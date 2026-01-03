BYD 超越 Tesla 成為全球最大電動車銷售商

中國汽車製造商比亞迪（BYD）已經超越特斯拉（Tesla），成為全球最大的電動車銷售商，這標誌著全球電動車市場的一個重大轉變。比亞迪在週四表示，其電池動力車輛的銷售在2025年增長了近28%，達到226萬輛。這一數字使得比亞迪在全球銷售中領先於特斯拉，後者報告2025年的全球交付量為164萬輛。特斯拉在週五確認了這一交付數據，與公司預估的約160萬輛相符。這一結果顯示，特斯拉的交付量較2024年下滑了約8%，這是特斯拉連續第二年面臨交付量下降的挑戰。

這一里程碑突顯了比亞迪從一個地區性電動車製造商迅速上升為全球行業領導者的過程，這得益於其激進的定價策略、廣泛的產品線以及中國市場的強勁需求。同時，這也顯示出特斯拉面臨的壓力在增加，尤其是來自擴展至亞洲、歐洲和新興市場的中國製造商的競爭愈發激烈。特斯拉首席執行官Elon Musk在十多年前對比亞迪的輕視形成鮮明對比。2011年10月，在一場彭博電視的訪問中，當被問及比亞迪是否可能成為潛在競爭對手時，Musk曾笑著表示：「我不認為他們有優秀的產品。」

特斯拉在2025年的挑戰不僅限於年度總量。該公司報告第四季度的交付量較2024年同期下降了約16%，當時交付了495,570輛汽車。儘管特斯拉在股東通訊中沒有準確定義交付量，但這一指標通常被視為銷售的代理。與此同時，比亞迪的增長反映了其垂直整合的策略，包括內部電池生產及對經濟實惠的重視。比亞迪不斷擴大在中國以外的市場份額，同時在國內市場保持強勁的增長動力。

特斯拉在2025年經歷了一個波動的年度。由於電動車需求放緩、競爭加劇以及Musk的政治言論引發的聲譽影響，其股票在2025年第一季度下跌。隨著中國汽車製造商增長市場份額及價格競爭加劇，投資者的擔憂也在增加。然而，隨著Musk聲稱特斯拉已在德州奧斯汀測試完全自駕的車輛，股票在最近幾個月急劇反彈，上月收於創紀錄的 $489.88 / 約 HK$ 3,820。

儘管股價有所回升，特斯拉的交付下滑顯示出投資者對自動駕駛的樂觀與該公司核心電動車銷售表現之間的差距越來越大。比亞迪在全球電動車銷售中的崛起表明，規模、成本控制和市場執行力正日益成為電動車行業領導地位的關鍵指標。

