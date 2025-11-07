Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

BTS V金泰亨「神秘頸繩」成熱搜！$300有找，金宇彬、Seventeen都戴過的韓國手作品牌，靠明星效應起死回生

當金泰亨（V）在 Instagram 分享身穿 CELINE 全套造型的照片時，眼利的粉絲目光卻被他頸上那條簡約的紅線頸鏈吸引。這條在 CELINE 官網找不到的神秘紅線，瞬間成為社交媒體的熱搜話題。有趣的是，這條看似平凡的紅線背後，竟然藏著一個韓國手工品牌起死回生的感人故事。紅線或許不能用來和 V 連結愛情，但卻意外地連結了一個品牌的命運，更承載著祈福和守護的深層意義。

帶貨王V的魔力 韓星們都愛戴的手工飾品

要說近期帶貨王， V 絕對當之無愧。繼 Jellycat 熊仔袋在他背上後瞬間售罄，連他在巴黎品嚐的開心果牛角包都變成粉絲追捧的同款美食後，這次他頸上的紅線項鍊再次掀起搶購潮。這條簡單的紅線在深色秋冬造型中顯得格外搶眼，不少粉絲在社交媒體上瘋狂搜尋這條「神秘紅線」的來源。

（IG@thv）

（IG@ccnmade）

其實除了 V 之外，這個品牌早已是韓國演藝圈的心頭好。金宇彬、李光洙、池昌旭、劉仁娜等知名演員都是品牌的忠實顧客。年輕一代的偶像團如 KISS OF LIFE 、EXO 、Seventeen 、RIIZE 同樣是品牌的愛好者。值得一提的是，V 本人不只戴過這條紅色頸繩，品牌的戒指、手繩等多款產品都曾出現在他的日常造型中。這種明星效應讓原本低調的手工品牌瞬間成為潮流焦點。

（IG@ccnmade）

（IG@ccnmade）

三十年堅持：重生於一條紅線之下

不少人或許以為 CCNMADE （최창남메이드）是新興品牌，但事實上它早於 1993 年 由創辦人崔昌南成立。品牌名稱正是取自他的名字縮寫。初期以編織手環為主打，主張純手工製作、簡約設計與天然材質—，也讓 CCNMADE 一直在韓國本地維持小眾地位。

然而幾年前，品牌一度陷入低潮，幾乎要結束營運。創辦人在訪問中坦言：「當時我們正考慮關門，沒想到突然收到來自世界各地的訂單通知。」這一切的轉折，正是因為 V 無預警地佩戴了他們的飾品。那一張照片讓品牌一夜爆紅，訂單量暴增十倍。創辦人笑言：「那天我們都哭了，是他讓品牌重生。」

V金泰亨神秘頸繩成熱搜！ 金宇彬、EXO、Seventeen都戴過 30年韓國手作品牌靠明星效應起死回生

如今，CCNMADE 已成為韓國代表性的手工飾品品牌之一。他們堅持每件產品均由工坊職人親手製作——從設計、配色、編織到包裝，全部以人手完成，並提供顧客自選顏色的 客製化服務。品牌還設有售後維修制度，確保每條飾品能長久陪伴使用者。

除了紅線頸繩外，品牌亦推出 皮革手帶、戒指、耳環、腳鏈、眼鏡鏈及 DIY 套裝。每種顏色皆有不同象徵意義，例如紅色代表勇氣與守護、藍色象徵平靜與信任，讓飾品不只是配件，更像是一種「能量延伸」。官網上標註著「[BTS V님 착용]」（ BTS V 佩戴款）的 「Thin Single Original Necklace - Red 」紅線頸繩售價 58,000韓元（約 314 港元），價錢非常親民，不過製作時間需要 3 個星期以上，可見需求之熱烈。如果大家喜歡的話，除了官網以外，在 amazon 都能買到 CCNMADE 其他飾品。

（官方圖片）

Sweet Result Thread Ver. 手工手鍊

價錢：$285.31

SHOP NOW

Sweet Result Thread Ver. 手工手鍊

Eggring 寶石日常願望線手鍊

價錢：$233.22

SHOP NOW

Eggring 寶石日常願望線手鍊

大龍手工手鍊

價錢：$225.45

SHOP NOW

大龍手工手鍊

Tessle Daily Layered Wish Thread

價錢：$240.14

SHOP NOW

Tessle Daily Layered Wish Thread

