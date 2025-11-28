宏福苑逾 800 消防員日夜奮戰｜圖輯
BTS隊長RM壓力爆棚致失眠，78小時僅睡一分鐘？5招天然改善失眠方法，擺脫安眠藥助一夜好眠
BTS隊長RM金南俊退伍後，在直播中坦言曾因巨大壓力失眠，連續78小時只睡一分鐘，ARMY聽了心碎一地！這位音樂天才扛著軍營任務，還要面對心理重擔，靠安眠藥苦撐一年多，至今仍對睡覺有陰影。今天向大家推介5招超實用天然改善失眠方法，讓你和RM一起甩開失眠魔咒。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
面對失眠，RM不是唯一受害者，現代人不時半夜數羊數到崩潰！壓力、藍光、咖啡因，通通是睡眠小偷！這裡有5招自然助眠法，既簡單又實用，特別適合忙碌的上班族。
天然改善失眠方法1. 睡前冥想
每天睡前花10-15分鐘，找個安靜角落，坐或躺下，閉眼專注深呼吸。吸氣4秒、吐氣6秒，重複10次，腦袋逐漸放空，能降低焦慮、穩定情緒。
天然改善失眠方法2. 香蕉奇異果救星
香蕉和奇異果是助眠界的黃金搭檔！香蕉富含鉀和鎂，幫助肌肉放鬆，緩解半夜抽筋；還含維生素B6，促進褪黑激素分泌。奇異果則是血清素小幫手，紐西蘭研究發現，睡前吃兩顆奇異果能縮短入睡時間20分鐘！ 建議晚上8點後吃一小根香蕉加一顆奇異果，別加糖以免刺激神經。
天然改善失眠方法3. 熱牛奶加燕麥
牛奶含色胺酸，能轉化成褪黑激素，穩定睡眠週期；燕麥則補充鎂和複合碳水，平穩血糖，避免半夜餓醒。研究指出，睡前喝200ml溫牛奶（約40-50°C）搭配一小碗燕麥片，能讓入睡時間縮短15分鐘。 建議用無糖燕麥，加入少許蜂蜜或肉桂提味，避免咖啡因飲料搭配。
天然改善失眠方法4. 薰衣草精油
睡前在枕頭或床單滴2-3滴稀釋後的薰衣草精油，或用擴香器營造氛圍。薰衣草精油的香氣能降低心率、舒緩神經，英國研究顯示，睡前聞薰衣草10分鐘可提升深度睡眠20%。
天然改善失眠方法5. 規律作息
每晚10-11點關燈，早上7點拉開窗簾曬15分鐘太陽，吸收維他命D同時重置生物時鐘。規律睡眠能讓入睡時間縮短10-20分鐘，長期還能降抑鬱風險。 建議週末也別熬夜，固定作息7天就能見效。睡前1小時關掉手機、電腦，藍光會抑制褪黑激素分泌！養成早睡早起的習慣，保證精神飽滿。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
健康養生：
「微冥想」成為繁忙都市人的潮流！5分鐘練習法簡單調整身心，以短暫「碎片時間」緩解焦慮與壓力
FloorTime「原地躺平」解救心累壓力！「地板時間療法」爆紅，5分鐘大休息深度放鬆減壓法
「終極I人」害怕社交但又想改善？不用強迫自己變外向，嘗試這兩個簡單練習減低社交恐懼壓力｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
其他人也在看
大師冇點你│廸生劇本全中 下一步點行？（李聲揚）
今次真係可以講大師冇點你。舊年夏天，我寫廸生創建（0113.HK）殘到極、淨現金多到離譜、一定有運行，大家覺得我痴線，點知一步一步全中：先係6月低位我買，話搏私有化，結果今年真係嚟，股價即刻飛天；飛完我又話小心撻Q，叫大家表決前走，果然撻Q，避過急跌三成；跌完我又話唔使怕，再撈返，話好大機會補派特別息，而家全部又中晒！Yahoo財經專欄 ・ 5 小時前
電池問題或致純電模式失效 比亞迪召回近8.9萬輛車
【on.cc東網專訊】內媒周六（29日）報道，內地電動車龍頭企業比亞迪近日向國家市場監督管理總局備案召回計劃，涉及兩款批次共88,981輛秦PLUSDM-i車型，召回原因為動力電池包一致性問題，可能導致純電模式失效，存在安全隱患。on.cc 東網 ・ 3 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Amazon Black Friday Week 11 月 20 日回歸！黑五優惠週優惠碼、全網折扣一文整合！
