焦點

宏福苑五級火｜情緒支援熱線

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。
Yahoo Style HK

Calvin Klein限時低至25折！Logo T-shirt最平低至$133、男女裝內衣都有平！

ASOS有限時Calvin Klein優惠，低至25折入手人氣Logo T-shirt！

Yahoo 購物
Yahoo 購物
Calvin Klein限時低至25折！Logo T-shirt最平$133、男女裝內衣都有平！
Calvin Klein限時低至25折！Logo T-shirt最平$133、男女裝內衣都有平！

Calvin Klein最近有韓國男團BTS成員JungKook，以及Seventeen成員Mingyu加持，讓Calvin Klein產品人氣急升！想買Calvin Klein產品的話，Yahoo購物專員推介到ASOS入手，最近ASOS有Winter Sale，當中Calvin Klein折後最平低至25折，Logo Tee最平$133起，男女裝內衣都有平，即睇抵買推介！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

Calvin Klein Logo Tee最平$133起！男女裝內衣都有平

ASOS有不少Calvin Klein產品優惠，最平竟低至25折！Yahoo購物專員幫大家精選了男女裝最抵買服飾，先介紹抵買女裝，推介入手Calvin Klein Jeans Logo Tee，竟低至25折，折後只需$133就可以買到，非常之平！女裝Calvin Klein運動內衣都值得入手，優惠低至34折，最平$148入手淺紫色款！男裝優惠同樣吸引，Calvin Klein Jeans外套低至25折，由原價$2,100大減至$525就可以買到！男裝內褲亦抵買，優惠價$428可以買到3件同款內褲，折後一件平均只需$143！還有不少抵買Calvin Klein產品，趁有優惠快手下單吧！

ASOS - Clavin Klein女裝優惠 ASOS - Clavin Klein男裝優惠

Calvin Klein抵買女裝推介

Calvin Klein Jeans monogram baby tee in lilac

25折特價：$133｜原價：$533

SHOP NOW

廣告
Calvin Klein Jeans monogram baby tee in lilac
Calvin Klein Jeans monogram baby tee in lilac

Calvin Klein Jeans denim shorts in black

31折特價：$318｜原價：$1,056

SHOP NOW

Calvin Klein Jeans denim shorts in black
Calvin Klein Jeans denim shorts in black

Calvin Klein modal rib bralette in lilac

34折特價：$148｜原價：$444

SHOP NOW

Calvin Klein modal rib bralette in lilac
Calvin Klein modal rib bralette in lilac

Calvin Klein Shapewear seamless high waisted shorts in black

46折特價：$276｜原價：$611

SHOP NOW

Calvin Klein Shapewear seamless high waisted shorts in black
Calvin Klein Shapewear seamless high waisted shorts in black

Calvin Klein抵買男裝推介

Calvin Klein Jeans stripe knit track jacket in navy and green

25折特價：$525｜原價：$2,100

SHOP NOW

Calvin Klein Jeans stripe knit track jacket in navy and green
Calvin Klein Jeans stripe knit track jacket in navy and green

Calvin Klein microfibre stretch 3 pack trunks in black with grey waistband

86折特價：$428｜原價：$500

SHOP NOW

Calvin Klein microfibre stretch 3 pack trunks in black with grey waistband
Calvin Klein microfibre stretch 3 pack trunks in black with grey waistband

Calvin Klein Jeans pull on 90s loose jeans in mid wash

51折特價：$555｜原價：$1,111

SHOP NOW

Calvin Klein Jeans pull on 90s loose jeans in mid wash
Calvin Klein Jeans pull on 90s loose jeans in mid wash

>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！

相關文章： ASOS香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年12月優惠低至3折/免運費/免費退貨/必逛品牌教學

