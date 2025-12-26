Calvin Klein限時低至25折！Logo T-shirt最平低至$133、男女裝內衣都有平！

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Calvin Klein限時低至25折！Logo T-shirt最平$133、男女裝內衣都有平！

Calvin Klein最近有韓國男團BTS成員JungKook，以及Seventeen成員Mingyu加持，讓Calvin Klein產品人氣急升！想買Calvin Klein產品的話，Yahoo購物專員推介到ASOS入手，最近ASOS有Winter Sale，當中Calvin Klein折後最平低至25折，Logo Tee最平$133起，男女裝內衣都有平，即睇抵買推介！

Calvin Klein Logo Tee最平$133起！男女裝內衣都有平

ASOS有不少Calvin Klein產品優惠，最平竟低至25折！Yahoo購物專員幫大家精選了男女裝最抵買服飾，先介紹抵買女裝，推介入手Calvin Klein Jeans Logo Tee，竟低至25折，折後只需$133就可以買到，非常之平！女裝Calvin Klein運動內衣都值得入手，優惠低至34折，最平$148入手淺紫色款！男裝優惠同樣吸引，Calvin Klein Jeans外套低至25折，由原價$2,100大減至$525就可以買到！男裝內褲亦抵買，優惠價$428可以買到3件同款內褲，折後一件平均只需$143！還有不少抵買Calvin Klein產品，趁有優惠快手下單吧！

ASOS - Clavin Klein女裝優惠 ASOS - Clavin Klein男裝優惠

Calvin Klein抵買女裝推介

Calvin Klein Jeans monogram baby tee in lilac

25折特價：$133｜ 原價：$533

Calvin Klein Jeans monogram baby tee in lilac

Calvin Klein Jeans denim shorts in black

31折特價：$318｜ 原價：$1,056

Calvin Klein Jeans denim shorts in black

Calvin Klein modal rib bralette in lilac

34折特價：$148｜ 原價：$444

Calvin Klein modal rib bralette in lilac

Calvin Klein Shapewear seamless high waisted shorts in black

46折特價：$276｜ 原價：$611

Calvin Klein Shapewear seamless high waisted shorts in black

Calvin Klein抵買男裝推介

Calvin Klein Jeans stripe knit track jacket in navy and green

25折特價：$525｜ 原價：$2,100

Calvin Klein Jeans stripe knit track jacket in navy and green

Calvin Klein microfibre stretch 3 pack trunks in black with grey waistband

86折特價：$428｜ 原價：$500

Calvin Klein microfibre stretch 3 pack trunks in black with grey waistband

Calvin Klein Jeans pull on 90s loose jeans in mid wash

51折特價：$555｜ 原價：$1,111

Calvin Klein Jeans pull on 90s loose jeans in mid wash

