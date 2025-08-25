天文台料低壓區本週中入南海
香港Cafe｜香港10大高質咖啡店推介 資深咖啡比賽評審主理/本地自家烘焙/精品朱古力
香港Cafe多，多到無從入手？今次Yahoo Food就集合全港10間不同風格的高質Cafe供大家選擇，即睇Yahoo Food推介：
香港除了Cafe多，Cafe更是非常高質！而且每間咖啡店賣點都有所不同，好像有些有資深咖啡師坐陣、有些甜點出色、有些則引入香港少見的豆子等等，要數香港cafe實在多如繁星，今次先推介10間，想知還有哪些Cafe出色，記得不要錯過Yahoo Food的報導！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
港島區
Cafe 2025推介1.Ramie：銅鑼灣精品朱古力Cafe 提供3款朱古力咖啡
除了精品咖啡Cafe，其實現在還有精品朱古力Cafe，銅鑼灣Ramie就是其中一間，主打的朱古力飲品可自選不同產地製作，而產地亦有機會因供應而更改。為照顧不能喝牛奶的人，也提供豆奶、燕麥奶及杏仁奶三款選擇。小店的朱古力咖啡也非常有特色，提起朱古力與咖啡這組合香港的咖啡店普遍只有mocha這一選項，這兒卻有Bicerin、Mochaccino及Monte Carlo三款，十分特別。
Ramie
地址：銅鑼灣告士打道272號海都大廈11號舖地下(地圖按此)
電話：從缺
Cafe 2025推介2.BUFFEE Cafe：精品咖啡配麵包 資深咖啡比賽評審做監製
Good moring只需一杯好咖啡跟靚麵包！BUFFEE Cafe希望能供應最好的麵包跟咖啡給顧客，而麵包由享樂烘焙創辦人Vincent Lai設計款式，並由享樂烘焙團隊每日新鮮手工製作供應至BUFFEE。今次BUFFEE備有超過20款麵包及烘焙產品，款式均是獨家於此店供應！作為打工仔首選，推介BUFFEE麵包配咖啡的招牌combo，麵包款式將不定期轉換。咖啡方面，BUFFEE請來Jessica Chan作監製，Jessica為The White Project創辦人，曾打造多間咖啡店包括Until Coffee，亦是資深咖啡比賽評審。
BUFFEE
地址：灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心地下G06-07號舖（地圖按此）
電話：9453 9896
Cafe 2025推介3.Vivienne Westwood Cafe：知名Fashion品牌Cafe 感受英式情懷
如果是Vivienne Westwood的Fans，首選的Cafe當然是位於銅鑼灣的Vivienne Westwood Cafe！Cafe全部都用Vivienne Westwood的餐具，超級精美！近日Cafe更推出全新限定 「盛夏蜜語狂想曲」甜點系列及「一口氣泡夏日」限定飲品系列，當中包括各3款甜品跟飲品，而且款款都有Vivienne Westwood Logo，非常打卡。
Vivienne Westwood Café
地址：銅鑼灣百德新街27-47號Fashion Walk 1樓F-8號舖（地圖按此）
電話：2799 5011
Cafe 2025推介4.帕比安：隱世小茶室 享自選精美茶杯
現在Cafe未必一定指主打咖啡飲品的店家，而是一個舒服的地方，享受輕食跟朋友共渡休閒時光，中環歌賦街尾找到間地點隱秘的小茶室「帕比安」，雖然不是貓cafe，但店內長駐五隻由店主領養回來的「喵星人」。
飲品中以茶類款式最多，共三十多款，貪新鮮的，可試這裏的混合茶款，以一款茶葉做基底，再加不同的生果及配料。另一大亮點是客人可以在指定款式的茶杯中揀選自己心水，茶具品牌部分來自英國傳統茶具品牌Royal Albert或者是更矜貴的，由店主旅行時親自購回店中的茶具。幾款甜品都有心機，招牌scone是自製，連配鬆餅的忌廉及果醬都是自製。說到最特別，一定要提每日限量的洋梨批，每個批用了接近一整個梨，酥皮上放好薄切的梨片，焗得脆如薯片，入口卜卜脆。
Papillon帕比安
地址：上環安和里6號（地圖按此）
電話：6204 7863
Cafe 2025推介5.C108：多款咖啡沖煮方法可選 推自家烘焙豆子
