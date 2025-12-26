宏福苑五級火｜情緒支援熱線
Calvin Klein限時低至25折！Logo T-shirt最平低至$133、男女裝內衣都有平！
ASOS有限時Calvin Klein優惠，低至25折入手人氣Logo T-shirt！
Calvin Klein最近有韓國男團BTS成員JungKook，以及Seventeen成員Mingyu加持，讓Calvin Klein產品人氣急升！想買Calvin Klein產品的話，Yahoo購物專員推介到ASOS入手，最近ASOS有Winter Sale，當中Calvin Klein折後最平低至25折，Logo Tee最平$133起，男女裝內衣都有平，即睇抵買推介！
Calvin Klein Logo Tee最平$133起！男女裝內衣都有平
ASOS有不少Calvin Klein產品優惠，最平竟低至25折！Yahoo購物專員幫大家精選了男女裝最抵買服飾，先介紹抵買女裝，推介入手Calvin Klein Jeans Logo Tee，竟低至25折，折後只需$133就可以買到，非常之平！女裝Calvin Klein運動內衣都值得入手，優惠低至34折，最平$148入手淺紫色款！男裝優惠同樣吸引，Calvin Klein Jeans外套低至25折，由原價$2,100大減至$525就可以買到！男裝內褲亦抵買，優惠價$428可以買到3件同款內褲，折後一件平均只需$143！還有不少抵買Calvin Klein產品，趁有優惠快手下單吧！
Calvin Klein抵買女裝推介
Calvin Klein Jeans monogram baby tee in lilac
25折特價：$133｜
原價：$533
Calvin Klein Jeans denim shorts in black
31折特價：$318｜
原價：$1,056
Calvin Klein modal rib bralette in lilac
34折特價：$148｜
原價：$444
Calvin Klein Shapewear seamless high waisted shorts in black
46折特價：$276｜
原價：$611
Calvin Klein抵買男裝推介
Calvin Klein Jeans stripe knit track jacket in navy and green
25折特價：$525｜
原價：$2,100
Calvin Klein microfibre stretch 3 pack trunks in black with grey waistband
86折特價：$428｜
原價：$500
Calvin Klein Jeans pull on 90s loose jeans in mid wash
51折特價：$555｜
原價：$1,111
