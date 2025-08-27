天文台：若低壓區發展成熱帶氣旋將發一號波
Cafuné秋冬手袋預覽，「靜奢迷」有新目標：Ori Tote、Soft Fold Bag實用大手袋超有氣質
Cafuné迎來十周年，品牌有全新Logo形象之外，秋冬新品也很吸引，除了有熱賣的Black Croc Stance Wallet有新院新款，還推出了兩款大手袋，Ori Tote（$4,400）以及Soft Fold Bag，前者以意大利Nappa皮製，加入像葉子的小設計，可以裝到13吋電腦，非常適合做返工袋。
另一款以貝殼為靈感的Soft Fold Bag，圓潤設計可愛又高級，配合可調校長度的粗肩帶，手拿做clutch或是做單肩包都很好看。秋冬季又有新手袋目標，新袋9月9日就上架了！
除了兩款新款大手袋，品牌本身熱賣的系列也加入秋冬新成員，當中更以「Terracotta」全新的紅褐色來融入經典手袋款式，小手抽翻蓋包Stance Wallet（$3,520起）、圓潤的Asra Boston Bag（$3,800起）、小水桶Egg Bucket（$2,750起）等都加入紅褐色，那優雅又中性的氣質，要來加入秋冬穿搭當中。
Cafuné這過由香港出發，到現在Lady Gaga、佐佐木希、三吉彩花、新木優子、石原里美、蛯原友里、鍾欣潼、吳千語等明星都有加持的品牌，迎來十周年的今年，品牌重新演繹Logo，採用了簡約而精緻的品牌專屬字體，其設計靈感源自德國攝影大師Karl Blossfeldt著名的植物形態攝影作品。字體線條巧妙地融入植物莖幹交織的優雅姿態，保留了Blossfeldt鏡頭下植物結構的幾何美感。品牌標誌由兩個相互交織的「C」字母構成，靈感來自植物藤蔓自然生長的優雅曲線，反映著握持、承載和呵護的動作，象徵著成長、經典的工藝，以及現代奢華的精緻與堅韌。
「十年對我們而言既夢幻又踏實。這是回望品牌成長與展望未來的重要時刻。這次品牌升級並非重塑，而是更精緻地詮釋 Cafuné 精神，我們重視設計與工藝，為現代女性展現靜謐自信。」Cafuné聯合創辦人兼設計總監 Queenie Fan
相信品牌隨後都會有更多簡約優雅設計給予崇尚氣質美學的時尚迷。
