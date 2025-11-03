BV手袋加價？歐洲價格上調前「這裡買」BV最抵！舒淇同款Campana手袋平官網$4,400

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

BV手袋即將加價？歐洲價格上調前「這裡買」BV最抵！舒淇同款Campana手袋平官網$4,400

Bottega Veneta手袋加價？最近不少Instragam及Thread貼文都指BV手袋將於11月加價，而且某些熱門袋款更有機會加價近3成，大家有心儀手袋快趁「尾班車」前入手，分分鐘可以慳一筆！想買BV手袋的話除了可以去門市買之外，亦可以去英國百貨公司Harrods的網購平台購買，不少款式比官網價平幾千元，當中以舒淇同款Campana手袋為例，足足比官網平$4,400，就算計埋運費都仍然平一截，非常吸引！想知Harrods網購BV手袋攻略？即看內文！

立即查看Harrods BV手袋頁

廣告 廣告

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

Harrods買BV手袋攻略！舒淇同款Campana手袋平官網$4,400

近年名牌手袋價格加幅十分驚人，不少品牌每年更加價一至兩次，當中BV手袋亦是其中之一。心動想趁加價前入手的話，可以考慮去Harrods望望，不少款式都比官網平幾千元，而且Harrods曾是英國皇室御用的百貨公司，有近二百年歷史，購買都較有保障。

當中值得留意舒淇最近去威尼斯影展手拿的BV Campana，手袋以品牌經典Intrecciato編織皮革打造，手感柔軟又有質感，容量充足且輕盈。大家可以學舒淇配搭背心牛仔褲都十分時尚有型，百搭易襯。BV Campana手袋官網賣$35,900，Harrods只需$31,500就買到，足足平$4,400，是一個令人心動的價錢！

Grey Medium Leather Intrecciato Campana Shoulder Bag

Harrods價：$31,500｜ 官網價：$35,900

SHOP NOW

Grey Medium Leather Intrecciato Campana Shoulder Bag

另一款值得投資是韓國女神李英愛同款Parachute，手袋靈感來自同名「降落傘」外型，肩帶搭配標誌性的Knot金屬扣，同樣使用BV經典Intrecciato編織皮革製成，設計簡潔低調又帶點奢華氣質。Parachute官網價$33,900，Harrods入手$30,600，相等於9折就買到，就算計埋Harrods運費$240，都仍然平好多！

女神李英愛同款Parachute (Getty Image)

Neutral Small Leather Parachute Shoulder Bag

Harrods價：$30,600｜ 官網價：$33,900

SHOP NOW

Neutral Small Leather Parachute Shoulder Bag

除了Parachute、Campana系列外，孫藝珍同款Ciao Ciao、經典款Jodie、OL至愛Sardine、長青款Padded Cassette等都值得留意，不少袋款都比BV官網平幾千，大家有心水記得趁加價前入手喇！

孫藝珍同款Ciao Ciao (getty)

Blue Leather Ciao Ciao Top-Handle Bag

Harrods價：$33,800｜ 官網價：$37,900

SHOP NOW

Blue Leather Ciao Ciao Top-Handle Bag

Grey Jodie bag

Harrods價：$19,900｜ 官網價：$22,900

SHOP NOW

Grey Jodie bag

Red Small Leather Sardine Chain Top-Handle Bag

Harrods價：$35,000｜ 官網價：$38,900

SHOP NOW

Red Small Leather Sardine Chain Top-Handle Bag

Green Padded Cassette Cross-Body Bag

Harrods價：$32,900｜ 官網價：$36,000

SHOP NOW

Green Padded Cassette Cross-Body Bag

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

雙11優惠推薦：

雙11優惠2025｜UGG官網限時低至半價！I-DLE同款兩件8折/雪靴平逾$800

雙11優惠2025｜Chevignon突發折上折低至24折！短裝T恤$100有找/低至$319入手牛仔蛋糕裙、直筒工裝牛仔褲

雙11優惠2025｜FRESH人氣紅茶精華比官網平近$200、潤色護唇膏多色選擇低至$1XX

雙11優惠2025｜Sasa莎莎網店推雙11早鳥優惠限時12折起！Le Labo香水官網價83折／Byredo不用$900

雙11優惠2025｜各大網購折扣情報大合集！最抵名牌手袋／波鞋／美妝／超市優惠推薦（不斷更新）