、甜品等等，包羅萬有，超有誠意，CP值極高！喜歡食日式放題的讀者不能錯過！9月26日下午三點在KKday開搶，立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 20 小時前
香港機場餐廳地圖｜一文睇清新店/通宵營業餐廳/清晨開業早餐店/人氣餐飲 附地址及營業時間
香港國際機場作為連結世界的航空樞紐，擁有超過60間人氣餐廳，有中式粥麵、精緻點心、茶餐廳、中日韓台泰式等通通都有，款式多元化且高質，部份更是24小時營業，無論上機前或落機後都能滿足大家的口腹之欲！今次為大家整合了香港機場餐廳地圖，包括新餐廳、通宵營業餐廳、清晨開業早餐店，以及人氣餐廳，共23間選擇，總有一間啱你胃口！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
香港快運膺「2025年東北亞區航網連通最佳進步航空公司」
香港快運航空(HK Express)獲全球旅遊數據平台 OAG 於《2025全球航空樞紐機場報告》（Megahubs 2025)評選為「2025年東北亞區航網連通最佳進步航空公司」(2025 Most Improved Connected Airline for Northeast Asia）。此項肯定印證香港快運致力擴展亞洲航線網絡,為顧客提供更多飛行選擇的品牌承諾,並助力國泰集團客運網絡覆蓋全球超過100個航點。同時,在香港快運的推動下,香港國際機場於全球低成本航空樞紐排名由去年第24位大幅躍升至全球前五,進一步鞏固香港國際航空樞紐地位。香港快運航空行政總裁毛潔瓊表示：「繼獲 OAG 評為『2024年增長最快航空公司』後,香港快運很榮幸再次獲得行業認可,並為拓展香港國際機場的航網連通作出貢獻,帶動客運量增長與排名提升,增強香港的國際競爭力。我們呼應最新《2025年施政報告》的方向,把握機場三跑道系統的新機遇,並看準香港成為大灣區中轉樞紐的優勢,加速拓展其亞洲航網。2025迄今,香港快運已新增十二個航點,今年頭八個月運力增長比去年同期增長近四成,進一步強化區內的聯繫,為旅客帶來更多目infocast ・ 8 小時前
2025全球最有價值十大航空公司排名出爐！阿聯酋航空連三冠 達美居次 中國南航擠掉日航
根據國際航空運輸協會 (IATA) 最新預測，今年全球航空業將迎來復甦新高峰，預計旅客運量達 49.9 億人次，年增 4%，業界總收入攀升至 9790 億美元，增幅 1.3%，兩項關鍵指標均創下歷史紀錄，但值得注意的是，受全球貿易摩擦加劇和消費者信心波動影響，該預測值較去年 12 月預期有所下調，反映出地緣政治動盪、成本結構壓力及永續發展轉型等多重挑戰仍制約著產業前行。鉅亨網 ・ 1 天前
58歲王祖賢健身房被偶遇！素顏戴口罩「像年輕學生」 烏黑秀髮讓網友超羨慕
近日58歲的王祖賢在溫哥華健身房被直擊，她身穿寬鬆黑色棉麻衣褲，戴著眼鏡口罩低調現身，專注觀察教練示範訓練器材，認真模樣被形容「像學生上課」。雖然有人覺得她跟年輕時比起來，身形已略顯圓潤、走路微駝背，但更多粉絲關注她黑髮濃密、膚色白皙，氣色不錯，看起來依舊健康有活力。姊妹淘 ・ 13 小時前
兩外籍女追風 涉疏忽照顧兒童被捕
【Now新聞台】兩名外籍女子涉嫌於樺加沙襲港期間，帶同一名男童到海怡半島觀浪，涉疏忽照顧兒童被捕。網上流傳片段可見，兩名女子及一名小童在岸邊與海浪自拍，期間巨浪拍打上岸，海水瞬間淹沒三人，水退後三人要捉住圍欄。警方接報調查，今午以涉嫌對所看管兒童、虐待或疏忽罪，拘捕男童的印度籍母親及其斯里蘭卡籍的朋友，警方今晚八時交代案情。 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
