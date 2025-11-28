BTS隊長RM壓力爆棚致失眠，78小時僅睡一分鐘？5招天然改善失眠方法，擺脫安眠藥助一夜好眠

BTS隊長RM金南俊退伍後，在直播中坦言曾因巨大壓力失眠，連續78小時只睡一分鐘，ARMY聽了心碎一地！這位音樂天才扛著軍營任務，還要面對心理重擔，靠安眠藥苦撐一年多，至今仍對睡覺有陰影。今天向大家推介5招超實用天然改善失眠方法，讓你和RM一起甩開失眠魔咒。

面對失眠，RM不是唯一受害者，現代人不時半夜數羊數到崩潰！壓力、藍光、咖啡因，通通是睡眠小偷！這裡有5招自然助眠法，既簡單又實用，特別適合忙碌的上班族。

天然改善失眠方法1. 睡前冥想

每天睡前花10-15分鐘，找個安靜角落，坐或躺下，閉眼專注深呼吸。吸氣4秒、吐氣6秒，重複10次，腦袋逐漸放空，能降低焦慮、穩定情緒。

每天睡前花10-15分鐘睡前冥想有助改善睡眠質素。（ Getty Images ）

天然改善失眠方法2. 香蕉奇異果救星

香蕉和奇異果是助眠界的黃金搭檔！香蕉富含鉀和鎂，幫助肌肉放鬆，緩解半夜抽筋；還含維生素B6，促進褪黑激素分泌。奇異果則是血清素小幫手，紐西蘭研究發現，睡前吃兩顆奇異果能縮短入睡時間20分鐘！ 建議晚上8點後吃一小根香蕉加一顆奇異果，別加糖以免刺激神經。

適量食用香蕉及奇異果，補充鉀和鎂。（Getty Images）

天然改善失眠方法3. 熱牛奶加燕麥

牛奶含色胺酸，能轉化成褪黑激素，穩定睡眠週期；燕麥則補充鎂和複合碳水，平穩血糖，避免半夜餓醒。研究指出，睡前喝200ml溫牛奶（約40-50°C）搭配一小碗燕麥片，能讓入睡時間縮短15分鐘。 建議用無糖燕麥，加入少許蜂蜜或肉桂提味，避免咖啡因飲料搭配。

（Getty Images）

天然改善失眠方法4. 薰衣草精油

睡前在枕頭或床單滴2-3滴稀釋後的薰衣草精油，或用擴香器營造氛圍。薰衣草精油的香氣能降低心率、舒緩神經，英國研究顯示，睡前聞薰衣草10分鐘可提升深度睡眠20%。

（Getty Images）

天然改善失眠方法5. 規律作息

每晚10-11點關燈，早上7點拉開窗簾曬15分鐘太陽，吸收維他命D同時重置生物時鐘。規律睡眠能讓入睡時間縮短10-20分鐘，長期還能降抑鬱風險。 建議週末也別熬夜，固定作息7天就能見效。睡前1小時關掉手機、電腦，藍光會抑制褪黑激素分泌！養成早睡早起的習慣，保證精神飽滿。

（Getty Images）

