黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
BYD 投資 1,450 萬美元 支持 Boonray 推出自動化電動礦車
全球電動車巨頭比亞迪（BYD）最近對中國設備製造商博瑞（Boonray）進行了 1,450 萬美元 / 約 HK$ 113,100,000 的投資，重點放在其自主化的電池更換電動採礦卡車上。博瑞的目標是通過結合零排放的動力和先進的自動化技術，改變採礦行業。這家初創公司的團隊由來自上海交通大學的科學家組成，並在車輛核心集成了 L4 級的自動駕駛技術。博瑞還在開發下一代礦場的關鍵系統，包括 AI 驅動的算法和車輛線控技術。比亞迪對這一進展表示讚賞，並已承諾資金以加速開發，將這一未來派的採礦解決方案推向現實。
根據 Electrek 的報導，博瑞聲稱其自動駕駛技術已能實現 L4 級的操作，這依賴於車載傳感器和固定基礎設施（如信標和參考點）的結合。該系統支持完全無人駕駛和電池更換，使礦場能夠持續運行，同時減少對人類操作員的風險。博瑞旨在通過整合車輛智能和靜態資產，使 24/7 的採礦過程更安全、更高效，推動該行業走向完全自動化的運營。
此外，博瑞的自動化解決方案目前已在中國的 30 個採礦項目中投入使用，應對各種礦石類型和挑戰性的運營條件。比亞迪的最新投資不僅反映了對博瑞持續增長的信心，還突顯了更廣泛的行業趨勢。這一合作還將加深在技術研發、供應鏈優化以及針對特定採礦場景的產品開發方面的緊密合作。
截至 2025 年底，中國電動重型卡車的內銷量激增至 45,300 單位，約佔中國重型卡車市場的 54%。這發出了明確信號，顯示電動和自動化技術在中國工業運輸行業中迅速獲得了吸引力。
比亞迪集團董事會秘書兼首席投資官李千表示，公司將繼續尋求和投資對全球有影響的技術。李千強調博瑞的全堆棧系統在自主採礦和綠色能源解決方案方面的重要性，指出其解決了傳統礦場面臨的運營挑戰。他補充道，博瑞的技術與比亞迪在電氣化和智能系統方面的專業知識相輔相成，使得這一合作成為自然而然的選擇。
比亞迪期待與博瑞密切合作，以整合新型能源和智能技術，提供具有競爭力的中國解決方案，推動全球採礦行業的綠色轉型。博瑞最近在新疆準東的一個大型煤礦中報告了一項運營效率的新里程碑，其 160 短噸 BLEB145A1 自主採礦卡車的車隊在一天內完成了 200 次電池更換，突顯了其自動化電池更換技術在大型採礦作業中提高生產力和減少停工時間的潛力。
推薦閱讀
其他人也在看
爆一爆｜巴拿馬風雲 誠哥明輸實贏（Louise）
去年特朗普一上場就劍指誠哥旗下巴拿馬兩個碼頭，唔使一年長和（1）兩個碼頭等如被巴拿馬政府沒收，相信最激氣是長和（0001.HK）主席李澤鉅；傳說深信「合約精神」Victor Li一直唔多喜歡碼頭呢瓣生意，但今鋪唔想交都要交了。去年公布賣碼頭，儘管被阿爺口誅筆伐；依然想將碼頭業務甩身。
網上熱話｜大廈通告竟叫「Ka Wing Lau」保持安靜？網民揭開真面目 留言更驚喜