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

MUJI無印良品官方人氣家品推薦6選，「這款」連木村拓哉都大推只需$18

馬思純減肥法爆紅，半年內勁減25kg？易肥體質必學「減重4階段」穩定體重不復胖

張曼玉連去放狗都著得好時尚！3款比想像中易襯的「曼神穿搭」，啡色皮褸秋冬必備

Yahoo新聞專題報道

其他人也在看

百佳買可樂滿額送總值$744.5禮品、UNIQLO男女裝連帽外套低至$199｜最後一天優惠合集（每日更新）

百佳買可樂滿額送總值$744.5禮品、UNIQLO男女裝連帽外套低至$199｜最後一天優惠合集（每日更新）

Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！

YAHOO著數 ・ 1 天前
放任所養狗狗咬死貓　狗主回應街坊：你應該將貓全捉回家養

放任所養狗狗咬死貓　狗主回應街坊：你應該將貓全捉回家養

【動物專訊】養不教，主人之過！當所養狗狗有攻擊傾向，狗主理應做好教育，及盡量避免慘劇發生，然而元朗一名狗主明知所養兩隻狗這幾年懷疑已經至少咬死4隻貓，仍然採取放任態度，每次放狗均只是打開閘門讓狗狗自由在外全不理會，當有街坊勸說他時，他竟回覆對方：「都沒辦法，你應該將貓全捉回家養嘛。」有居民形容慘劇本可避免，就是牽繩那麼簡單，「附近其他狗主放狗都會拖繩，但這狗主就任由兩隻狗四處跑，不希望再有無辜動物受害。」 有居民向本報報料，指該村有不負責任狗主，明知自己所養的兩隻狗會咬貓，但仍放任不理，她在2022年走失了愛貓，結果卻被那狗主的狗狗咬，住院兩晚後不幸離世，只是當時因為鄰里關係，而且自己走失貓貓也有疏忽，因此沒有追究。 然而，今年3月再有兩隻貓被咬死，本月14日再有一隻貓突然死亡，該狗主聯絡阿棍屋流浪毛孩善始善終接走屍體。 她說：「那隻貓平時是由街坊和我餵，貓貓失蹤了一晚，街坊問他有沒有見過那隻白色貓時，他承認是自己的狗叼到他家閘外。」她表示，對方的狗狗每次咬死貓，都會將貓屍叼回他家閘外，有街坊勸對方時，對方竟說自己沒辦法，更反指街坊應將貓貓全帶回家養。 她強調，這些慘劇本來可以避免，只

香港動物報 ・ 1 天前
京東佳宝在港銷19萬隻大閘蟹 成全港最大大閘蟹零售商

京東佳宝在港銷19萬隻大閘蟹 成全港最大大閘蟹零售商

京東（9618）公布，旗下佳宝大閘蟹累計銷量突破19萬隻，遠超2024年香港全年大閘蟹進口總量，成為香港大閘蟹市場最大零售商。 京東表示，8月完成對佳宝超市的收購後，雙方業務整合快速推進，成效顯著，當中大閘蟹憑藉，創下逾19萬隻的銷量紀錄，穩居龍頭地位。京東提及，過往9年間，內地大閘蟹無法直供香港，市民需自提或購

am730 ・ 1 天前
iHerb香港優惠碼/折扣/Promo Code｜2025年12月限時全單8折/最新運費/營養補充品/零食百貨購物攻略

iHerb香港優惠碼/折扣/Promo Code｜2025年12月限時全單8折/最新運費/營養補充品/零食百貨購物攻略

iHerb有超過5萬件營養補充品、食材、日常雜貨、美妝，以及寵物用品的網站，而且不定時會有減價優惠，一於一次過用最抵價錢購買食材、日常雜貨，甚至營養補充品！iHerb現時有年尾限時優惠，付款前輸入指定優惠碼即享全單8折優惠，而且沒有消費門檻，非常抵買！Yahoo購物亦會為你整理最新iHerb熱賣營養補充品及健康零食，再教你iHerb登記及購物步驟、運費等資訊，定時為大家更新最新iHerb優惠碼，讓你安在家中一次過購入食材、營養補充品！

Yahoo Food ・ 1 天前
戲院優惠2025｜一文睇清各大戲院戲票優惠 邊張信用卡睇戲有折？MCL睇戲抽獎贏日本主題樂園門票

戲院優惠2025｜一文睇清各大戲院戲票優惠 邊張信用卡睇戲有折？MCL睇戲抽獎贏日本主題樂園門票

近期戲院都有不少好戲上畫，如迪士尼卡通電影《Zootopia 2》、12月31日將上映《尋秦記》等，各大戲院均推出戲票、會員優惠，如MCL有睇戲抽獎贏日本主題樂園門票、不同院線均有長者和學生優惠、信用卡買一送一、優先上網預訂靚位更可免手續費等！今次Yahoo著數專員整合最新戲院優惠，讓大家平時都可以邊睇戲邊慳錢，睇多幾套戲啦！

YAHOO著數 ・ 1 天前
名牌服飾、內衣、美妝、童裝、玩具開倉 低至1折（即日起至29/12）

名牌服飾、內衣、美妝、童裝、玩具開倉 低至1折（即日起至29/12）

海港城展銷集今個星期有名牌服飾．內衣．美妝．童裝玩具開倉，品牌包括FILA、Embry Form、Hallmark、Twenty B、moonstar、JOSEF SEIBEL、INGRID MILLET 等，優惠更低至1折！精選貨品折後仲有額外優惠，買2件額外9折、3件額外85折！

