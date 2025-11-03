低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
BV手袋加價？歐洲價格上調前「這裡買」BV最抵！舒淇同款Campana手袋平官網$4,400
有傳BV手袋即將加價！只要去英國百貨公司Harrods網購平台購買，不少手袋款式比官網價平幾千元！即看內文：
Bottega Veneta手袋加價？最近不少Instragam及Thread貼文都指BV手袋將於11月加價，而且某些熱門袋款更有機會加價近3成，大家有心儀手袋快趁「尾班車」前入手，分分鐘可以慳一筆！想買BV手袋的話除了可以去門市買之外，亦可以去英國百貨公司Harrods的網購平台購買，不少款式比官網價平幾千元，當中以舒淇同款Campana手袋為例，足足比官網平$4,400，就算計埋運費都仍然平一截，非常吸引！想知Harrods網購BV手袋攻略？即看內文！
Harrods買BV手袋攻略！舒淇同款Campana手袋平官網$4,400
近年名牌手袋價格加幅十分驚人，不少品牌每年更加價一至兩次，當中BV手袋亦是其中之一。心動想趁加價前入手的話，可以考慮去Harrods望望，不少款式都比官網平幾千元，而且Harrods曾是英國皇室御用的百貨公司，有近二百年歷史，購買都較有保障。
當中值得留意舒淇最近去威尼斯影展手拿的BV Campana，手袋以品牌經典Intrecciato編織皮革打造，手感柔軟又有質感，容量充足且輕盈。大家可以學舒淇配搭背心牛仔褲都十分時尚有型，百搭易襯。BV Campana手袋官網賣$35,900，Harrods只需$31,500就買到，足足平$4,400，是一個令人心動的價錢！
Grey Medium Leather Intrecciato Campana Shoulder Bag
Harrods價：$31,500｜
官網價：$35,900
另一款值得投資是韓國女神李英愛同款Parachute，手袋靈感來自同名「降落傘」外型，肩帶搭配標誌性的Knot金屬扣，同樣使用BV經典Intrecciato編織皮革製成，設計簡潔低調又帶點奢華氣質。Parachute官網價$33,900，Harrods入手$30,600，相等於9折就買到，就算計埋Harrods運費$240，都仍然平好多！
Neutral Small Leather Parachute Shoulder Bag
Harrods價：$30,600｜
官網價：$33,900
除了Parachute、Campana系列外，孫藝珍同款Ciao Ciao、經典款Jodie、OL至愛Sardine、長青款Padded Cassette等都值得留意，不少袋款都比BV官網平幾千，大家有心水記得趁加價前入手喇！
Blue Leather Ciao Ciao Top-Handle Bag
Harrods價：$33,800｜
官網價：$37,900
Grey Jodie bag
Harrods價：$19,900｜
官網價：$22,900
Red Small Leather Sardine Chain Top-Handle Bag
Harrods價：$35,000｜
官網價：$38,900
Green Padded Cassette Cross-Body Bag
Harrods價：$32,900｜
官網價：$36,000
雙11優惠2025｜PUMA官網限時折上折低至33折！$140入手芭蕾休閒鞋/Rosé同款Palermo只需$275
