Canaccord 上調 Tesla 價格目標至 $490 因為交付量及能源增長良好

Tesla (NASDAQ: TSLA) 本周獲得了 Canaccord Genuity 的重大支持，分析師將其目標價格從 $333 調升至 $490，並重申對這家電動車製造商的「買入」評級。這一修訂後的目標價格意味著相對於 Tesla 上一交易日收盤價 $443.21，將有約 10% 的上漲空間。Canaccord 的研究顯示，在約 30 個國家的數據中，交付量超過預期，打破了今年早些時候的放緩趨勢，這一點在 Investing.com 的報導中得到了確認。分析師指出，Tesla 即將推出的新車型預計將在全球範圍內保持銷售動力，即使美國的稅收抵免在第三季度後逐步退出。該公司表示，新模型將在擴大公司在多個市場及客戶群的吸引力方面發揮關鍵作用。分析師 George Gianarikas 表示：「在電動車方面，我們預計會很快推出更多新車型，這是管理層所承諾的。這些新車型應該能夠幫助全球銷售保持動力，並可能緩解美國在第三季度後稅收抵免消失後的銷售下滑。而這些新車型應該會相當有趣。」

分析師還強調了 Tesla 在自動駕駛方面的進展。本月早些時候，該公司獲得了亞利桑那州監管機構的批准，可以在菲尼克斯大都會地區開始測試其機器出租車計劃。該試點計劃包括配備安全駕駛員的車輛，使 Tesla 能夠推進其叫車業務，同時收集關鍵的真實數據。

廣告 廣告

分析師 目標價格 (USD) 目標價格 (HKD) 評級 George Gianarikas $490 約 HK$ 3,822 買入

此外，除了車輛增長，Canaccord 還強調了 Tesla 快速擴張的能源儲存業務，這將成為未來收益的主要貢獻因素。隨著公用事業和超大規模數據中心對電池儲存的採用增加，Tesla 將受益於對電網穩定性和現場電力解決方案需求的上升。Elon Musk 的 xAI 已經為其設施採用了 Tesla 的能源，這突顯了 Tesla 能源業務更廣泛的應用場景。分析師指出：「在能源儲存方面，我們預期會有動能的改善。我們需要更多的電力，也需要更多的儲存，無論是對於公用事業還是數據中心。超大規模數據中心尋求不完全依賴於電網的電力解決方案，即「背後的計量」或分布式發電解決方案，這些方案直接為現場設施提供電力，但仍然通常與主要公用事業電網相連。」

分析師還指出，Musk 的新薪酬方案將雄心勃勃的績效里程碑與長期股東回報緊密聯繫。他們認為，Musk 持續的領導和與投資者利益對齊是積極的因素，同時也承認與大規模能源項目相關的環境風險。

隨著 Tesla 在電動車及能源儲存領域的持續創新和進展，未來的市場潛力可期。這些新車型的推出及其在自動駕駛和能源儲存市場的拓展，不僅將進一步鞏固 Tesla 在全球市場的地位，還將為其股東帶來可觀的回報，並對整個行業產生積極影響。

推薦閱讀