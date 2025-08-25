香港Cafe｜香港10大高質咖啡店推介 資深咖啡比賽評審主理/本地自家烘焙/精品朱古力

香港除了Cafe多，Cafe更是非常高質！而且每間咖啡店賣點都有所不同，好像有些有資深咖啡師坐陣、有些甜點出色、有些則引入香港少見的豆子等等，要數香港cafe實在多如繁星，今次先推介10間，想知還有哪些Cafe出色，記得不要錯過Yahoo Food的報導！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

港島區

Cafe 2025推介1.Ramie：銅鑼灣精品朱古力Cafe 提供3款朱古力咖啡

除了精品咖啡Cafe，其實現在還有精品朱古力Cafe，銅鑼灣Ramie就是其中一間，主打的朱古力飲品可自選不同產地製作，而產地亦有機會因供應而更改。為照顧不能喝牛奶的人，也提供豆奶、燕麥奶及杏仁奶三款選擇。小店的朱古力咖啡也非常有特色，提起朱古力與咖啡這組合香港的咖啡店普遍只有mocha這一選項，這兒卻有Bicerin、Mochaccino及Monte Carlo三款，十分特別。

Ramie

地址：銅鑼灣告士打道272號海都大廈11號舖地下(地圖按此)

電話：從缺

每次到Ramie都會有新驚喜！

Cafe 2025推介2.BUFFEE Cafe：精品咖啡配麵包 資深咖啡比賽評審做監製

Good moring只需一杯好咖啡跟靚麵包！BUFFEE Cafe希望能供應最好的麵包跟咖啡給顧客，而麵包由享樂烘焙創辦人Vincent Lai設計款式，並由享樂烘焙團隊每日新鮮手工製作供應至BUFFEE。今次BUFFEE備有超過20款麵包及烘焙產品，款式均是獨家於此店供應！作為打工仔首選，推介BUFFEE麵包配咖啡的招牌combo，麵包款式將不定期轉換。咖啡方面，BUFFEE請來Jessica Chan作監製，Jessica為The White Project創辦人，曾打造多間咖啡店包括Until Coffee，亦是資深咖啡比賽評審。

BUFFEE

地址：灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心地下G06-07號舖（地圖按此）

電話：9453 9896

店內的dirty只作堂飲，會用上cocktail杯除了優美，重點更是讓你拿起杯子時，不會讓手的溫度影響咖啡品質。

Cafe 2025推介3.Vivienne Westwood Cafe：知名Fashion品牌Cafe 感受英式情懷

如果是Vivienne Westwood的Fans，首選的Cafe當然是位於銅鑼灣的Vivienne Westwood Cafe！Cafe全部都用Vivienne Westwood的餐具，超級精美！近日Cafe更推出全新限定 「盛夏蜜語狂想曲」甜點系列及「一口氣泡夏日」限定飲品系列，當中包括各3款甜品跟飲品，而且款款都有Vivienne Westwood Logo，非常打卡。

Vivienne Westwood Café

地址：銅鑼灣百德新街27-47號Fashion Walk 1樓F-8號舖（地圖按此）

電話：2799 5011

每杯飲品都用上了VW的餐具，超美！

Cafe 2025推介4.帕比安：隱世小茶室 享自選精美茶杯

現在Cafe未必一定指主打咖啡飲品的店家，而是一個舒服的地方，享受輕食跟朋友共渡休閒時光，中環歌賦街尾找到間地點隱秘的小茶室「帕比安」，雖然不是貓cafe，但店內長駐五隻由店主領養回來的「喵星人」。

飲品中以茶類款式最多，共三十多款，貪新鮮的，可試這裏的混合茶款，以一款茶葉做基底，再加不同的生果及配料。另一大亮點是客人可以在指定款式的茶杯中揀選自己心水，茶具品牌部分來自英國傳統茶具品牌Royal Albert或者是更矜貴的，由店主旅行時親自購回店中的茶具。幾款甜品都有心機，招牌scone是自製，連配鬆餅的忌廉及果醬都是自製。說到最特別，一定要提每日限量的洋梨批，每個批用了接近一整個梨，酥皮上放好薄切的梨片，焗得脆如薯片，入口卜卜脆。

Papillon帕比安

地址：上環安和里6號（地圖按此）

電話：6204 7863

鬆餅都是自家製。

Cafe 2025推介5.C108：多款咖啡沖煮方法可選 推自家烘焙豆子

中環高質Cafe多，少點本事都留不住，C108主打朝啡晚酒，日間由擅長烘培特色咖啡、經驗豐富的咖啡師Phoenix Tong主理。擁有自家烘焙工作室的Tong和她的咖啡師團隊，精心挑選來世界各地的優質單品咖啡豆，再將它們烘焙和調配至完美。