冷氣工赤腳危站下層機頂維修 網民：條命真係唔值錢？｜網上熱話(有片)
昨晚(24日)有網民上載一段影片，可見一名冷氣維修工疑似在樺加沙襲港打風期間，冒雨在高樓外牆維修。片長45秒，甫開始便見一名相信是維修冷氣的男子綁上安全帶危站在高層一單位外牆。他赤腳危站在下層的窗口式冷氣機頂部，屋內另有一名男子協助，該名赤腳男試圖將冷氣機散熱器移回承托架。am730 ・ 1 天前
Jennie「人間香奈兒」穿搭拆解：不一定要CHANEL才高級，學她用黑白灰銀打造質感造型
Jennie近日在IG分享新相，以一身黑白灰銀色調造型，完美示範如何用基礎色系穿出毫不費力的高級時尚感！這位「人間香奈兒」再次展現她對造型搭配的精準掌控，馬上來拆解她的「高級感」造型密碼！Yahoo Style HK ・ 1 天前
國際醫護人員：加薩居民傷勢為生平所見最嚴重
（法新社巴黎26日電） 根據今天刊出的一份同儕審查研究，以哈戰爭期間曾在加薩走廊的醫院治療巴勒斯坦人的國際醫護人員指出，當地巴人的傷勢嚴重程度，高於其他現代衝突中平民所受的傷害。這份研究發表於頂尖的「英國醫學期刊」（BMJ），大部分來自歐洲與北美地區的78名人道救援醫護人員在研究的問卷調查中，描述了他們在加薩走廊（Gaza Strip）服務期間所見傷勢的嚴重程度、分布部位和成因。法新社 ・ 17 小時前
特朗普簽署行政命令 批准TikTok出售在美業務框架協議
【Now新聞台】美國總統特朗普簽署行政命令，批准影音平台TikTok出售在美業務的框架協議，並透露國家主席習近平已經同意協議。根據協議，TikTok在美業務將由總部設在美國的新合資公司營運，不受任何外國對手控制。 美國總統特朗普當地周四在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令，批准TikTok出售在美業務的框架協議。特朗普說，接手TikTok美國業務的新公司將由美國人擁有，又指傳媒大亨梅鐸、戴爾科技行政總裁戴爾以及4至5名世界級投資者將會參與交易。他同時透露，早前與國家主席習近平通話時，對方已同意有關交易。美國總統特朗普：「我與習近平進行了很好的談話，我很尊敬他，希望他也很尊敬我。我們談及了TikTok及其他事，我們討論了TikTok，他批准了交易。」根據白宮公布的行政命令及框架協議內容，營運TikTok在美業務的新合資公司將設於美國，美國人將持有多數股權，TikTok母公司字節跳動持股量將不足兩成。這間合資公司會由新成立的董事會管理，並遵守保護美國民眾數據及國家安全的規範，包括控制平台的演算法及內容審核決策，保障美國用戶資料免受外國對手影響。特朗普同時認定TikTok剝離在美業務，將可令數以百now.com 新聞 ・ 19 小時前
精品運動鞋天花板！GUCCI SHIFT優雅百搭，Valentino攜手VANS、貓咪印花款太犯規
GUCCI 全新 GUCCI SHIFT運動鞋、舒適優雅飆滿分全新 Gucci Shift 運動鞋於去年五月在佛羅倫斯舉辦的 2026 早春時裝秀首次亮相。鞋款以超輕量與貼地設計為特色，並將品牌標誌性的 Web 綠紅綠織帶做為核心元素，呼應品牌源自馬術世界...styletc ・ 15 小時前
the MVP單日標售2伙三房 呎價3.39萬創標準分層戶新高
英皇國際(163)旗下西半山全新盤「the MVP」昨日(25日)錄得2宗三房戶招標成交，套現近7,829萬元。其中高層22樓A室，實用面積1,289方呎，屬三房連套房及儲物房戶型，連1個車位以4,373.24萬元成交，呎價約33,927元，呎價創標準分層戶新高。 英皇表示，項目自本月13日招標發售以來，不足兩周am730 ・ 1 天前
Spike Jonze、Halina Reijn 執導、Demi Moore 主演 Gucci 最新短片《The Tiger》
