Calvin Klein官網折上折32折起！女裝內褲最平低至$83、4折買百搭Logo T恤、3件再8折好抵買

新年正是更新衣櫥的最佳時機，其中「新年買新內衣褲」更是許多人迎接好運的傳統。作為最受歡迎的內衣褲品牌之一，Calvin Klein近期在亞洲區廣告換上新面孔，由香港女團VIVA成員Carina（李晞彤） 代表新世代偶像首次亮相，展現品牌的青春活力。適逢新春前夕，Calvin Klein官網推出超值大減價，低至3折即可入手明星同款單品，女裝內褲最低只需$83，經典Logo T恤更有半價優惠，還能享受3件再8折的額外折扣。無論是添置舒適內衣褲，還是選購百搭時尚單品，這波優惠都是新年入手高質感服飾的絕佳良機！

即睇Calvin Klein優惠

Jungkook、Mingyu演繹截然不同的時尚魅力

BTS成員Jungkook與SEVENTEEN成員Mingyu分別透過Calvin Klein的牛仔與內衣系列展現獨特風格。自2023 年起成為全球品牌大使的Jungkook，以率性霸氣的舞台氣場演繹經典牛仔與Logo內褲，展現他自信前衛的都市酷感，並透過Barrel Jean與Carpenter Jean等單品展現90年代率性美學。另一方面，Mingyu則在2025年成為Calvin Klein牛仔系列代言人，以健壯身材與俊俏面孔詮釋春季牛仔單品，注入青春率性活力。

低至3折起 入手紅色內衣褲迎新年好運

在華人文化中，紅色象徵吉祥、喜慶與驅邪，寓意能帶來正能量，因此人們普遍認為穿上紅色內衣褲能增添喜氣與好運。每逢新年，許多人都會添置紅色內衣褲，以迎接新氣象、好運連連。Calvin Klein現正推出劈價優惠，精選商品低至3折起，女裝內褲最低只需$83，經典Logo T恤更有半價優惠，並可享3件再8折的加碼折扣。優惠商品中包括男女款紅色內衣褲及上衣，如「Modern Logo三角內褲」、「Icon Cotton胸圍」、「Monogram標誌T恤」等，折扣產品多達800件，讓你在新年以超值價格入手高質感單品，不僅迎來好兆頭，也為新一年注入滿滿自信與活力。

CALVIN KLEIN 1996 低腰內褲

折上折32折後：$83｜ 原價：$260

SHOP NOW

CALVIN KLEIN 1996 低腰內褲

Calvin Klein Adore 低腰三角內褲

折上折4折後：$116｜ 原價：$290

SHOP NOW

Calvin Klein Adore 低腰三角內褲

Modern Logo 比基尼三角內褲

8折優惠：$160｜ 原價：$200

SHOP NOW

Modern Logo 比基尼三角內褲

Icon Cotton 無襯墊胸圍

折上折4折後：$196｜ 原價：$490

SHOP NOW

Icon Cotton 無襯墊胸圍

三角比基尼上衣

折上折4折後：$196｜ 原價：$490

SHOP NOW

三角比基尼上衣

Icon Cotton 薄襯三角無鋼圈胸圍

折上折4折後：$224｜ 原價：$560

SHOP NOW

Icon Cotton 薄襯三角無鋼圈胸圍

拉絨超細纖維彈性平口內褲

折上折56折後：$201｜ 原價：$360

SHOP NOW

拉絨超細纖維彈性平口內褲

Cottons Stretch 低腰三角褲

折上折56折後：$252｜ 原價：$450

SHOP NOW

Cottons Stretch 低腰三角褲

Icon Cotton Air 四角內褲

56折後：$184， 原價：$330

SHOP NOW

Icon Cotton Air 四角內褲

Icon Sport 日常連帽衫

折上折4折後：$156｜ 原價：$390

SHOP NOW

Icon Sport 日常連帽衫

Monogram 標誌T恤 (Red Alert)

折上折4折後：$236｜ 原價：$590

SHOP NOW

Monogram 標誌T恤 (Red Alert)

Very 圖案棒球帽

折上折4折後：$156｜ 原價：$390

SHOP NOW

Very 圖案棒球帽