YAHOO著數 ・ 1 天前
狗媽媽慘中捕獸器傷勢嚴重　聖誕節前夕獲救

狗媽媽慘中捕獸器傷勢嚴重　聖誕節前夕獲救

【動物專訊】對社區狗而言，最好的聖誕禮物可能只是人們一個關顧，打鼓嶺坪洋村一隻約10歲的社區狗媽媽，早幾日突然失蹤，再被人發現時她的右前腳已經中了捕獸器，傷口壞死見骨，在村民求助下，毛守救援在今日凌晨將狗狗救起，惟狗狗可能有敗血症，患有心絲蟲及要做截肢手術，情況不樂觀。 狗狗在該村被人稱為「媽媽」，村中不少狗狗都是她所生，很多村民都認識她。她在早前突然失蹤，直到再出現時右前腳已中了捕獸器重傷，村民於是向毛守求救。 毛守Kent表示，嘗試救了4天，直到今日凌晨2時才成功將狗狗救起，狗狗已經顯得不大精神和難以站立，送到獸醫診所時，發現白血球指數很低，有敗血症的跡象，而且十分低溫，發炎指數很高，亦患了心絲蟲。她的右前腳已經壞死及見骨，還有大量烏蠅蟲，必須要進行截肢手術，但現在首要讓她的白血球指數先回復正常。他引述獸醫指，以狗狗的情況，如果沒及時救起，可能捱不到一兩日便會死去，情況比想像中差。 設置捕獸器傷害動物是極可恥的罪行，亦屬觸犯《防止殘酷對待動物條例》，一經定罪，最高罰款20萬元和監禁3年。如發現有捕獸器，請馬上報警。 祝福狗媽媽能夠捱過這次難關，盡快回復健康。 The post 狗媽

香港動物報 ・ 17 小時前
飛行員深度睡眠法全球爆紅！網友實測2分鐘即入睡兼「一覺瞓到天光」，必學5大睡眠技巧比褪黑激素更有效

飛行員深度睡眠法全球爆紅！網友實測2分鐘即入睡兼「一覺瞓到天光」，必學5大睡眠技巧比褪黑激素更有效

近年來，失眠已成為現代人的通病。明明身體已疲憊不堪，思緒卻異常活躍，躺在床上翻來覆去卻始終無法入睡。假如你也正面臨這種想睡卻睡不著的痛苦，可以試試網上爆紅的「飛行員深度睡眠法」。只需掌握當中的入睡技巧，不需依賴任何藥物便能在任何地方輕鬆進入深度睡眠！

Yahoo Style HK ・ 2 小時前
大埔宏福苑五級火｜17層火海狂奔！救命恩人菲傭Vame僅2週遭解僱：我很愛那個嬰兒，但這並不足夠。

大埔宏福苑五級火｜17層火海狂奔！救命恩人菲傭Vame僅2週遭解僱：我很愛那個嬰兒，但這並不足夠。

大埔宏福苑五級火｜大埔宏福苑五級火不僅是香港社會的一宗嚴重災難，更揭示了不少人性與法律之間的艱難抉擇。一名在宏福苑服務近一年的菲律賓籍外傭Vame的經歷，近日引起全城關注。她在大火當天發現發生火災後，迅速反應帶同僱主家中的男嬰及男嬰祖母，從居住的宏泰閣17樓跑下樓逃生。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：

Medical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
若失去「鎂」美國只有六個月決定是否開戰！國防部：之後恐失去作戰能力

若失去「鎂」美國只有六個月決定是否開戰！國防部：之後恐失去作戰能力

「鎂」是地球上最輕的結構金屬，卻在美國國家安全體系中扮演極為關鍵的角色。專家警告，一旦鎂供應遭切斷，美國國防、航太與汽車產業恐在數週內癱瘓，美國正研擬以融資、採購與門檻機制全面降低風險。

鉅亨網 ・ 17 小時前
Lisa演唱會熱舞太火辣！「穿透視裝頂胯、開腿」　網友開戰：不良示範

Lisa演唱會熱舞太火辣！「穿透視裝頂胯、開腿」　網友開戰：不良示範

韓女團BLACKPINK成員Lisa近期展開世界巡迴演唱會，然而因為舞台表演尺度較大，引發爭議。演出中的舞蹈設計與服裝造型，在網路上掀起正反兩極的評價，有人認為是一種藝術表現，也有人質疑過度帶有性暗示。

