Buick Electra E7 發佈 1,000 英里續航的插電式混合動力 SUV
Buick 最近發佈了其全新的 Electra E7，這款電動 SUV 在設計上邁出了重要的一步，基於品牌先進的 Xiaoyao 融合架構打造。這款車搭載了 Buick 最新的「真龍插電式混合動力專業」技術，將效率和性能結合於一個中型車身中。Electra E7 的長度約為 191 吋，寬度約 75 吋，高度 66 吋，軸距達到 112 吋，提供了寬敞的內部空間和均衡的比例。其配備的 20 吋「翼流影」輪圈，搭配米其林輪胎，進一步提升了操控和乘坐舒適性。
在車尾，Electra E7 的全寬「銀河翼」尾燈使用參數化排列的光源，營造出現代且高科技的視覺標誌。這款車結合了長效電動續航和強勁的混合動力性能，Buick 明確展現出其電動化策略，這款跨界 SUV 將以插電混合動力的形式首次亮相，而其 L7 轎車版本則已經提供擴展續航的電動車配置，其中汽油引擎僅作為車載發電機使用。
根據中國工業和信息化部的數據，Electra E7 將搭載一台 1.5 升的汽油引擎，提供自然吸氣和渦輪增壓兩種選擇，與一個輸出 221 馬力的電動馬達協同工作。這種雙重設置的方式使得 Buick 能夠同時滿足傳統插電混合動力車主以及那些希望享有電動車駕駛體驗而又不必擔心續航的消費者。
新款 Buick Electra E7 的動力系統採用了 Buick 先進的真龍插電式混合動力系統，旨在提供長途效率和日常性能。根據實際數據估算，這款 SUV 具備約 131 英里的純電動駕駛範圍，總的綜合續航則超過 1,000 英里，使其成為同類產品中續航力最長的插電混合動力 SUV 之一。能量儲存在鋰鐵磷（LFP）電池中，該電池因其耐用性、熱穩定性及長壽命而被選擇，幫助 Electra E7 在單一整合平台中平衡性能、安全性和效率。
除了電動動力系統外，Buick Electra E7 亦強調智能駕駛和車內科技。這款 SUV 將搭載 Buick 的 Xiaoyao 智行輔助駕駛系統，該系統是利用 Momenta 的 R6 強化學習大模型開發的，能夠實現先進的駕駛輔助功能。在內部，數字化駕駛艙基於 Xiaoyao 架構建造，並搭載 Qualcomm 的新款 Snapdragon 8775P 處理器，提供支持實時導航、駕駛輔助和娛樂功能所需的計算能力，同時保持系統的流暢反應。
乘坐質量也是 Buick Electra E7 的一大重點，其配備了預防性 RTD 無級調節懸掛系統，設計能夠實時適應變化的路況。該系統使用高速傳感器，每秒可掃描路面達 500 次，並能每秒調整阻尼高達 200 次，反應速度快至毫秒級。
