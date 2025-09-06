BYD 推出 3.6 噸電動 SUV，續航力達 720 英里並配以 24K 金徽章

BYD 將推出 Yangwang U8L Dingshi 版，這是一款豪華越野 SUV 的加長軸距版本，顯示出該品牌在高端電動車市場持續擴張的決心。這款 U8L 是 Yangwang 首款車型 U8 越野 SUV 的延伸版本，整車長度達到 5,400 mm，寬度為 2,049 mm，高度為 1,921 mm，軸距則為 3,250 mm。這些規格不僅展示了其豪華感，也為乘客提供了更為寬敞的乘坐空間。整車的設計靈感來自於中國古代文化，前臉部分利用 99 顆鑽石形狀的燈珠呈現古老的「鼎」字形，這樣的設計不僅美觀，還增添了文化深度。此外，車輛上還有三個用 24K 純金製成的徽章，徽章上刻有「電」字的甲骨文，進一步強調了這款車的獨特性與奢華感。

這款 Yangwang U8L 的大型車身使其整備質量約為 7,925 磅，總車輛重量則達到約 9,280 磅。與標準型號不同的是，U8L 的後部採用了分體式尾門，而非傳統的擺動式門，這一設計明顯受到 Range Rover 和 Rolls-Royce Cullinan 的啟發。這種設計不僅提高了實用性，同時也增強了整體的豪華感，使其在市場上更具競爭力。

在動力方面，Yangwang U8L 配備了一台 2.0T 的增程器，並搭載四個電動馬達，綜合功率達到 880 kW（1,180 hp），扭矩則為 944 lb-ft。這款 SUV 提供高達 720 英里的驅動範圍，顯示出其在行駛性能上的優越性。此外，U8L 還配備了 BYD 的 DiPilot 600 智能駕駛系統，整合了三個 LiDAR 傳感器，並提供高達 600 TOPS 的計算能力。這使得該車型在城市街道和高速公路上均能支持自動駕駛導航，並具備先進的泊車輔助功能。底盤裝配了 Disus-P 液壓懸掛系統，而碳陶瓷剎車系統則進一步提升了制動性能。

值得一提的是，Yangwang U8L 能夠在僅僅 3.6 秒內完成從 0 加速到 62 英里每小時的過程，這對於一款如此尺寸和重量的 SUV 來說是相當驚人的。在效率方面，它的綜合行駛範圍約為 620 英里，展現了其在運動性能與長途耐力之間的平衡，讓這款車型在性能上達到跑車的水準。

Yangwang 作為 BYD 的豪華子品牌，自 2023 年 1 月推出以來，雖然在本土市場的推廣遇到挑戰，根據 China EV DataTracker 的數據，2025 年上半年該品牌在中國僅交付了 1,003 輛車輛。為了提升市場存在感，Yangwang 在 4 月 23 日的上海車展上展示了 U8L。2025 年 8 月，Yangwang 的交付量為 405 輛，這代表著同比增長 30.7% 和從 7 月份的增長 19.5%。這一增長顯示出 BYD 的豪華品牌在國內市場逐漸獲得了認可，並在經歷了一段銷售緩慢的時期後，開始顯示出穩定的增長勢頭。

儘管這家中國電動車巨頭希望通過擴展海外市場和擴大車型陣容來增加豪華子品牌的銷量，但目前看來，該公司並不打算將 U8L 引入歐洲市場。由於該 SUV 的整備質量超過 3.5 噸，這使得在歐洲市場銷售變得不切實際，因為當地司機需持有卡車駕駛執照，這限制了其對日常駕駛者的吸引力。這樣的市場策略顯示出 BYD 在全球擴張過程中的謹慎考量，並期望在合適的市場環境中推廣其高端產品。

