廣東歌發燒友必去！Canto Disco酒店狂歡派對 $300起玩足3小時／包3杯飲品／歎美食套餐

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

香港好去處｜廣東歌發燒友必去！Canto Disco酒店狂歡派對推介！$300起玩足3小時／包3杯飲品／歎美食套餐！

香港最近掀起一股廣東歌Disco（Canto Disco）熱潮，不少酒吧甚至五星級酒店聯同本地DJ，打造多個懷舊廣東歌派對！熱愛廣東話歌的朋友，想重回香港80至90年代的K歌歲月，邊飲酒，邊跳舞狂歡的話，推介2大酒店—美麗華酒店及海洋公園萬豪酒店的限定Canto Disco派對。想知更多詳情，即看下文！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

美麗華露天酒吧派對人均$400起！包3杯飲品、玩足３小時

星級酒店都可以一嘗蒲Disco滋味！尖沙咀 The Mira Hong Kong 5樓露天酒吧Vibes，將於9月26日再度與本地DJ組合「節拍星期五」INK及Ballshing合作，打造Canto Disco復刻派對，將80、90年代經典廣東歌變成全新Disco混音，連續3小時不間斷播放廣東金曲！參加者可於當晚9點入場，玩到午夜12點，現場還有Goose Island啤酒助興，於Klook買定門票，每人$400起包3杯飲品。雖然門票不設座位，但聽到咁熟悉的Disco音樂，保證人人都跳到High！

【Klook 獨家優惠】經典廣東歌Disco夜 (門票並不包含座位)

價錢：$400

SHOP NOW

廣告 廣告

美麗華5樓露天酒吧 Vibes將於9月26日再度與本地DJ組合「節拍星期五」INK 及 Ballshing 合作，打造 Canto Disco 復刻派對！（圖片來源：The Mira Hong Kong ）

參加者可於當晚9 點入場，玩到午夜 12 點，現場還有 Goose Island 啤酒助興，每人$400起包3杯飲品。（圖片來源：The Mira Hong Kong ）

經典廣東歌Disco夜

日期：9月26日（星期五）

時間：9pm-12am（8:30pm分開放入場）

地點：The Mira Hong Kong 5樓Vibes

演出DJ：節拍星期五 Ink & Ballshing

**此門票不包含座位

**如遇惡劣天氣情況，酒店將保留活動取消之最終決定權，敬請諒解。

海洋公園萬豪酒店廣東歌狂歡泳池派對！早鳥優惠每人$300起

除了美麗華露天酒吧 Vibes外，海洋公園萬豪酒店亦會於9月27日晚上6時至9時，舉辦「OPM廣東歌狂歡泳池派對」，「節拍星期五」INK及Ballshing亦會在現場，帶來80至00年代的經典廣東歌，大家可在中央礁湖主題游泳池邊盡情唱歌跳舞！

Klook現有推出早鳥優惠，一人門票只需$300，包泳池站立區通行證和兩杯標準飲品；想柴娃娃一班朋友前來狂歡，則可選擇斧頭扒香檳四人套票，包1.2公斤斧頭扒、德國豬手、德國香腸、德國酸菜、醃青瓜及燒烤蔬菜，人均$800起！既可享受美酒佳餚又可以盡情狂歡跳舞，今個9月底又多一個新蒲點！特別溫提，早鳥優惠只係去到9月20日，大家想去「蒲」就要趁早買飛！

【早鳥優惠】從不喜歡孤單一個 (一人門票) | 包2杯標準飲品

價錢：$300

SHOP NOW

友情歲月 (四人門票)｜包斧頭扒四人套餐, 1枝香檳 及 8杯標準飲品

價錢：$3,200，人均$800

SHOP NOW

海洋公園萬豪酒店會於9月27日晚上6時至9時舉辦「OPM 廣東歌狂歡泳池派對」！（圖片來源：Klook）

Klook現有推出早鳥優惠，一人門票只需$300，包泳池站立區通行證和兩杯標準飲品！（圖片來源：Klook）

三五知己前行，可選擇斧頭扒香檳四人套票，包1.2公斤斧頭扒、德國豬手、德國香腸、德國酸菜、醃青瓜及燒烤蔬菜，人均$800起！（圖片來源：Klook）

OPM 廣東歌狂歡泳池派對

日期 ：2025年9月27日 ( 星期六)

時間 ：6pm–9pm

地點 ：香港海洋公園萬豪酒店中央礁湖主題游泳池上層泳池

DJ 演出：節拍星期五 – Ink & Ballshing

更多相關文章：

中秋好去處（持續更新）！大埔Lake House粉紅大型派對+黃大仙祠/維園綵燈會+農莊DIY燈籠一日遊

十一國慶煙花2025｜銅鑼灣柏寧酒店煙花匯演派對！空中花園俯瞰精彩煙花、暢飲啤酒及紅白酒

十一國慶煙花好去處10選！每位$320起 海中心近距離睇煙花/露天餐廳歎美酒佳餚/盲盒大抽獎

國慶煙花2025｜維港海中心近距離睇煙花早鳥優惠每位$688！無限暢飲紅白酒/啤酒/汽水兼送神秘小禮物

國慶煙花2025｜十一國慶煙花8大免費觀賞好去處！港九靚位推介：中環海濱、中山公園、啟德碼頭隱世公園

香港好去處｜WHIMSY歡樂天地36,000呎、最大旗艦店登陸灣仔合和！必玩零下15°C「奇幻冰雪樂園」＋VR飛行電單車

海洋公園哈囉喂2025登場！化身驚嚇結界 6大驚嚇體驗：詛咒盲盒、食人族部落

香港好去處｜WHIMSY歡樂天地36,000呎、最大旗艦店登陸灣仔合和！必玩零下15°C「奇幻冰雪樂園」＋VR飛行電單車