去年 Amazon 把「Black Friday」、「Cyber Monday」整合成超長「Black Friday Week」的做法顯然獲得了不錯的效果，於是今年他們決定保持策略不變，在 11 月 20 日至 12 月 1 日之間舉辦新一次「Black Friday Week」讓大家能有足夠時間掃貨。Yahoo Tech HK ・ 1 週前
宏福苑五級火︱所有政府建築物下半旗三日 李家超周六率官員默哀 十八區設弔唁處︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】為悼念在大埔宏福苑火災中不幸罹難的人士，港府今日（28 日）晚上宣布，將在明日至 12 月 1 日期間，安排一系列的哀悼活動。所有政府建築物及設施，包括特區政府駐境外辦事處，在這三日會將國旗及區旗下半旗誌哀。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
許瑋甯婚禮熱舞「勾」老公 邱澤含情脈脈冧到暈
【on.cc東網專訊】台灣藝人許瑋甯與邱澤結婚4年，今年8月迎來囝囝Ian，並於昨晚（28日）在台北筵開40席補辦婚宴，宴上更邀請了不少圈中好友共享喜事。東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
大埔宏福苑五級火｜梁君彥出席前高級公務員協會晚宴惹爭議 拍攝到致辭時露出笑容
大埔宏福苑五級火造成多人死傷，立法會主席梁君彥被拍攝到昨晚出席前高級公務員協會晚宴，他指事件符合政府指引，希望社會不要挑撥大家。 由網上圖片可見，前高級公務員協會昨晚舉行周年大會及晚宴，活動主題是「全心全意支持立法會換屆選舉」，現場放置宣傳立法會選舉的易拉架。投影片寫上哀悼殉職消防員何偉豪的字眼，立法會主席梁君彥am730 ・ 4 小時前
本季首次連敗 活塞遭魔術淘汰
【Now Sports】底特律活塞雖然居於東岸「一哥」之位，但周五在主場不敵奧蘭多魔術，今季首次錄得兩連敗後，在NBA盃提前出局。魔術第3節末段打出一波15:5的攻勢後，反超比分，而且趁活塞在第4節頭6次起手全部炒粉下，將差距拉開。不過，在鄧肯羅賓遜及基特根寧咸帶動下，活塞又追了上來，比賽再次進入拉鋸局面。不過，魔術的達斯文班尼（Desmond Bane）近期狀態奇佳，個人得分之餘，還搶下兩次進攻籃板，讓球隊手握主導權，並靠謝倫薩斯博得犯規兩罰全中，在最後6.3秒領先112:109。活塞最後機會，基特根寧咸罰球故意第2罰不入，搶下籃板將球交出外線，讓鄧肯羅賓遜執行三分，但起手時遭安東尼百拉格成功封阻，比賽也就此結束，令活塞3分飲恨，繼上場被波士頓塞爾特人中止13連勝後，吞下今季首個兩連敗，而且也在NBA盃出局，相反魔術則4戰全勝入8強。根寧咸今場攻入全場最高39分，還有13籃板和11助攻的大三元成績，可是也錄得8次失誤；魔術方面，班尼的37分也與根寧咸互相輝映，而且百拉格也表現十分關鍵，全場帶來16分進帳。now.com 體育 ・ 2 小時前
FI專欄｜大埔宏福苑五級火 不徹查難以服眾｜林中榕
這是香港回歸以來最慘痛的人禍，大埔宏福苑五級大火，截稿時，死亡人數已升至94人，一名消防員在救援中殉職。火勢從11月26日下午於外牆維修棚架爆發，吞噬逾2000個單位的家園。 慘劇已成定局，傷痛難以逆轉，但社會最不能止於悲傷，更不能讓真相被時間沖淡。若這場可預防的災難最終只換來一份敷衍的報告、幾個低層背鍋者、幾條不痛不癢的改善建議，那才是對死者最大的二次傷害。 不徹查，難以服眾；不追責，無以重建公眾對政府、對制度、對這座城市的信心。 首先必須正視的，是這場火災本質上是一場「系統性失守」的惡果，而非單純意外。火種來自外牆維修棚架，這一點已獲初步確認：每戶窗外更被發泡膠板包裹，火勢如脫韁野馬，垂直竄升至上層單位。而且不少住戶指出未有聽到任何火警鐘聲，是否火警系統全部失靈？這場火災，由外到內都充滿問題。 更令人震驚的是，勞工處去年回覆宏福苑的居民的查詢電郵中指出，維修工程「不涉及明火」，故「棚架火險相對較低」，並強調勞工法例「不涵蓋棚架阻燃標準」，處方能否解釋如何得出這個結論？ 為何勞工處未要求強制防火塗層或金屬替代物料？為何未在工程啟動前進行火險評估？這些事實，暴露了監管從源頭即已失靈：註Fortune Insight ・ 1 天前
