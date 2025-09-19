早上 9 至 11 時改發三號強風信號
廣東歌發燒友必去！Canto Disco酒店狂歡派對 $300起玩足3小時／包3杯飲品／歎美食套餐
香港最近掀起一股廣東歌Disco（Canto Disco）熱潮，不少酒吧甚至五星級酒店聯同本地DJ，打造多個懷舊廣東歌派對！熱愛廣東話歌的朋友，想重回香港80至90年代的K歌歲月，邊飲酒，邊跳舞狂歡的話，推介2大酒店—美麗華酒店及海洋公園萬豪酒店的限定Canto Disco派對。想知更多詳情，即看下文！
美麗華露天酒吧派對人均$400起！包3杯飲品、玩足３小時
星級酒店都可以一嘗蒲Disco滋味！尖沙咀 The Mira Hong Kong 5樓露天酒吧Vibes，將於9月26日再度與本地DJ組合「節拍星期五」INK及Ballshing合作，打造Canto Disco復刻派對，將80、90年代經典廣東歌變成全新Disco混音，連續3小時不間斷播放廣東金曲！參加者可於當晚9點入場，玩到午夜12點，現場還有Goose Island啤酒助興，於Klook買定門票，每人$400起包3杯飲品。雖然門票不設座位，但聽到咁熟悉的Disco音樂，保證人人都跳到High！
【Klook 獨家優惠】經典廣東歌Disco夜 (門票並不包含座位)
價錢：$400
經典廣東歌Disco夜
日期：9月26日（星期五）
時間：9pm-12am（8:30pm分開放入場）
地點：The Mira Hong Kong 5樓Vibes
演出DJ：節拍星期五 Ink & Ballshing
**此門票不包含座位
**如遇惡劣天氣情況，酒店將保留活動取消之最終決定權，敬請諒解。
海洋公園萬豪酒店廣東歌狂歡泳池派對！早鳥優惠每人$300起
除了美麗華露天酒吧 Vibes外，海洋公園萬豪酒店亦會於9月27日晚上6時至9時，舉辦「OPM廣東歌狂歡泳池派對」，「節拍星期五」INK及Ballshing亦會在現場，帶來80至00年代的經典廣東歌，大家可在中央礁湖主題游泳池邊盡情唱歌跳舞！
Klook現有推出早鳥優惠，一人門票只需$300，包泳池站立區通行證和兩杯標準飲品；想柴娃娃一班朋友前來狂歡，則可選擇斧頭扒香檳四人套票，包1.2公斤斧頭扒、德國豬手、德國香腸、德國酸菜、醃青瓜及燒烤蔬菜，人均$800起！既可享受美酒佳餚又可以盡情狂歡跳舞，今個9月底又多一個新蒲點！特別溫提，早鳥優惠只係去到9月20日，大家想去「蒲」就要趁早買飛！
【早鳥優惠】從不喜歡孤單一個 (一人門票) | 包2杯標準飲品
價錢：$300
友情歲月 (四人門票)｜包斧頭扒四人套餐, 1枝香檳 及 8杯標準飲品
價錢：$3,200，人均$800
OPM 廣東歌狂歡泳池派對
日期 ：2025年9月27日 ( 星期六)
時間 ：6pm–9pm
地點 ：香港海洋公園萬豪酒店中央礁湖主題游泳池上層泳池
DJ 演出：節拍星期五 – Ink & Ballshing
