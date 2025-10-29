Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Burberry減價低至半價！舒華同款Bridle手袋低至$6,950 / 經典款格仔銀包低至$2,350

趁著雙11優惠2025來臨前，FARFETCH率先推出一輪大減價，不少名牌手袋、波鞋、服飾等都有平，吸引大家提前消費！而英倫品牌Burberry今次亦有份參與FARFETCH的減價清單中，當中多達500款產品限時低至半價優惠，大家最愛的手袋、銀包、外套等統統有份，以人氣復古格仔銀包為例，原價$4,700減至$2,350就買到，減價有點過份！想用抵價入手Burberry產品？絕對不能錯過今次的FARFETCH減價！

立即查看Burberry優惠頁

廣告 廣告

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

Burberry難得低至半價！經典格仔銀包最平$2,350

11月都未到，各大網購平台已經搶先推出減價優惠，而今次FARFETCH的折扣亦可以講話誠意滿滿，當中少有減價的Burberry竟然都有低至半價，款式選擇更多達500款，要買到心水產品絕對無難度！

小資女想入手平價名牌手袋的話，6折後只需$4,715的Check小手袋就非常抵買。這款迷你針織包將Burberry最具代表性的經典格紋與針織布料結合，令英倫經典風多添一點休閒感。

Burberry Check mini knitted bag

特價：$4,715｜ 原價：$8,300

SHOP NOW

Burberry Check mini knitted bag

「Burberry千金」舒華同款Bridle手袋都有低至半價，由上萬元折後不用$7,000可以入手，確是有心動！單肩包體積夠大又夠挺身，足夠收納手機、錢包、唇膏等日常小物，實用性相當高，加上顏色以中性色調為主，米白格紋以及舒華同款的朱古力啡格紋，配搭恤衫長裙或T恤牛仔褲都一拍即合。

（Getty Images）

Burberry Rocking Horse leather mini bag

特價：$6,950｜ 原價：$13,900

SHOP NOW

Burberry Rocking Horse leather mini bag

Burberry small Rocking Horse cross body bag

特價：$9,847｜ 原價：$16,500

SHOP NOW

Burberry small Rocking Horse cross body bag

想提早買定聖誕禮物的話，Burberry經典款格仔銀包同樣划算！銀包以品牌標誌性的復古格仔圖案為主，採用摺疊式開合及金屬按扣，既實用又可以保持纖薄外形，放入小廢包都無問題。FARFETCH限時半價後，只需$2,350就買到，自用或送禮都一流！今次減價除了銀包及手袋有平之外，Tee、外套、頸巾、波鞋等都有，趁換季一於為衣櫃添置新服飾喇！

Burberry Vintage-Check wallet

特價：$2,350｜ 原價：$4,700

SHOP NOW

Burberry Vintage-Check wallet

Burberry EKD bell-charm leather wallet

特價：$2,300｜ 原價：$4,600

SHOP NOW

Burberry EKD bell-charm leather wallet

Burberry Box leather sneakers

特價：$3,873｜ 原價：$4,830

SHOP NOW

Burberry Box leather sneakers

Burberry check-pattern wool scarf

特價：$5,705｜ 原價：$8,800

SHOP NOW

Burberry check-pattern wool scarf

Burberry Check-pattern cotton trench coat

特價：$18,535｜ 原價：$20,509

SHOP NOW

Burberry Check-pattern cotton trench coat

Burberry Boxy cotton T-shirt

特價：$1,950｜ 原價：$3,900

SHOP NOW

Burberry Boxy cotton T-shirt

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

超人氣潮牌Ganni勁減低至3折！$481起買到百搭連身裙、針織冷衫 派對必入手小黑裙

雙11優惠2025｜Polo Ralph Lauren官網低至3折！「人間Polo」宋仲基、Krystal必備恤衫／冷背心，過500款減價產品

AMI Paris快閃激減半價起！朴寶劍、Anson Lo也穿的「愛心A」：Tee低至$900／黑色背心冷衫$2,380