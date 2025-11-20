Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Canada Goose羽絨黑五優惠突發55折起！黑色背心羽絨平近$1,300／有帽長袖款折上折

雙11優惠剛過，緊接著的Black Friday黑五優惠2025都開始陸續推出！而適逢黑色星期五優惠，網購平台FARFETCH都有不少品牌進行大減價，當中最值得留意一定要數加拿大人氣品牌Canada Goose的服飾，Yahoo購物專員率先望過，有超過100款Canada Goose羽絨、背心羽絨、外套、冷帽等限時低至55折優惠，好多折後都平近千，非常划算！各位準備年尾去日韓、加拿大、冰島等寒冷地區旅行的話，快趁平入手一件超保暖羽絨喇！

立即查看Canada Goose優惠頁

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報

Canada Goose突發55折起！超過100款選擇

來自加拿大的Canada Goose是鼎鼎大名的羽絨品牌，主打使用加拿大Hutterite白鵝絨，防風、防水禦寒的設計，連男神李宰旭、女神鄭秀晶、Rihanna等都有穿過，更是不少加拿大人手執一件的羽絨服飾，受歡迎程度比得上Moncler！今次FARFETCH減價，YAHOO購物專員大推Feather-Down Padded Gilet羽絨背心，這件羽絨背心使用100％鴨毛，外厚混合聚酯及棉質設計，保暖度充足之餘又不會太熱，適合香港冬天穿著。FARFETCH限時85折優惠後只需$5,150，足足慳近$1,300！

Canada Goose feather-down padded gilet

特價：$5,150｜ 原價：$6,409

SHOP NOW

Canada Goose feather-down padded gilet

另一款值得入手是Chilliwack Hooded Puffer Jacket！ Chilliwack是Canada Goose的經典短身羽絨系列，外層以耐磨聚酰胺布料製造，內層採用90%鴨絨及10%鴨毛，非常輕的同時保暖力驚人，加上短版剪裁，穿起來不會有傳統羽絨的笨重感，是不少女生的大愛款！現在折上折後只需$7,729，絕對是全年最佳入手機會。

Canada Goose Chilliwack hooded puffer jacket

額外8折：$7,729｜特價：$9,661｜ 原價：$10,216

SHOP NOW

Canada Goose Chilliwack hooded puffer jacket

同場加映Alberni Hooded Reversible Jacket兩面穿外套，一件價錢即可擁有兩個造型，一面是柔軟保暖的羊毛fleece，另一面則是尼龍質地，無論想走戶外運動風，還是斯文少女風都得。黑五限時8折優惠後只需$6,025，一個價錢兩個穿搭風格，性價比十分高。

Canada Goose Alberni hooded reversible jacket

特價：$6,025｜ 原價：$7,635

SHOP NOW

Canada Goose Alberni hooded reversible jacket

其他抵買款式：

Canada Goose Freestyle padded gilet

額外8折：$4,343｜特價：$5,429｜ 原價：$6,032

SHOP NOW

Canada Goose Freestyle padded gilet

Canada Goose hooded jacket

特價：$5,079｜ 原價：$5,500

SHOP NOW

Canada Goose hooded jacket

Canada Goose padded funnel-neck gilet

特價：$5,055｜ 原價：$6,165

SHOP NOW

Canada Goose padded funnel-neck gilet

Canada Goose Grandview cropped puffer jacket

額外8折：$6,070｜特價：$7,588｜ 原價：$8,653

SHOP NOW

Canada Goose Grandview cropped puffer jacket

Canada Goose button hooded coat

額外8折：$10,076｜特價：$12,595｜ 原價：$13,995

SHOP NOW

Canada Goose button hooded coat