Gucci 首映短片《The Tiger》，由 Spike Jonze 與 Halina Reijn 執導，並邀得 Demi Moore 領銜主演HYPEBEAST ・ 20 小時前
只知道威士忌？教你用「這幾款酒」配月餅！精選聚餐送禮佳釀推薦
中秋買酒襯月餅並不困難，只要了解兩者的風味與特性，酒友們都能找到絕佳的美酒配搭！今次介紹5款主流月餅：傳統蓮蓉、奶黃、冰皮，雪糕與五仁的配酒思路，還有5款近期非常抵買的佳釀，在聚餐時自用或送禮都很合適。Yahoo Food ・ 21 小時前
月老都點頭！12星座「魅力值」大公開，看誰是最強發電機？
這份排行榜可不是看誰最會甜言蜜語，而是從愛情的本質來分析每個星座的魅力值。如果覺得自己在情場上總是沒什麼斬獲，或許看完這份榜單會發現自己的魅力其實一直都在，只是需要換個角度來看！姊妹淘 ・ 11 小時前
霸王茶姬在灣仔開全球最大「超級茶倉」 另籌備開設逾10間店
已於美國納斯達克上市的精品現制茶飲企業霸王茶姬在香港大展拳腳，繼在本港開設6間直營門店後，今日更選址灣仔利東街開設全球最大規模的直營「超級茶倉」，令其在香港據點增至7間，霸王茶姬港澳子公司總經理何耀祥於記者會透露，集團現在港有逾10間店已簽訂租約，籌備開業，而「超級茶倉」在港的數目最多有2-3間，惟最終視乎情況而定。位於灣仔利東街的「超級茶倉」總建築面積超過1.1萬呎，以創新雙層空間設計，融合零售、文化的體驗式消費與社交功能，全方位回應現代消費者對沉浸式茶文化體驗的需求。「超級茶倉」空間設計靈感源於茶馬古道。茶倉門口種植著茶樹，外墻採用古茶樹圖案。一樓主題為「縱橫萬里」，入口處矗立著一棵大型「世界茶樹」。千年前，茶葉通過馬幫運輸至世界各地，如今霸王茶姬再次從雲南出發，把茶帶向世界各地。何耀祥稱，由於香港人工及租金成本較內地高，集團在港銷售的茶飲定價亦與內地有分別，而經過一輪市場調研後，得出香港消費者能接受的定價為中杯「Size」的售價是每杯28港元。較早前更試過4店同日開業，一天內共售出3.4萬杯茶的情況。至於人手方面，他以一般店舖為例，每間店全職要15-20人，未計兼職。現時，何耀祥infocast ・ 17 小時前
特朗普簽署命令准 TikTok 在美續營運｜美擬推晶片「 1:1 」新政或徵重稅｜ 曾比特傳跟隨師姐轉投英皇娛樂｜9 月 26 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 9 月 26 日（星期五）。明日本港大致多雲，部分時間有陽光及炎熱，市區最高約 32 度、新界再高一兩度；吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。紫外線指數預測約 10，屬甚高；週末風勢仍較大，下週中期轉為普遍晴朗。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
特朗普簽署行政命令 提案批准 TikTok 繼續在美營運 美方擁新合資企業最少 8 成股權｜Yahoo
美國總統特朗普在當地時間周四（25 日）於白宮簽署行政命令，批准一項提案讓短片分享平台 TikTok 能夠繼續在美國營運。提案指，會將 TikTok 及其他相關應用程式脫離外國對手控制，並將會成立一間在美國設立的新合資企業，外國對手或相關人員持股少於 20%。新合資企業擁有算法、程式碼及內容審核決策的控制權。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
全透明外殼！Manual 全新 HOLO 數碼相機正式登場
紐約攝影生活品牌 Manual 今番率先揭曉全新透明機身數碼相機「HOLO」。HYPEBEAST ・ 20 小時前