中環高質Cafe多，少點本事都留不住，C108主打朝啡晚酒，日間由擅長烘培特色咖啡、經驗豐富的咖啡師Phoenix Tong主理。擁有自家烘焙工作室的Tong和她的咖啡師團隊，精心挑選來世界各地的優質單品咖啡豆，再將它們烘焙和調配至完美。
Cafe提供各種沖煮咖啡的方式，讓咖啡愛好者能全面探索並享受豐富的感官體驗。從講究精準度的虹吸和手沖咖啡、以至較大膽隨性的意大利濃縮咖啡，亦有創意咖啡如椰子芒果黑泡沫咖啡等，再配上豐盛的三文魚貝果或是明太子意大利粉，無論是早餐還是Lunch都令人心滿意足。
C108
地址：中環奧卑利街15號地下（地圖按此）
電話：5722 8804
延伸閱讀：中環美食｜全新咖啡館和酒吧C108開幕 雞尾酒推介Vitamin Sea/Pete/Mr. Cooper+必食三文魚貝果/香辣番茄意大利粉
Cafe 2025推介6.Uncle Ben Coffee：懂喝咖啡的都喝Uncle Ben！
要說一句你很懂喝咖啡的話，大概就是「我都飲Uncle Ben Coffee出品」，Uncle Ben真人並非叔輩，而是位經驗豐富的咖啡師。店內的咖啡豆都是他自家焙烘，在店內喝杯咖啡上百元一杯是正常價格，他賣的豆子如果$1/克已經算便宜，雖然價格不算特別親民，卻是物有所值，由銅鑼灣搬至炮台山，Fans只增不減，社交平台亦有超過一萬人Follow。如果當日不順利的話，不如來Uncle Ben這兒喝杯好咖啡，好好放鬆一下。
Uncle Ben Coffee
地址：北角京華道9-27號富利來商場地下7號舖（地圖按此）
電話：從缺
九龍區
Cafe 2025推介7.LAB ZERÕ：全日餐單超吸引！必食日本刨冰
去Cafe除了咖啡是重點，有甚麼食都是大家關心的事項。尖沙咀LAB ZERÕ就有多款全日美食，但最大的賣點一定是日式刨冰，選用日本直送冰底，按不同口味再配搭不同醬料跟餡料，近日更有大熱杜拜開心果朱古力口味！由主餐食到甜品都無問題！
LAB ZERÕ
地址：尖沙咀金巴利道 68 號地下B舖（地圖按此）
電話：從缺
Cafe 2025推介8.半島精品店與咖啡廳：見客約會首選！外賣低至$40杯
要見客或是約會，Cafe的環境當然相當重要，位於半島酒店地庫的半島精品店與咖啡廳就非常得體，除了有普通咖啡，亦有精品咖啡，以及各款酒店級數甜品，當然亦有半島最出名的鬆餅！而且外賣更只是$40杯咖啡，平過堂食一半，CP值超高！
半島精品店與咖啡廳
地址：尖沙咀梳士巴利道22號半島酒店商場地庫7-9號舖（地圖按此）
電話：2696 6972
Cafe 2025推介9.Common Man Coffee Roasters：新加坡過江龍咖啡店 食香港限定鹹蛋黃可頌馬芬
想跟平時的Cafe有點不同的話，推介新加坡過江龍咖啡店Common Man Coffee Roasters，品牌將新加坡的精品咖啡文化與烘焙技術帶到香港，店內集咖啡、全日美食與零售的一站式體驗，咖啡豆經CMCR咖啡師學院培訓的專業咖啡師，採用各種技術沖泡，包括沖煮濃縮咖啡、冷萃和滴濾。
餐點方面就揉合香港本地特色與新加坡風情，推出多款香港限定的創意菜式！包括：新加坡虎蝦叻沙芝士通心粉、香辣肉醬天使麵，更攜手新加坡人氣烘焙店，更被譽為「法式牛角包天花板」的Tiong Bahru Bakery帶來一系列手工麵包，除了招牌牛角包及焦糖奶油酥，更推出香港限定的鹹蛋黃可頌馬芬。
Common Man Coffee Roasters
地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館地下G26 & G28及1樓119號鋪（地圖按此）
電話：從缺
延伸閱讀：尖沙咀美食｜新加坡過江龍咖啡店Common Man Coffee Roasters登陸尖沙咀！香港限定菜單必食新加坡虎蝦叻沙芝士通心粉/香辣肉醬天使麵/招牌牛角包及焦糖奶油酥
Cafe 2025推介10.days.in.the.sun.hk：元朗自家製小店 曾赴倫敦的藍帶廚藝學院學藝
香港的Cafe大多數都是小店模式，元朗的days.in.the.sun.hk亦是如此，但店主曾經專程飛到意大利學沖咖啡，也於英國 working holiday 後再到倫敦的藍帶廚藝學院(Le Cordon Bleu)修讀為期三個多月的糕餅課程，手藝有保證。甜品款式的「檸檬撻」最值得試，不加香精，用新鮮檸檬汁及蛋白霜焗成，撻底鬆脆。檸檬餡軟滑，清酸得天然，配奶啡就最夾。同樣不加香精製造的還有香蕉蛋糕，以偏熟的香蕉製成，香蕉味特濃又鬆軟。值得一提是店內每杯咖啡都會附上一張小小心意卡，人手寫上不同打氣或充滿正能量的字句，非常有心。連配咖啡的玫瑰曲奇也是自家製。
