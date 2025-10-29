屯門悦品酒店自助餐 加$1多一位 人均$175起
Burberry減價低至半價！舒華同款Bridle手袋低至$6,950 / 經典款格仔銀包低至$2,350
FARFETCH率先推出一輪大減價，當中Burberry有多達500款產品限時低至半價優惠，即看內文：
趁著雙11優惠2025來臨前，FARFETCH率先推出一輪大減價，不少名牌手袋、波鞋、服飾等都有平，吸引大家提前消費！而英倫品牌Burberry今次亦有份參與FARFETCH的減價清單中，當中多達500款產品限時低至半價優惠，大家最愛的手袋、銀包、外套等統統有份，以人氣復古格仔銀包為例，原價$4,700減至$2,350就買到，減價有點過份！想用抵價入手Burberry產品？絕對不能錯過今次的FARFETCH減價！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
Burberry難得低至半價！經典格仔銀包最平$2,350
11月都未到，各大網購平台已經搶先推出減價優惠，而今次FARFETCH的折扣亦可以講話誠意滿滿，當中少有減價的Burberry竟然都有低至半價，款式選擇更多達500款，要買到心水產品絕對無難度！
小資女想入手平價名牌手袋的話，6折後只需$4,715的Check小手袋就非常抵買。這款迷你針織包將Burberry最具代表性的經典格紋與針織布料結合，令英倫經典風多添一點休閒感。
Burberry Check mini knitted bag
特價：$4,715｜
原價：$8,300
「Burberry千金」舒華同款Bridle手袋都有低至半價，由上萬元折後不用$7,000可以入手，確是有心動！單肩包體積夠大又夠挺身，足夠收納手機、錢包、唇膏等日常小物，實用性相當高，加上顏色以中性色調為主，米白格紋以及舒華同款的朱古力啡格紋，配搭恤衫長裙或T恤牛仔褲都一拍即合。
Burberry Rocking Horse leather mini bag
特價：$6,950｜
原價：$13,900
Burberry small Rocking Horse cross body bag
特價：$9,847｜
原價：$16,500
想提早買定聖誕禮物的話，Burberry經典款格仔銀包同樣划算！銀包以品牌標誌性的復古格仔圖案為主，採用摺疊式開合及金屬按扣，既實用又可以保持纖薄外形，放入小廢包都無問題。FARFETCH限時半價後，只需$2,350就買到，自用或送禮都一流！今次減價除了銀包及手袋有平之外，Tee、外套、頸巾、波鞋等都有，趁換季一於為衣櫃添置新服飾喇！
Burberry Vintage-Check wallet
特價：$2,350｜
原價：$4,700
Burberry EKD bell-charm leather wallet
特價：$2,300｜
原價：$4,600
Burberry Box leather sneakers
特價：$3,873｜
原價：$4,830
Burberry check-pattern wool scarf
特價：$5,705｜
原價：$8,800
Burberry Check-pattern cotton trench coat
特價：$18,535｜
原價：$20,509
Burberry Boxy cotton T-shirt
特價：$1,950｜
原價：$3,900
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：雙11優惠2025｜Sasa莎莎網店推雙11早鳥優惠限時12折起！Le Labo香水官網價83折／Byredo不用$900
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流時尚：
超人氣潮牌Ganni勁減低至3折！$481起買到百搭連身裙、針織冷衫 派對必入手小黑裙
雙11優惠2025｜Polo Ralph Lauren官網低至3折！「人間Polo」宋仲基、Krystal必備恤衫／冷背心，過500款減價產品
AMI Paris快閃激減半價起！朴寶劍、Anson Lo也穿的「愛心A」：Tee低至$900／黑色背心冷衫$2,380
其他人也在看
這些食物放4小時「比馬桶還髒」？木耳久泡恐中毒、西瓜切開細菌暴增百倍
