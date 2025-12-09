宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
C奶慈妹男友身份曝光 交往多年常放閃
【on.cc東網專訊】台灣富邦啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員慈妹（彭翊慈），近日被爆出原來早已名花有主，與在綠島開民宿的男友交往多年。有知情人透露慈妹男友外形陽光、身材健壯，熱愛登山、滑雪等戶外運動，兩人在社交圈完全公開，經常會貼出私下相處的影片，絲毫不避諱兩人的關係，感情非常甜蜜。
事實上，去年慈妹參加Fubon Angels演唱會時，就被拍到有一位男友人在旁陪伴，還在凌晨陪慈妹搬行李，當時掀起外界熱議，不過後來有人澄清該男子只是幫忙協助慈妹，她的男友其實另有其人。