days.in.the.sun.hk
地址：元朗鳳攸北街9A 昌威大廈地下28號舖(地圖按此)
電話：9722 8975
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
鍾嘉欣自爆當年先表白倒追老公 結婚10年兩夫婦從未完整看畢一部電影
鍾嘉欣最近上網台節目《絲打圍爐》接受唐詩詠和練美娟訪問，分享與老公Jeremy結婚10年的甜蜜戀事。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣
UNIQLO 邀來 Clare Waight Keller 擔任全球創意總監後，近日宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett 擔任 UNIQLO 的品牌大使，同日發佈了首張形象照。網友直指「將 UNIQLO 穿成了高訂的模樣」，讓大家驚喜萬分！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
呂頌賢肺部細菌感染入ICU一度危殆 兩星期暴瘦40磅 老婆麥景婷： 生死就在一瞬間
90年代TVB劇《笑傲江湖》演令狐沖一角嘅呂頌賢，早前因肺部細菌感染而住院。呂頌賢太太麥景婷更大爆老公一度入住ICU（深切治療部），並指醫護人員形容其病情「罕見和嚴重」。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
泰國房市慘崩！三大致命傷釀百年最慘危機 新屋到豪宅都受衝擊
一場被泰國銀行界與業界人士稱為「百年來最糟糕」的房地產風暴，正席捲這個東南亞國家。從豪華公寓的銷售處到郊區的住宅工地，市場的冰冷氣息無所不在。 隨著新房銷售急凍、買家信心跌落與銀行信貸緊縮，泰國房地產正經歷一場前所未有的結構性危機，其影響範圍已超越單一產業，直接威脅到家庭財富與鉅亨網 ・ 15 小時前
TVB藝人陳嘉慧再做媽媽組四口之家 ：完成咗人生一個小目標三年抱兩
TVB藝人陳嘉慧（Erica）宣佈再做媽媽，完成了三年抱兩的人生目標，恭喜晒！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣
「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
55歲郭可盈與女兒巴黎合影被讚似兩姊妹 晒名牌戰利品驚人購物力震驚網民
郭可盈與林文龍因合作拍攝TVB劇集《萬里長情》定情，於2004年結婚，育有一女林天若（Tania），生活幸福美滿，不時帶住女兒外遊見識世面。日前，郭可盈於社交平台分享一家三口歐洲旅行嘅全家福，並大方展示自己名牌店嘅戰利品，顯示出她驚人嘅購物力。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
爆一爆｜傳牛奶國際大裁員 母企怡和股價大升（Louise）
近日傳出DFI 即牛奶國際旗下的惠康、七仔、萬寧、宜家等公司將會有裁員計劃 ，呢啲都是陪伴香港人生活日常的連鎖店。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
Arc'teryx始祖鳥外套在紅什麼？高端機能外套超全入手攻略 85折起入手5大熱門型號：Beta/Atom/Alpha
Arc'teryx外套入手攻略！不論是喜愛日系機能穿搭的潮男，又或是日常返工想找一件多功能外套，Arc’teryx亦有絕佳的選擇。近年Arc’teryx積極進攻時尚界，與Louis Vuitton等品牌合作走進新世代，同時保留高品質的機能性，網購專員為大家精選不同天氣適合的外套款式，一同入坑入手第一件「始祖鳥」！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
樓市按揭｜滙豐推出新定息按揭 首三年定息或首五年定息2.73% 業界人士：毋須急決定
