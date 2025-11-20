Trip.com酒店減$500、機票減$200
Canada Goose羽絨黑五優惠突發55折起！黑色背心羽絨平近$1,300／有帽長袖款折上折
加拿大人氣品牌Canada Goose於FARFETCH推出限時低至55折，超過100款羽絨、背心羽絨、外套、冷帽等有平，即看內文：
雙11優惠剛過，緊接著的Black Friday黑五優惠2025都開始陸續推出！而適逢黑色星期五優惠，網購平台FARFETCH都有不少品牌進行大減價，當中最值得留意一定要數加拿大人氣品牌Canada Goose的服飾，Yahoo購物專員率先望過，有超過100款Canada Goose羽絨、背心羽絨、外套、冷帽等限時低至55折優惠，好多折後都平近千，非常划算！各位準備年尾去日韓、加拿大、冰島等寒冷地區旅行的話，快趁平入手一件超保暖羽絨喇！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報
Canada Goose突發55折起！超過100款選擇
來自加拿大的Canada Goose是鼎鼎大名的羽絨品牌，主打使用加拿大Hutterite白鵝絨，防風、防水禦寒的設計，連男神李宰旭、女神鄭秀晶、Rihanna等都有穿過，更是不少加拿大人手執一件的羽絨服飾，受歡迎程度比得上Moncler！今次FARFETCH減價，YAHOO購物專員大推Feather-Down Padded Gilet羽絨背心，這件羽絨背心使用100％鴨毛，外厚混合聚酯及棉質設計，保暖度充足之餘又不會太熱，適合香港冬天穿著。FARFETCH限時85折優惠後只需$5,150，足足慳近$1,300！
Canada Goose feather-down padded gilet
特價：$5,150｜
原價：$6,409
另一款值得入手是Chilliwack Hooded Puffer Jacket！ Chilliwack是Canada Goose的經典短身羽絨系列，外層以耐磨聚酰胺布料製造，內層採用90%鴨絨及10%鴨毛，非常輕的同時保暖力驚人，加上短版剪裁，穿起來不會有傳統羽絨的笨重感，是不少女生的大愛款！現在折上折後只需$7,729，絕對是全年最佳入手機會。
Canada Goose Chilliwack hooded puffer jacket
額外8折：$7,729｜特價：$9,661｜
原價：$10,216
同場加映Alberni Hooded Reversible Jacket兩面穿外套，一件價錢即可擁有兩個造型，一面是柔軟保暖的羊毛fleece，另一面則是尼龍質地，無論想走戶外運動風，還是斯文少女風都得。黑五限時8折優惠後只需$6,025，一個價錢兩個穿搭風格，性價比十分高。
Canada Goose Alberni hooded reversible jacket
特價：$6,025｜
原價：$7,635
其他抵買款式：
Canada Goose Freestyle padded gilet
額外8折：$4,343｜特價：$5,429｜
原價：$6,032
Canada Goose hooded jacket
特價：$5,079｜
原價：$5,500
Canada Goose padded funnel-neck gilet
特價：$5,055｜
原價：$6,165
Canada Goose Grandview cropped puffer jacket
額外8折：$6,070｜特價：$7,588｜
原價：$8,653
Canada Goose button hooded coat
額外8折：$10,076｜特價：$12,595｜
原價：$13,995
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
