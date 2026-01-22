立即投選年度十大消費新聞
Canada Goose折上折五折起！$9XX買到Cap帽／藍色背心羽絨折後只需$3,223
加拿大人氣品牌Canada Goose於FARFETCH推出限時低至5折，超過100款羽絨、背心羽絨、外套、冷帽等有平，即看內文：
2026剛開始，已經有許多優惠送上！網購平台FARFETCH進行折上折優惠，當中最值得留意一定要數加拿大人氣品牌Canada Goose的服飾，Yahoo購物專員率先望過，有超過100款Canada Goose羽絨、背心羽絨、外套、冷帽等限時低至5折優惠，好多折後都平近千，非常划算！無論是天氣寒冷想入手禦寒衣物，或者準備去日韓、加拿大、冰島等寒冷地區旅行的朋友，快趁平入手一件超保暖羽絨喇！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報
Canada Goose突發5折起！超過100款選擇
來自加拿大的Canada Goose是鼎鼎大名的羽絨品牌，主打使用加拿大Hutterite白鵝絨，防風、防水禦寒的設計，連男神許光漢、女神鄭秀晶、Rihanna等都有穿過，更是不少加拿大人手執一件的羽絨服飾，受歡迎程度比得上Moncler！
今次FARFETCH突發額外8折減價，Yahoo購物專員大推男生款的藍色羽絨背心，這件羽絨背心使用100％鴨絨，外層混合聚酯及棉質設計，保暖度充足之餘又不會太熱，適合香港冬天穿著。FARFETCH限時76折優惠後只需$3,223，足足慳近$1,047！此外，女生款drawstring-hood puffer jacket，淺粉紅色的長款羽絨服無論去滑雪還是去雪地打卡拍照都十分好看，現在有8折優惠，折後萬元有找即可買到。
女款推介
Canada Goose drawstring-hood puffer jacket
8折特價：$9,753｜
原價：$12,531
Canada Goose logo-patch hooded coat
9折特價：$9,572｜
原價：$11,229
Canada Goose high-neck puffer jacket
8折特價：$8,800｜
原價：$11,145
Canada Goose Clair jacket
85折特價：$7,503｜
原價：$8,889
Canada Goose feather-down padded gilet
85折特價：$5,300｜
原價：$6,409
男款推介
Canada Goose Chelsea jacket
75折特價：$9,289｜
原價：$12,531
Canada Goose logo-patch padded jacket
8折特價：$8,984｜
原價：$11,463
Canada Goose Crofton logo-appliqué gilet
額外8折：$3,743｜
特價：$4,679｜原價：$6,000
Canada Goose Lodge gilet
額外8折：$3,223｜
特價：$4,679｜原價：$6,000
另一類值得入手是Canada Goose的配件，百搭黑色cap帽半價後只需$932！「防盜神袋」白色腰包7折後只需$1,827，即將去歐遊的朋友，可以趁現在入手啦！
其他小物
Canada Goose logo-patch padded belt bag
額外8折：$1,827｜
特價：$4,679｜原價：$3,263
Canada Goose logo-patch wool beanie
額外8折：$1,456｜
特價：$1,820｜原價：$2,246
Canada Goose ribbed-trim gloves
75折特價：$1,298｜
原價：$1,769
Canada Goose logo-patch baseball cap
5折特價：$932｜
原價：$2,000
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
