40歲C朗（Cristiano Ronaldo）近日在IG Post出自己桑拿後只穿著內褲，全身肌肉的近照，吸引千萬個like！已經40歲的C朗身材一向保養得很好，全因他每日超嚴格遵守6大規律，一起看看C朗怎樣保養！

C朗曬肌肉照｜40歲C朗IG曬超低體脂肌肉照！超嚴格遵守6大規律

超嚴格遵守6大規律

C朗自律是全球都知道的事，他曾經分享過自己日常的規律：

1.高蛋白飲食

每天吃5-6餐，以高蛋白食物如魚類、雞肉、雞蛋為主，搭配全穀物、沙拉、優格等。

2.睡夠7小時：

晚上睡7小時，白天多次90分鐘小睡。

3.加速修復：

使用高壓氧艙、進行冷凍療法、泡冰浴，刺激身體代謝與修復機能。

4.日光浴：

補充維生素D，每天曬太陽20-30分鐘

5.不喝含糖飲料：

不喝含糖飲料與汽水。

6.超嚴格訓練：

每天進行高強度訓練，保持極低體脂。