姊妹淘 ・ 1 天前
小儀聖誕節宣布已婚：令我人生下半場更精彩

小儀聖誕節宣布已婚：令我人生下半場更精彩

早前離開商台的55歲阮小儀出名是單身貴族，日前在另一節目中更大談「單身焦慮」，想不到她今日（25日）即趁聖誕節報喜，宣布已婚嫁作人妻！

Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防各工協會譴責自稱「冼國林」針對處長及部門失實言論

大埔宏福苑五級火｜消防各工協會譴責自稱「冼國林」針對處長及部門失實言論

消防處的6個工會及協會，今日（25日）發出公開信指責近日在網上一名自稱「冼國林」的網民在社交平台，針對消防處處長以及消防處的不符合事實的言論，包括批評部門滅火策略、指揮以均資源分配等，批評有關言論侮辱消防不同職系的專業及打擊團隊精神，甚至是企圖誤導公眾對部門的理解。 香港消防主任協會、香港消防處救護主任協會、香港

am730 ・ 17 小時前
黃翠如蕭正楠兒子「蕭哈哈」賣萌　平安夜化身小聖誕樹迷倒全網民：勁可愛

黃翠如蕭正楠兒子「蕭哈哈」賣萌　平安夜化身小聖誕樹迷倒全網民：勁可愛

44歲黃翠如與48歲蕭正楠於2018年結婚，今年3月誕下兒子「蕭哈哈」，不時在社交平台分享兒子的成長過程，蕭哈哈的可愛模樣擄獲不少粉絲。適逢出生後首個聖誕節，黃翠如在平安夜（12月24日）把兒子打扮成小小聖誕樹，發布相片指：「平安夜，添加了一棵小樹🎄，只是小樹不太合作，變成期間限定半小時🌈，祝快樂❤️」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
錦綉花園麥當勞|可能係香港最靚嘅麥當勞？對住天鵝湖景歎漢堡＋2大新張優惠碼

錦綉花園麥當勞|可能係香港最靚嘅麥當勞？對住天鵝湖景歎漢堡＋2大新張優惠碼

麥當勞又有新搞作！今次不是出新包，而是新店環境靚到令人以為去了歐洲？剛剛進駐元朗錦綉花園的全新麥當勞，被網民譽為「全港最靚景M 記」。新店不但24小時營業，更坐擁無敵湖景，甚至會有天鵝游過！為了慶祝新張，官方推出 2 大限定優惠，即睇內文攞 Coupon 兼睇打卡位！

Yahoo Food ・ 1 天前
洪天明周家蔚全家移居深圳　棄大埔2000呎獨立屋　親自搬重物呻：這輩子不想再搬家

洪天明周家蔚全家移居深圳　棄大埔2000呎獨立屋　親自搬重物呻：這輩子不想再搬家

51歲洪天明近年亦長駐內地發展，與定居香港的42歲太太周家蔚（Janet）因長期分隔兩地，夫婦結婚13年來屢傳婚變。周家蔚前日在小紅書發布影片，宣布「我們從香港來到深圳啦✌️」，更乘機「曬恩愛」，指丈夫在搬屋過程中親力親為，形容一家人同甘共苦，又指「我這一輩子都不想再搬家了！」

Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
北海道溫泉沙丁魚屍滿池！ 水無海濱臭味牆海洋末日！

北海道溫泉沙丁魚屍滿池！ 水無海濱臭味牆海洋末日！

15日下午，函館南部海岸先發現沙丁魚屍堆積如山，海浪一推直接進水無海濱溫泉，這天然露天池本來靠潮汐換水，結果變成魚屍收集器。

Japhub日本集合 ・ 22 小時前
78歲林子祥面色蠟黃頸部滿佈深色斑點 健康狀況惹網民關注

78歲林子祥面色蠟黃頸部滿佈深色斑點 健康狀況惹網民關注

78歲殿堂級歌手林子祥與64歲老婆葉蒨文（Sally）《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會》日前喺武漢舉行，佢哋難得去到當地，當然要到訪老字號餐廳品嘗武漢美食「過早九宮格」早餐啦！不過拍攝片段出街後，有網民留意到林子祥面色及頸部滿佈密集嘅深色斑點，令網民擔心其健康狀況。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
港人日本「一抽入魂」引爆「玉桂狗焗爐之亂」｜海外選購電器安全及注意事項全攻略

港人日本「一抽入魂」引爆「玉桂狗焗爐之亂」｜海外選購電器安全及注意事項全攻略

臨近聖誕長假期，大批香港人已經搶先「返鄉下」飛到日本旅遊，東京、大阪、福岡到處都聽到廣東話。而在社交平台 Threads 上，突然被一班身在日本旅遊的港人洗版，全部都為同一件事「頭痕」——抽中「玉桂狗一番賞」頭獎焗爐！

28Hse.com ・ 1 天前
郭羡妮《尋秦記》電影版宣傳，氣質高雅完全不像51歲！三大凍齡保養法則，顏值與身材依然宛如少女

郭羡妮《尋秦記》電影版宣傳，氣質高雅完全不像51歲！三大凍齡保養法則，顏值與身材依然宛如少女

郭羡妮復出為《尋秦記》電影版宣傳，優雅氣質與凍齡美貌完全不像 51 歲！郭羡妮在社交媒體分享與宣萱、滕麗名的合照，郭羡妮結婚後淡出幕前，近日現身宣傳活動讓大家感到十分驚喜！

Yahoo Style HK ・ 1 天前