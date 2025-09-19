C朗官方旗艦店 全球首間落戶香港 限量簽名波衫1.6萬元 最平間尺27元︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】全球首家CR7® LIFE官方旗艦店今日（19日）開幕，出售一系列基斯坦奴朗拿度（C朗）親自參與設計、挑選的商品，當中更有首次發售的限量版簽名球衣，每件售1.6萬元。旗艦店代表Ivan表示，連同較早前開幕的C朗博物館，期望香港可以成為CR7® LIFE的亞洲基地，吸引亞洲各地旅客來港參觀、消費。

店內設咖啡廳賣葡撻

CR7® LIFE為葡萄牙球星C朗拿度旗下個人品牌，今年7月於尖沙咀開設亞洲首家CR7® LIFE香港博物館。今日開幕的全球首家官方旗艦店則位於銅鑼灣，出售潮流服飾、家居用品和香水等生活產品；店內另設有葡萄牙咖啡廳，供顧客品嚐葡式蛋撻、葡萄牙咖啡、手工糕點等特色小食。

全球首家CR7® LIFE官方旗艦店今日（19日）開幕。

旗艦店門口位置展示了C朗的簽名球衣，分別為他效力的葡萄牙國家隊、沙特球會艾納斯，以及他足球生涯的起點，一支葡萄牙的業餘球會——安多利尼亞（Andorinha）。簽名球衣將會以限量形式發售，每件連展示框售1.6萬元。

店內另有售一系列印有C朗形象的生活用品，包括文具、公仔掛飾、雨傘、水瓶等，由幾十元到百多元不等；潮流服飾方面，各款印花t shirt售價為280元起。

店內最便宜的商品為27元的C朗間尺（中、右）。

店舖設有更衣室主題的打卡區域，展示一系列C朗曾經穿過的各款球衣。