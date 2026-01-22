Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Canada Goose折上折五折起！$9XX買到Cap帽／藍色背心羽絨折後只需$3,223

2026剛開始，已經有許多優惠送上！網購平台FARFETCH進行折上折優惠，當中最值得留意一定要數加拿大人氣品牌Canada Goose的服飾，Yahoo購物專員率先望過，有超過100款Canada Goose羽絨、背心羽絨、外套、冷帽等限時低至5折優惠，好多折後都平近千，非常划算！無論是天氣寒冷想入手禦寒衣物，或者準備去日韓、加拿大、冰島等寒冷地區旅行的朋友，快趁平入手一件超保暖羽絨喇！

立即查看Canada Goose優惠頁

Canada Goose突發5折起！超過100款選擇

來自加拿大的Canada Goose是鼎鼎大名的羽絨品牌，主打使用加拿大Hutterite白鵝絨，防風、防水禦寒的設計，連男神許光漢、女神鄭秀晶、Rihanna等都有穿過，更是不少加拿大人手執一件的羽絨服飾，受歡迎程度比得上Moncler！

今次FARFETCH突發額外8折減價，Yahoo購物專員大推男生款的藍色羽絨背心，這件羽絨背心使用100％鴨絨，外層混合聚酯及棉質設計，保暖度充足之餘又不會太熱，適合香港冬天穿著。FARFETCH限時76折優惠後只需$3,223，足足慳近$1,047！此外，女生款drawstring-hood puffer jacket，淺粉紅色的長款羽絨服無論去滑雪還是去雪地打卡拍照都十分好看，現在有8折優惠，折後萬元有找即可買到。

女款推介

Canada Goose drawstring-hood puffer jacket

8折特價：$9,753｜ 原價：$12,531

SHOP NOW

Canada Goose drawstring-hood puffer jacket

Canada Goose logo-patch hooded coat

9折特價：$9,572｜ 原價：$11,229

SHOP NOW

Canada Goose logo-patch hooded coat

Canada Goose high-neck puffer jacket

8折特價：$8,800｜ 原價：$11,145

SHOP NOW

Canada Goose high-neck puffer jacket

Canada Goose Clair jacket

85折特價：$7,503｜ 原價：$8,889

SHOP NOW

Canada Goose Clair jacket

Canada Goose feather-down padded gilet

85折特價：$5,300｜ 原價：$6,409

SHOP NOW

Canada Goose feather-down padded gilet

男款推介

Canada Goose Chelsea jacket

75折特價：$9,289｜ 原價：$12,531

SHOP NOW

Canada Goose Chelsea jacket

Canada Goose logo-patch padded jacket

8折特價：$8,984｜ 原價：$11,463

SHOP NOW

Canada Goose logo-patch padded jacket

Canada Goose Crofton logo-appliqué gilet

額外8折：$3,743｜ 特價：$4,679｜原價：$6,000

SHOP NOW

Canada Goose Crofton logo-appliqué gilet

Canada Goose Lodge gilet

額外8折：$3,223｜ 特價：$4,679｜原價：$6,000

SHOP NOW

Canada Goose Lodge gilet

另一類值得入手是Canada Goose的配件，百搭黑色cap帽半價後只需$932！「防盜神袋」白色腰包7折後只需$1,827，即將去歐遊的朋友，可以趁現在入手啦！

其他小物

Canada Goose logo-patch padded belt bag

額外8折：$1,827｜ 特價：$4,679｜原價：$3,263

SHOP NOW

Canada Goose logo-patch padded belt bag

Canada Goose logo-patch wool beanie

額外8折：$1,456｜ 特價：$1,820｜原價：$2,246

SHOP NOW

Canada Goose logo-patch wool beanie

Canada Goose ribbed-trim gloves

75折特價：$1,298｜ 原價：$1,769

SHOP NOW

Canada Goose ribbed-trim gloves

Canada Goose logo-patch baseball cap

5折特價：$932｜ 原價：$2,000

SHOP NOW

Canada Goose logo-patch baseball cap

