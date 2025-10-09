Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

BV騷場外「Effortless女孩」超美！鬆弛感氣質必備這3件單品，舒淇、孫藝珍同款手袋是這些

時裝周的片段成為洗版主題，欣賞在T台上的系列之餘，騷場外的街拍造型也是焦點。其中，這陣子大獲好評的BV，騷場外的造型都很好看。假如你是喜歡簡約俐落不費力的鬆弛感造型，那就要來參考這些時尚達人們的街拍造型，當中有個BV手袋也是舒淇同款的呢！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

Bottega Veneta迎來新任創意總監Louise Trotter的時代，首張2026春夏系列成績表相當亮麗，不少時尚迷與網民都大讚好看。除了新季服飾令人期待，在BV騷場外的一眾「BV女孩」穿搭也很有參考價值。

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

「BV女孩」散發著高級Effortless氣質的造型，在日常都可以駕馭，做到不費力地穿出高訂時尚。以下幫大家整理「BV女孩」的鬆弛感穿搭重點：

「BV女孩」鬆弛感穿搭重點1. 寬肩外套

「鬆弛感」就是要有種舒適慵懶感覺，一件寬肩西裝外套可以完美做到高級、帥氣、幹練感。上半身是寬闊設計，下半身的褲子可選直腳褲來修腿型，來平衡視覺。同時都可以配搭尖頭或方頭鞋，讓腿更修長。

（Getty Images）

（Getty Images）

「BV女孩」鬆弛感穿搭重點2. 低腰闊褲

低腰闊褲也是近年大熱的單品，褲子潮流由之前的工裝cargo pants到了現在的錐型牛仔褲，相對容易配搭回日常的單品，如簡單的一件白Tee、白背心就可以營造「不費力」的感覺。想時尚一點，筆者知道現在天氣還熱，那就以時尚配件，如腰帶、尖頭鞋來穿出細節感。如天氣凍一點，就不要猶豫穿起落肩皮褸吧！

（Getty Images）

（Getty Images）

「BV女孩」鬆弛感穿搭重點3. 舒淇、孫藝珍同款BV手袋

要有「BV氣場」，最簡單方法就來入手BV手袋吧！舒淇近期在威尼斯影展拿著的Campana手袋，是BV拿手好戲的編織款，加上容量大，實用又耐看，相信可以成為很多BV女孩的心頭好。另外，孫藝珍也加持的Andiamo，到現在都是品牌的熱賣款，從朱古力啡到鼠尾草綠都很受歡迎，BV手袋迷要來鎖定入手了！

按此看BV手袋

BOTTEGA VENETA Campana intrecciato leather shoulder bag $35,900

SHOP NOW

（IG@sqwhat）

BOTTEGA VENETA Campana intrecciato leather shoulder bag $35,900

BOTTEGA VENETA Andiamo small intrecciato suede tote $34,900

SHOP NOW

（IG@yejinhand）

BOTTEGA VENETA Andiamo small intrecciato suede tote $34,900

BOTTEGA VENETA Parachute medium intrecciato leather shoulder bag $40,900

SHOP NOW

（IG@kayan9896）

BOTTEGA VENETA Parachute medium intrecciato leather shoulder bag $40,900

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