大廈出通告提醒居民要保持安靜，是平常不過之事。惟近日有網民在社交網站上載一張通告，只見該張英文通告竟然指名道姓地叫「Ka Wing Lau」保持安靜。該網民最初對此舉感到十分奇怪，得知真相後才恍然大悟，帖文更有後續驚喜。
陳凱琳出動92歲外婆吸金 出身富裕竟有家族成員住公屋
近年轉型做KOL的前港姐冠軍陳凱琳吸金力驚人，更成去年搵得最多錢的KOL。為了吸流量經常出動老公鄭嘉穎、3個可愛兒子、甚至爸爸陳桂祥出動拍片。近日陳凱琳的「吸金」團隊再添一名新成員，她的高齡外婆罕有地粉墨登場，與陳媽媽和陳凱琳三代同堂拍賀年廣告。影片中，她憶述新年探望婆婆的兒時回憶，並加入不少家庭相，本是溫馨的家庭樂，卻因兩個場景再度引發網民熱議。
絲打圍爐│古天樂與唐詩詠娟姐暢所欲言 自爆戒甜10年 即席獻唱冧爆兩主持
《尋秦記》電影版自大除夕上映至今，一個月來港澳票房已錄得逾8,700萬元，近日更推出「Plus+多元宇宙版」，望能爭取過億票房。而男主角古天樂仍馬不停蹄為電影宣傳
日本眾院大選牽動亞太！WSJ：高市早苗勝出恐向中國釋放關鍵訊號
針對今日（8 日）進行投開票的日本眾議院選舉，美國《華爾街日報》（WSJ）日前分析指出，作為全球第三大經濟體與亞洲重要戰略角色，日本選舉結果不僅牽動國內政局，也對美國與整個亞太地區的局勢具有關鍵影響。
錦綉花園失水｜水務署指業主要求署方更換水管本末倒置 屋苑大部分水管不屬地契特別條款範圍
【Now新聞台】元朗錦綉花園失水事件，業主聯會不滿水務署未能釐清失水源頭及責任，計劃周二向發展局請願，要求局方介入。水務署指聯會說法失實，重申地契特別條款列明只負責由政府鋪設，並且位處道路已移交政府的屋苑內部水管。 水務署指，錦綉花園範圍內大部分水管由土地承批人鋪設，當年建造錦綉花園時，署方只是在屋苑出入口及附近道路下鋪設小部分供水喉管，相關道路至今仍屬私人土地，沒有移交給政府，不屬地契特別條款適用範圍，換言之，由用戶或註冊代理人負責維修。水務署指，錦綉花園小業主權益聯會一再將負責規管的署方錯誤定性為責任方，並不斷要求署方承擔保養維修責任是本末倒置，應停止發放不實資訊。而署方委託的獨立專家小組已展開工作，分析失水及部署喉管復修，爭取在四月有初步結果。#要聞
曼聯戲劇性復甦 安保姆：有跡可尋
【Now Sports】卡域克成為看守領隊之後曼聯隨即連贏4場，如此戲劇性難免令球迷驚為天人，但隊中鋒將安保姆就指一切只是順勢而行。安保姆（Bryan Mbeumo）認為，卡域克的領軍確是對球隊面貌帶來改變，但其實早在阿摩廉未離隊時眾人已有進步的跡象：「我覺得這一切都是建立在一開始所做的基礎之上，情況並非有如外間看起來般差劣。隊友們一起工作、一起努力，保持強大的心態，要確信我們心態上不曾被擊敗。就算有人被盤扭進過，其他人都會回來支援，盡全力貢獻一切。另一方面，球迷亦是這個大家庭的關鍵之一，當踏入賽場你就會真切感受得到。我們很想讓球迷看得開心，所以就試著轉化他們給予的能量，全力以赴。」