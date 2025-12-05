BUTTONS CLIP「耳夾真無線耳機」開箱！VPU骨傳導技術/藍牙5.4/先進AI芯片組

BUTTONS CLIP 來自洛杉磯智能奢華品牌 BUTTONS，本身就走高級時尚路線，整體包裝打開時，那份輕奢感感絕對有驚喜，而不是傳統耳機那樣早已預料。 耳機以耳夾式設計登場，主打「科技配件也是造型的一部分」，官方特別強調這是 INTELLIGENT LUXURY 智慧奢品，把可穿戴聲學裝置當成每日穿搭的一環。





零感耳夾設計 有如高級配飾的的耳機

BUTTONS CLIP 配色方面，有金棕與黑銀雙色，實物定位很明顯是走「飾物級」質感：金棕偏暖金、適合日常時尚穿搭；黑銀則是冷調未來感，偏向極簡、性冷淡風，兩款都很容易融入日常衣櫃。

官方描述它是能化身「吸睛配飾」的耳機，而不是只藏在耳後面的功能型小物。

拿起來的第一個驚喜，重量比想像中輕，耳夾本身用的是親膚矽膠搭配 C 型結構，主打任何耳形都可以穩穩夾住。 內部加入輕量化超彈性記憶鎳鈦絲，可以自動回彈，長時間開合也不易變形，對常戴耳環、耳夾的人來說會很直覺，類似一件可調節的耳上飾品。

官方在力學設計上做了平均分壓，目的就是讓耳夾不是「卡住」而是「掛住」，在長時間通話或追劇時，耳廓不會有明顯壓迫感。 對於不愛入耳式、對耳道敏感或者戴久會脹痛的用家，這種「零感佩戴」的定位其實很有吸引力，兼顧造型與舒適度。





骨傳超核 + AI 助理

聲學規格方面，BUTTONS CLIP 主打「超核心驅動程式」，當中包含骨傳導相關技術與多項降噪與補償算法。 耳機配備雙麥克風加 VPU 骨傳導技術，可以同時捕捉人聲並屏蔽環境噪音，加上防風結構設計，在室外或強風環境中仍然維持清晰通話質素。​

聲音表現則由 Malleus 動態聲音補償技術支援，針對清晰度與均衡度進行動態優化，再配上 12mm 特大鈦複合雙磁喇叭，官方說法是能提供飽滿、層次分明的聽感，從低頻到高頻都更立體。 同時搭載藍牙 5.4 以及先進 AI 芯片組，優化低延遲與抗干擾，並支援高解析度音頻與多設備音頻共享，日常追劇、打機或同時連接不同裝置時會更順暢。





AI 日常助理 HALI長駐在耳邊

BUTTONS CLIP最大賣點之一，是內置高度擬人化的虛擬 AI 助理 HALI，等於把一個 AI 小幫手長駐在耳邊。 透過專屬應用程式，可以自訂 EQ、進行即時聊天，以及把日程管理、翻譯、錄音等功能整合到日常工作與生活流程裡，定位是「影音產品變成你的親密戰友」而不是只用來播歌。​

對經常要跑行程、安排 meeting、記錄靈感、跨語言溝通的人來說，這種「耳邊 AI」的設定，很自然地變成生活與工作的中控台。 聖誕檔期更主打「沉浸式音頻體驗」＋「無縫接入 AI 世界」，讓用家可以一邊聽歌、一邊處理代辦清單或者即時翻譯，感覺就像把一個數碼秘書隨身攜帶。

零售價：$1,499

網店： https://bitl.to/5P23











