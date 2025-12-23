Canaccord Genuity 將 Tesla 目標價上調至 $551，維持「買入」評級

根據 Canaccord Genuity 分析師 George Gianarikas 的報告，Tesla ( NASDAQ:TSLA ) 的目標股價已從 $482 上調至 $551，並維持對該公司股票的「買入」評級。這一調整反映了 Tesla 長期前景的改善，主要得益於自主駕駛和機器人技術的進展。儘管 Gianarikas 調低了對 2025 年第四季交付量的預測，但他指出了多個對 Tesla 發展有利的因素。

Gianarikas 表示，電動車在新興市場的採用速度正在加快，而 2026 年的全自動駕駛（FSD）和 Robotaxi 的推出將成為重要的增長驅動力。他還提到，明年 Optimus 計劃的進展可能會為這家電動車製造商帶來更多的動力。他指出：「整體來看，2025 年第四季的交付預期雖然調低，但美國電動車市場的重整正在為更具持久性和吸引力的長期需求環境奠定基礎。同時，新興市場的電動車滲透率也在加速，進一步強化了 Tesla 在美國以外的多年間增長潛力。」

廣告 廣告

展望 2026 年，Tesla 將迎來一個繁忙的年度。根據 Elon Musk 在 2025 年年度股東大會上的說法，自主駕駛的兩座 Cybercab 將於 2026 年第二季開始生產。此外，Tesla 還計劃於 2026 年 4 月 1 日揭曉下一代 Roadster，並預計在內華達州開始大規模生產 Tesla Semi。除了新車型的推出外，Tesla 還表達了顯著擴大 FSD 在全球多個地區（如歐洲）的推廣意圖，並計劃在美國的更多關鍵地區推出 Robotaxi 網絡。

Tesla 的創新持續吸引市場關注，顯示出其在電動車領域的強大成長潛力。隨著公司在自動駕駛技術和機器人應用方面的進一步發展，Tesla 將能夠在全球市場上保持競爭優勢，並推動電動車的普及。市場對 Tesla 的前景持樂觀態度，顯示出該公司在未來幾年將持續引領行業的信心。

推薦閱讀