迎來久違了的4連勝，亦擊敗了上季從未贏過的熱刺，卡域克表現得甚為冷靜，與英超不少激情領隊有很大分別。卡域克認為這只是風格問題：「我覺得那一刻我要好好處理，沒有想過要有表情管理，我不是那種人，這不是一場表演騷。保持冷靜有助於作出清晰的決定，要嘗試了解比賽的走向。大家都知道，當中沒可能沒有激情。有時我會為某些入球而慶祝，看起來實在有點幼稚，但這就是足球的一部分，有時你要好好享受某些時刻。但同時更要保持冷靜、深思
南韓 Bithumb 誤送440億美元比特幣 客戶即沽推冧比特幣
南韓加密貨幣交易所 Bithumb 員工擺烏龍,向695名用戶送錯比特幣。該公司原計劃向用戶每人發放最少2000韓圜(約10.7港元),卻誤選為2000枚比特幣,最終合共送出62萬枚比特幣,約值440億美元(約3432億港元)。綜合報道指,約240用戶收到「意外之財」後隨即沽貨,在 Bithumb 平台交易圖表顯示,比特幣短短數分鐘內已急瀉10-22%,上周五晚間更一度暴瀉約17%,每枚跌至約8110萬韓圜(約5.5-6萬美元),隨後逐步回升,最新報1.027億韓圜,升1.1%。Bithumb 在誤發比特幣後的35分鐘內,已限制用戶的交易和提現。其後就事件道歉,表示已追回99.7%送出的比特幣,約61.82萬個比特幣,然後再追回用戶出售的1788個比特幣中的93%,至今仍有125個比特幣仍未追回。事件亦引起當地監管當局關注。南韓金融監督院(FSS)於星期六(7日)召開緊急會議。監管單位表示將嚴密關注追回進度,若發現任何違法行為將啟動正式調查。Bithumb 發表聲明強調這次事件不是黑客攻擊,與安全漏洞亦無關,是員工在獎勵用戶支付單位中,誤將「韓圜」輸入為「比特幣」。行政總裁 Lee J
金價緣何大起大落 貝森特稱中國的投機者「亂來」
【彭博】— 美國財政部長貝森特表示，上周黃金市場的劇烈波動背後有中國投機者。
太古城59歲婦人墮樓 當場證實身亡
【on.cc東網專訊】太古城有人墮樓。今日(7日)凌晨5時42分，太裕路9號保安員報案，指發現一名婦人懷疑從高處墮下，倒臥在屋苑大廈對開。人員接報到場，證實該名姓潘(59歲)婦人已當場死亡，相信她從上址一單位墮下。警員在單位內檢獲遺書，內容主要交代後事，墮樓原因
黃又南揭開轉行揸巴士之謎 爆單身5年渴望家庭生活
前男團Shine成員黃又南被巿民捕獲擔任巴士司機，他接受電台訪時，剖白5年多來因疫情及影圈寒冬影響，工作減少，令他萌生開網上頻道念頭：「以前1年拍4部戲，依家1年都冇1部，揸車除咗係我興趣，開頻道最大原因係我唔想同鏡頭脫節。」
鍾柔美公開身世賣慘被圍剿 首回應媽媽做夜總會傳聞
19歲「聲夢小花」鍾柔美曾以「A0」自居，不過連環爆出與男生啜爆照後，玉女形象破滅。她日前她接受傳媒訪問...
「認字特警」突然暴瘦面色蠟黃 曾一度冇工開後悔入行
49歲藝人李天翔入行初期於兒童節目《閃電傳真機》及《至NET小人類》中擔任主持，憑「認字特警」而為人熟悉...