滙豐銀行今日推出全新定息按揭計劃，首三年定息或首五年定息2.73%，其後按息為P減1.75%（P現為5.25%...BossMind ・ 18 小時前
渾水專欄│銀行吹哨風波 真相依舊迷霧重重（渾水）
招商銀行香港分行前員工 Toby Yuen 早前在社交媒體 Threads 「爆料」，自稱任職期間揭發銀行內部存在違規操作，隨即遭到報復性解僱，甚至不僅被招商銀行封殺，整個香港乃至國際銀行業也聯手排擠他。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼
【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
自助餐買一送一優惠丨尖沙咀美麗華酒店Yamm 人均$293起歎避風塘風味香辣蒜蓉炒蝦、京式片皮鴨、蟹皇蟹肉炊飯
尖沙咀美麗華酒店在8月21日中午12點於Klook推出極吸引自助餐買一送一優惠！自助午餐以人均低至$293的吸引價錢，在盛夏品嚐不斷轉換的美食主題，包括星馬尋味之旅、喜越之泰、港式味力，以及韓臺風味盛宴，讓大家保持新鮮感。而自助晚餐為「味」遊豐洲主題，人均低至$612，顧名思義即可食到多款以日本空運到港的原條鮮魚及剌身，各位有興趣的讀者即睇下文啦！Yahoo Food ・ 1 天前
身體最誠實？全體高官過去一年無買樓 釋放甚麼訊號？
香港高官最新利益申報出爐，所有官員過去一年無新增置業，或成觀察樓市走勢的重要風向標。Yahoo 地產 ・ 21 小時前
特朗普不滿再出手！美財政部副部長法爾肯德被迫離職
據知情人士透露，美國財政部副部長法爾肯德（Michael Faulkender）本週已正式宣布離職。原因在於美國總統特朗普認為，他與自己「2.0 任期」的政策願景並不契合。鉅亨網 ・ 1 天前
港滙脫離7.85 拆息升勢料近尾
港元拆息（HIBOR）由月初近乎零水平，急漲至現時全線約2.8厘水平，升勢高峰期料近尾聲。綜合分析指出，港滙脫離7.85水平，沽港元買美元的套息活動亦開始減少，港元再走資令資金抽緊而HIBOR上揚的空間變得相當有限；相反，當美國聯儲局減息，金管局基本利率跟隨下調，隔夜HIBOR將相應回落，拖低整條拆息曲線，1個月HIBOR頂峰料在2.8厘左右，合理價值為2厘至2.5厘。信報財經新聞 ・ 1 天前
英偉達為中國推B30晶片！效能達Blackwell GPU 80% 特朗普：滿足這條件才准出口
《華爾街日報》報導，人工智慧（AI）晶片巨頭英偉達 (NVDA) 正為中國市場開發一款基於最新 Blackwell 架構的定制版 AI 晶片 B30，其性能預計可達 Blackwell GPU 約 80%。鉅亨網 ・ 20 小時前
進出口貿易人手5年減24% 港去年就業人數較疫前少近半成
雖然本港GDP已回復疫情前水平，惟就業人數仍低於疫前，即2019年。政府統計處早前發布有關〈2024年就業綜合估計數字〉的專題文章，提到本港2024年總就業人數為369.47萬人，較2019年減少4.6%或17.75萬人；當中減幅較大的行業為進出口貿易、批發及零售業，其就業人數較2019年分別大減23.7%、19.6%及18.7%；相反公共行政、人類保健及社會工作服務行業。信報財經新聞 ・ 1 天前
Taylor Swift「現代戀愛的平衡藝術」，與Travis Kelce的愛情啟示：是互補的藝術｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
Taylor Swift剛宣佈即將發行新專輯《The Life of a Showgirl》實屬是樂壇盛事。這位全球超級巨星一向擅長掌控關於她藝術創作與個人生活的敘事。然而，當她選擇在週三與男友Travis Kelce的《New Heights》播客節目中宣佈新專輯時，她甚至沒有嘗試動用主流媒體的任何常規宣傳手段，而是完全繞過了它們。她與NFL球星Travis Kelce這段打破常規的高調戀情，從演唱會後台到超級盃賽場，他們的互動一直成為媒體焦點。Yahoo Style HK ・ 23 小時前
楊宗緯演唱會2米高墮台一刻曝光 面容痛苦被扶走 送院後報平安：我沒事
台灣歌手楊宗緯昨日（8月23日）在西寧出席《動聽音樂超級Live演唱會》時，發生墮台嚴重意外！現場歌迷拍下事發一刻...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前