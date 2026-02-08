BYD 投資 1,450 萬美元 支持 Boonray 推出自動化電動礦車

全球電動車巨頭比亞迪（BYD）最近對中國設備製造商博瑞（Boonray）進行了 1,450 萬美元 / 約 HK$ 113,100,000 的投資，重點放在其自主化的電池更換電動採礦卡車上。博瑞的目標是通過結合零排放的動力和先進的自動化技術，改變採礦行業。這家初創公司的團隊由來自上海交通大學的科學家組成，並在車輛核心集成了 L4 級的自動駕駛技術。博瑞還在開發下一代礦場的關鍵系統，包括 AI 驅動的算法和車輛線控技術。比亞迪對這一進展表示讚賞，並已承諾資金以加速開發，將這一未來派的採礦解決方案推向現實。

根據 Electrek 的報導，博瑞聲稱其自動駕駛技術已能實現 L4 級的操作，這依賴於車載傳感器和固定基礎設施（如信標和參考點）的結合。該系統支持完全無人駕駛和電池更換，使礦場能夠持續運行，同時減少對人類操作員的風險。博瑞旨在通過整合車輛智能和靜態資產，使 24/7 的採礦過程更安全、更高效，推動該行業走向完全自動化的運營。

此外，博瑞的自動化解決方案目前已在中國的 30 個採礦項目中投入使用，應對各種礦石類型和挑戰性的運營條件。比亞迪的最新投資不僅反映了對博瑞持續增長的信心，還突顯了更廣泛的行業趨勢。這一合作還將加深在技術研發、供應鏈優化以及針對特定採礦場景的產品開發方面的緊密合作。

截至 2025 年底，中國電動重型卡車的內銷量激增至 45,300 單位，約佔中國重型卡車市場的 54%。這發出了明確信號，顯示電動和自動化技術在中國工業運輸行業中迅速獲得了吸引力。

比亞迪集團董事會秘書兼首席投資官李千表示，公司將繼續尋求和投資對全球有影響的技術。李千強調博瑞的全堆棧系統在自主採礦和綠色能源解決方案方面的重要性，指出其解決了傳統礦場面臨的運營挑戰。他補充道，博瑞的技術與比亞迪在電氣化和智能系統方面的專業知識相輔相成，使得這一合作成為自然而然的選擇。

比亞迪期待與博瑞密切合作，以整合新型能源和智能技術，提供具有競爭力的中國解決方案，推動全球採礦行業的綠色轉型。博瑞最近在新疆準東的一個大型煤礦中報告了一項運營效率的新里程碑，其 160 短噸 BLEB145A1 自主採礦卡車的車隊在一天內完成了 200 次電池更換，突顯了其自動化電池更換技術在大型採礦作業中提高生產力和減少停工時間的潛力。