馬斯克再對38.5兆國債發警告：若無AI和機器人技術 美國1000%會走向破產
特斯拉執行長馬斯克日前再次對美國的龐大國債發出嚴厲警告，並稱若沒有 AI 和機器人技術，美國肯定會破產。
曼聯兩年來首度4連勝 卡域克：應該如此
【Now Sports】曼聯在卡域克麾下錄得4連勝，是球隊兩年來首次，卡域克寄語球員要在這基礎上建立下去。曼聯周六以2:0打敗熱刺，錄得聯賽4連勝，賽後被問到可領軍走多遠時，看守領隊卡域克說：「現在不是（談論）時候，我認為要讓球迷投入，他們前來支持我們就是盡情投入，帶好心情離開球場，期待回來，那是應該如此。」紅魔對上一次英超4連勝，是兩年前在坦夏領軍的時候，如今25戰得44分排第4，只落後排第2的曼城及第3的阿士東維拉3分。「這（讓球迷投入），是我們的工作，能夠處於那位置，能夠在今天與過去數星期做到實在好，我們要從那基礎建立。」隊長般奴費蘭迪斯（Bruno Fernandes）強調要腳踏實地前進：「如果我們贏不了下一場，以及再下一場比賽，就會返回令自己難感舒適的位置，失去信心，不信任直到現在所做的每一件事。」英超周中開快車，曼聯將會作客韋斯咸。
美伊阿曼談判剛結束 特朗普下令全球貿易連坐25%關稅 伊朗擺陣16馬赫導彈
2026 年 2 月 6 日，美伊關係再度陷入極端緊繃。特朗普政府在阿曼核談判結束之際，悍然簽署行政命令對與伊朗貿易的國家加徵 25% 關稅，實施「極限施壓」。儘管雙方在馬斯喀特就「繼續對話」達成初步共識，但德黑蘭隨即展示射程覆蓋中東的先進導彈並進入戰備狀態。在外交博弈與軍事對峙的雙重壓力下，全球金價與油價應聲齊漲。
網上熱話｜內地網民遊港讚兩地愈趨融合 內地網民感嘆：更喜歡原本的香港
雖然香港早已回歸，但由於香港與內地的文化背景大不同，故多年來香港都保持着獨有的面貌，更成為吸引內地遊客的其中一個賣點。不過，近日就有內地網民在社交平台發文，形容兩地的融合感越來越強，不管是言語溝通，以至付款方式，都基本上無障礙。帖文引來不少兩地網民共鳴。
美國願意付錢了！美駐聯合國大使：將於數週內支付會費欠款
美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）近日表示，美國將在「數週內」向聯合國支付一筆初始款項，以因應累積高達數十億美元的會費欠款，同時也重申華府要求聯合國持續推動結構性改革的立場。
賀蘭為Szobo被逐難過：判入球就好......
【Now Sports】儘管曼城周日在尾段以2:1反勝利物浦，但補時射入12碼奠勝的賀蘭，認為VAR毋須介入吹走可以贏至3:1的那個「燕梳球」，也為其前隊友蘇保斯拿爾因此紅牌被逐感到難過。事實上，蘇保斯拿爾的紅牌就是因為侵犯賀蘭（Erling Haaland）而得到。當時，已經是補時最後1分鐘，落後的紅軍連門將阿里遜都棄關上前進攻，結果被曼城策動反擊，由卓基在半場將球送前，賀蘭全速下已壓過蘇保斯拿爾，但後者「出術」拉他，而賀蘭跌倒前也還以顏色，將這名過去一同效力薩爾斯堡的前隊友拉跌，而皮球則慢流尾袋入網。本來球證判了入球有效，由於賀蘭和蘇保斯拿爾爭位的過程中都沒有觸球，該入球計落卓基帳下，曼城也可拉開至3:1的差距，但VAR介入判了禁區外罰球，並將犯規在先的蘇保斯拿爾紅牌驅逐。兩隊球員當時已一齊上前向球證抗議，當然也包括賀蘭，挪威人賽後說：「他（蘇保斯拿爾）拉我，然後我拉他。」他認為最佳判決是入球成立，而沒有紅牌。「VAR介入，那球證當然就要遵守規矩，而這也會讓蘇保斯拿爾停賽3場......就我個人而言，判入球有效就好了，不要紅牌，我為蘇保斯拿爾難過。」談到射入12碼致勝，這名曼城前鋒
劉錫明被封「毒瘤明」由小生插落谷底 一度暴肥終於回春
【on.cc東網專訊】劉錫明曾是90年代無綫當紅小生，跟林文龍、陳嘉輝和張衞健合稱「太陽之子」。1990年時，他獲邀簽約華納唱片成為歌手，更獲當時經理人推舉為接班人。可惜在事業高峰期，劉錫明因與周慧敏合作劇集《烏金血劍》傳出緋聞，引起女方男友不滿，遭對方封為「毒