台灣一年四季氣溫都較高，食物保存格外重要。像是泡發木耳、涼拌菜、切開的水果等常見食材，若在室溫放置超過4小時，細菌數量可能暴增百倍，甚至產生耐高溫毒素，嚴重時會引起食物中毒。姊妹淘 ・ 17 小時前
秀智GUESS冬季大衣廣告「氣質滿瀉」！未到寒流都想參考「朱古力啡大衣」高級感穿搭
冬天絕對是大衣的季節！秀智近日為GUESS拍攝了一系列冬日造型，完美示範如何將大衣穿出高級感，整個人氣質滿分。就算香港冬天不算太冷，買一件質感好的大衣，無論是去旅行還是應付偶爾的寒流，都非常值得投資。Yahoo Style HK ・ 23 小時前
杜拜公主瑪赫拉曬巨鑽宣布訂婚！曾IG貼休書、離婚後推出「Divorce香水」的敢愛敢恨公主
杜拜公主瑪赫拉去年以Instagram「三聲休書」霸氣休夫，結束與前夫的「短命婚姻」。後來，更推出《Divorce》香水，化痛為力。離婚約一年後，近日她曬出約110萬美元巨鑽戒，宣布與美國饒舌歌手French Montana訂婚，展現愛情事業雙贏的現代公主風采！Yahoo Style HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜FRESH人氣紅茶精華比官網平近$200、潤色護唇膏多色選擇低至$1XX
香港終於迎來秋季天氣，早晚開始變得清涼，轉季天氣皮膚保養變得非常重要！Yahoo購物專員發現iHerb有不少抵買FRESH護膚品，同時iHerb最近推出雙11早鳥優惠，由即日起至11月1日凌晨1點，輸入指定優惠碼即可享全單78折優惠，用完優惠碼後不少FRESH護膚品都比官網平，如人氣紅茶精華比官網平近$200、轉季必備的潤色護唇膏更低至$196，而且多色選擇，即睇抵買推介！Yahoo Style HK ・ 57 分鐘前
【759阿信屋】盤點優惠 會員全場貨品7折（29/10-02/11）
759阿信屋推出盤點優惠，於10月29至11月2日憑會員卡到購物可享全場貨品7折優惠！YAHOO著數 ・ 22 小時前
超人氣潮牌Ganni勁減低至3折！$481起買到百搭連身裙、針織冷衫 派對必入手小黑裙
減價季來了！OUTNET 震撼低至3折，當中包括來自丹麥的人氣潮牌 Ganni ，佳節派對必備連身裙低至 $844 已可入手，秋冬必備針織冷衫同樣 $806 起已有交易，超級抵買！網購專員特地為大家精選 Ganni 減價必買推介，不花大錢已能入手名牌時裝！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
【UNIQLO】UNIQLO : C聯名系列第二波優惠 秋冬商品低至 $149
Uniqlo優惠專區今期帶來UNIQLO : C 聯名系列第二波優惠，超多款秋冬商品首次降價，包括柔軟舒適茄士咩圓領短版背心同休閒 V領針織衫，以及多款大衣、長裙、長褲、皮鞋等，由頭到腳嘅穿搭需求一次滿足！YAHOO著數 ・ 1 天前
日韓女生都在偷偷練這招！養成「偽體香」的3個關鍵：從肌膚到髮絲都香得剛剛好！
一、從香水開始，用法式疊香打造「乾淨又有個性」的氣息「偽體香」的香味哲學就是絕不張揚，她們追求的是那種彷彿與肌膚融為一體的自然香~而來自法國普羅旺斯的香墅旅程，便是以天然香材與純淨線性香調聞名——沒有濃烈前調，卻在每次呼吸間釋放出柔和韻味，懂香味的女生，都知...styletc ・ 19 小時前
CASIO「金色戒指錶」限量登場！50週年重現經典，迷你錶時尚又可愛
童年回憶殺再次來襲！CASIO 的經典戒指錶系列又帥氣回歸了！這次為慶祝品牌 50 週年，CASIO 特別推出了超閃的金色版 CRW-001G-9，金光閃閃，極度吸睛！它不僅完美還原了經典手錶的設計，更將其迷你化到可以戴上手指，時尚又可愛！Yahoo Style HK ・ 1 天前
川普曾讚習近平聰明 令中國難以捉摸增添川習會變數
（法新社華盛頓28日電） 美國總統川普與中國國家主席習近平將於30日進行2019年以來首次面對面會談，各方關注。另一方面，川普在競選期間接受福斯新聞（Fox News）訪問時，形容習近平「以鐵腕方式管理14億人——聰明、傑出，一切都很完美」。法新社 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜Mr. Steak a la minute自助餐低至$111！歎養生燉湯/美國極黑牛鐵板燒/傳情達意心太軟