曼聯官方哀悼大埔火災罹難者
【Now Sports】英超球會曼聯在官方社交網絡，為大埔宏福苑大火的遇難者及殉職消防員，致以沉痛哀悼。曼聯周五透過官方社交網絡，表示對事件深切關注，以中英文對照發出悼文，中文內容如下：「曼聯向所有大埔火災遇難者及不幸殉職的消防員表示沉痛哀悼，並向其家屬，受傷及受影響人士致以深切慰問。」曼聯是本港其中最受歡迎的英超球會，歷來多次訪港，最近一次為今年5月下旬，憑小將奧比下半場梅開二度，加上希芬埋齋，以3:1反勝港隊，完成亞洲之旅。雖然當日天公不造美，大球場仍有超過3.3萬名球迷入場觀戰。較早之前，車路士及拜仁慕尼黑都透過官方社交網絡為遇難者及受影響的人士致以哀悼。now.com 體育 ・ 14 小時前
宏福苑五級火｜26 歲大埔人集萬人力量送暖 物資過剩急變陣：團結熱血都要理性啲︱Yahoo專訪
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火期間，眾多市民自發出錢出力支援，甚至有庇護中心一夜間出現1800張棉被、1000套禦寒衣物。26歲大埔人Kathy主動統籌大量物資和義工人手，群組一夜間由幾個人增至 7000 人，互不相識的市民不分你我合作，分頭點算大量物資，或擔任車手、步兵調動災民所需，更有屯門、南區、藍田、青衣居民專程往大埔「候命」，依群組消息走位幫忙。Yahoo新聞 ・ 1 天前
金缸經｜災後公關「唯快不破」？
做公關的朋友都知道，但凡發生任何事，要第一時間作出反應，可謂金科玉律。BossMind ・ 18 小時前
2026金價走勢 有大行大力唱好 有高人稱貴到咋舌
金價今年成強勢投資，有望達成1979年以來最大升幅。迎接2026年，黃金可以繼續趁回調吸納，抑或已經見頂？今次收集多間大行及國際級投資KOL唱好唱淡意見，一次過供大家參考。Yahoo財經 ・ 5 小時前
海俊傑太太莫家慈傳病逝 曾落淚籌換肝醫藥費 獲郭富城等圈中人伸出援手
1994年新秀冠軍海俊傑早前拍片，聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝衰竭，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
琳妲長文宣布家人離世 不捨道：心痛到快死掉
【on.cc東網專訊】台灣啦啦隊「樂天女孩」琳妲（林羿禎），不時透過社交網分享生活點滴的她，日前悲痛宣布愛貓「逗逗」離世，長文吐露思念，字字揪心，令人不捨。陪伴她六年的逗逗溫馴乖巧，如家人般陪伴她的生活，如今離開，琳妲坦言：「心痛到快死掉」。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
迪麗熱巴拍《梟起青壤》又瘦3kg！「極端節食減重法」曝光 專家警告危險後果
迪麗熱巴為了新劇《梟起青壤》飾演「聶九羅」，在短時間內靠不吃晚餐瘦了3公斤，以呈現兼具力量與輕盈的打戲狀態。劇中角色白天是雕塑家、夜晚是獵梟高手，為了符合人物設定，她接受唐刀訓練，同時嚴格控管飲食，展現高度自律。姊妹淘 ・ 1 天前
宏福苑五級火丨一文看清走佬袋物品清單、消防署應對火警指引
大埔宏福苑火災至今造成 128 人死亡，市民為死傷者痛心的同時，也不免關注應對災害的方法。本文參考紅十字會及香港賽馬會災難防護應變教研中心的資訊，方便大家準備逃生包，在緊急情況時能爭分奪秒逃生。YAHOO著數 ・ 2 小時前