Cafe提供各種沖煮咖啡的方式，讓咖啡愛好者能全面探索並享受豐富的感官體驗。從講究精準度的虹吸和手沖咖啡、以至較大膽隨性的意大利濃縮咖啡，亦有創意咖啡如椰子芒果黑泡沫咖啡等，再配上豐盛的三文魚貝果或是明太子意大利粉，無論是早餐還是Lunch都令人心滿意足。

C108

地址：中環奧卑利街15號地下（地圖按此）

電話：5722 8804

店內除了經典的咖啡，亦有推出自家創作的特色咖啡。

Cafe 2025推介6.Uncle Ben Coffee：懂喝咖啡的都喝Uncle Ben！

要說一句你很懂喝咖啡的話，大概就是「我都飲Uncle Ben Coffee出品」，Uncle Ben真人並非叔輩，而是位經驗豐富的咖啡師。店內的咖啡豆都是他自家焙烘，在店內喝杯咖啡上百元一杯是正常價格，他賣的豆子如果$1/克已經算便宜，雖然價格不算特別親民，卻是物有所值，由銅鑼灣搬至炮台山，Fans只增不減，社交平台亦有超過一萬人Follow。如果當日不順利的話，不如來Uncle Ben這兒喝杯好咖啡，好好放鬆一下。

Uncle Ben Coffee

地址：北角京華道9-27號富利來商場地下7號舖（地圖按此）

電話：從缺

除了咖啡外，店內亦有豆子跟紀念品可買走。（Credit：Openrice）

九龍區

Cafe 2025推介7.LAB ZERÕ：全日餐單超吸引！必食日本刨冰

去Cafe除了咖啡是重點，有甚麼食都是大家關心的事項。尖沙咀LAB ZERÕ就有多款全日美食，但最大的賣點一定是日式刨冰，選用日本直送冰底，按不同口味再配搭不同醬料跟餡料，近日更有大熱杜拜開心果朱古力口味！由主餐食到甜品都無問題！

LAB ZERÕ

地址：尖沙咀金巴利道 68 號地下B舖（地圖按此）

電話：從缺

更日亦有推出杜拜開心果朱古力口味。

Cafe 2025推介8.半島精品店與咖啡廳：見客約會首選！外賣低至$40杯

要見客或是約會，Cafe的環境當然相當重要，位於半島酒店地庫的半島精品店與咖啡廳就非常得體，除了有普通咖啡，亦有精品咖啡，以及各款酒店級數甜品，當然亦有半島最出名的鬆餅！而且外賣更只是$40杯咖啡，平過堂食一半，CP值超高！

半島精品店與咖啡廳

地址：尖沙咀梳士巴利道22號半島酒店商場地庫7-9號舖（地圖按此）

電話：2696 6972

去半島飲咖啡，價錢意外地不算驚人！

Cafe 2025推介9.Common Man Coffee Roasters：新加坡過江龍咖啡店 食香港限定鹹蛋黃可頌馬芬

想跟平時的Cafe有點不同的話，推介新加坡過江龍咖啡店Common Man Coffee Roasters，品牌將新加坡的精品咖啡文化與烘焙技術帶到香港，店內集咖啡、全日美食與零售的一站式體驗，咖啡豆經CMCR咖啡師學院培訓的專業咖啡師，採用各種技術沖泡，包括沖煮濃縮咖啡、冷萃和滴濾。

餐點方面就揉合香港本地特色與新加坡風情，推出多款香港限定的創意菜式！包括：新加坡虎蝦叻沙芝士通心粉、香辣肉醬天使麵，更攜手新加坡人氣烘焙店，更被譽為「法式牛角包天花板」的Tiong Bahru Bakery帶來一系列手工麵包，除了招牌牛角包及焦糖奶油酥，更推出香港限定的鹹蛋黃可頌馬芬。

Common Man Coffee Roasters

地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館地下G26 & G28及1樓119號鋪（地圖按此）

電話：從缺

品牌提供多種類飲品跟美食。

Cafe 2025推介10.days.in.the.sun.hk：元朗自家製小店 曾赴倫敦的藍帶廚藝學院學藝

香港的Cafe大多數都是小店模式，元朗的days.in.the.sun.hk亦是如此，但店主曾經專程飛到意大利學沖咖啡，也於英國 working holiday 後再到倫敦的藍帶廚藝學院(Le Cordon Bleu)修讀為期三個多月的糕餅課程，手藝有保證。甜品款式的「檸檬撻」最值得試，不加香精，用新鮮檸檬汁及蛋白霜焗成，撻底鬆脆。檸檬餡軟滑，清酸得天然，配奶啡就最夾。同樣不加香精製造的還有香蕉蛋糕，以偏熟的香蕉製成，香蕉味特濃又鬆軟。值得一提是店內每杯咖啡都會附上一張小小心意卡，人手寫上不同打氣或充滿正能量的字句，非常有心。連配咖啡的玫瑰曲奇也是自家製。

days.in.the.sun.hk

地址：元朗鳳攸北街9A 昌威大廈地下28號舖(地圖按此)

電話：9722 8975

店內甜點全部自家製。

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？