位於銅鑼灣的Mr. Steak a la minute，9月24日中午十二點在KKday推出自助餐低至一折及買一送一優惠，包括「環球海鮮、美國燒牛肉、雪花蟹腳」自助午餐、「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐。折後人均只需$55起，可任食各款海鮮、刺身，亦有養生燉湯、即叫即燒美國極黑牛鐵板燒等；晚市自助餐除午市一系列豐富菜式外，更有日本和牛，配以冰鎮海鮮、新鮮生蠔，絕對有驚喜！立即上KKday入優惠，約齊朋友一同共享大餐！Yahoo Food ・ 1 天前
【H&M】門市指定商品限時85折（即日起至優惠結束）
H&M 11.11 門市特惠進行中，指定商品限時85折，女裝、男裝、童裝、家居等你來逛！YAHOO著數 ・ 23 小時前
專訪｜試當真「元祖」阿慈 甘願當下把為成就作品 不捨告別：我冇諗過咁快
YouTube頻道試當真於前日（26日）5周年時刻正式結束營運，但告別前的《墨魚遊戲2》、「《試當真》官方正式結局」直播等均引起重大迴響。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
長者自助餐優惠｜灣景國際可口可樂主題自助餐低至5折！人均$179起任食即開生蠔/七味燒春雞/星洲黃金麥皮蝦
今年秋天，自助餐愛好者絕對不能錯過美味盛宴！灣景國際酒店推出創新的「可口可樂」主題自助午餐、晚餐，Klook快閃搶購低至5折。長者折後人均只需$179起，任食即開生蠔、加拿大鱈場蟹腳等多款海鮮、刺身；惹味十足的七味燒春雞、星洲黃金麥皮蝦、黃金蟹肉薯餅、可樂醉雞翼、可樂慢煮和牛應有盡有，更有可口可樂主題甜品區。感興趣的老友記，記得在Klook限時開搶！Yahoo Food ・ 22 小時前
IKEA狐獴公仔太可愛了！SANDLÖPARE系列新登場：獵豹、長頸鹿、黑猩猩...大朋友都想抱回家
IKEA新出狐獴公仔超可愛的！是來自最新推出的SANDLÖPARE系列，一些可以在非洲草原上看到的動物，例如獵豹、長頸鹿、黑猩猩等的公仔及寢具系列，小朋友喜歡之餘，大朋友也想把公仔帶回家，趕快去門市看看吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
甘比排隊用餐愛吃街邊小食 網民大讚親民：億萬富婆咁接地氣
富商劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）雖然已成為香港女富豪，不過貼地的她亦跟普羅大眾一樣，愛吃街邊小食，亦會在烈日當空下到心水餐廳排隊用餐。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
髮香推薦｜IU同款髮香是Diptyque「這款」！5款變身「行走費洛蒙」髮香，Miss Dior、Chanel N°5經典香水都有
香氛香水是很多人的第二件衣服，選一款讓自己聞起來舒服的香水之餘，其實髮香也是一款讓人增添「費洛蒙」的飾品。以下為你選來2025髮香推薦，當中有明星也用的款式，也有髮香新品，一起在這個聖誕前夕，散發滿滿的「費洛蒙」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
根室半島40公里深處爆發！ 5弱震度背後的漁港危機！
最讓人鬆口氣的，是氣象廳的「津波零風險」宣言！根室半島東部海域雖是地震熱點，但這次深度夠，能量沒傳到海面，浪頭不會捲土重來。Japhub日本集合 ・ 1 天前
【Don Don Donki】熟食部、零食部、個人護理用品、急凍肉、壽司便當、中式糖水 低至62折（即日起至02/11）
DONKI全線分店進行超狂大減價，由即日起至11月2日，精選熟食部、零食部、個人護理用品、急凍肉、壽司便當、中式糖水產品低至62折，日本長野包裝香印 $89.9、三文魚紫菜便當 $55、鹽焗雞脾 $19、Heroine Make熱捲睫毛器 $109.9！YAHOO著數 ・ 1 天前
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲綠葉王許紹雄「器官多重衰竭」病逝
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲「綠葉王」許紹雄「器官多重衰竭」病逝。人稱「Benz雄」的香港資深藝人許紹雄，於10月28日凌晨2時30分安詳離世，享年76歲。經其家人透過好友黎芷珊向傳媒公佈，證實他因癌症引發器官多重機能衰竭而離世。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：許紹雄IG、Medical Inspire製圖Medical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前