Cambridge Audio 發佈L/R系列，三款新品，倫敦聲學帶回家

Cambridge Audio 推出了全新的 L/R 系列，將純正英倫音質帶入日常生活的每個角落。無論置於書桌、臥室或是廚房台面，這一系列產品都延續了品牌對音樂還原的堅持，同時以更親切、更易操作的形式呈現，讓高品質的聆聽體驗輕鬆融入精緻生活。

L/R 系列共包含三款型號：L/R X、L/R M 與 L/R S，分別適應不同空間大小與使用習慣，致力於還原每首樂曲中細膩的情感層次。如果你偏愛簡約連接，L/R S 則專注於藍牙音頻傳輸，在保持 Cambridge 經典音色的同時，更便於在近場環境中使用，為書桌或小空間帶來全新的聆聽感受。全系列音箱均在倫敦完成設計與調音，外觀簡約而充滿自信，表面處理精緻且富有質感。所有型號均提供六種顏色與物料選擇，讓聲音風格更加符合個人品味。

L/R X：旗艦級性能，澎湃音場

作為系列旗艦，L/R X 擁有優雅的書架式外觀與強悍的內在性能。它採用全新開發的 28mm Torus 高音單元，配備雙 5吋低音單元與雙6吋被動輻射器，並由 800W D類功放驅動，總輸出可達 1匹馬力，帶來深沈、動態且低失真的聲音。

通過 StreamMagic 平台，用戶可使用Wi-Fi或以太網連接TIDAL Connect、Spotify Connect、Qobuz、Amazon Music等多種串流服務，並支援Roon Ready、UPnP及網絡廣播。多房間功能可通過Google Cast或Apple AirPlay 2實現。此外，該型號還具備藍牙、HDMI eARC、唱放、模擬與數字輸入，以及通過USB-C或無線WISA HT™的揚聲器間連接，提供高度靈活的擺放與連接方式。

L/R X預計於2026年第二季度上市，標準版售價HK$17,980，胡桃木版本為HK$18,980。

L/R M：全能表現，靈活適配

L/R M 承襲了 L/R X的核心技術與設計理念，箱體更為緊湊，適應性強。它同樣搭載 StreamMagic 串流平台、2.5路聲學架構與 28mm Torus 高音單元，能以精准控制的聲音填滿較小空間。

系統功率為 300W，提供包括HDMI eARC、藍牙、唱放、USB Audio、光纖輸入及超低音輸出在內的豐富接口，輕鬆適配不同房間佈局與聽音習慣。小巧體積中蘊含不容錯認的 Cambridge 聲音特質。

L/R M 預計 2026年夏末發售，標準版定價 HK$11,980，胡桃木版本為 HK$12,980。

L/R S：精緻小巧，音質出眾

L/R S 以精簡形態詮釋系列精髓，兼具親和力與易用性。它採用 100W 優化 D類功放，每聲道50W，輸出清晰而富有表現力的聲音，顯著提升日常聆聽體驗。

它支援藍牙 aptX HD 無線傳輸，並配備包括 USB 音頻接口在內的多種實體連接，便於接駁筆記型電腦等裝置。其小巧設計讓你能輕鬆在桌面或小空間中享受優質音質，讓高品質音樂聆聽變得簡單自然。

該型號將於 2026年初上市，售價為 HK$3,980，胡桃木版本則為 HK$4,480。