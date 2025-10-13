Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

廣東歌發燒友必去！Canto Disco酒店狂歡派對玩足5小時 DJ組合「節拍星期五」帶你回顧廣東金曲

香港最近掀起一股廣東歌Disco（Canto Disco）熱潮，不少酒吧甚至五星級酒店聯同本地DJ，打造多個懷舊廣東歌派對！熱愛廣東話歌的朋友，想重回香港80至90年代的K歌歲月，邊飲酒，邊跳舞狂歡的話，推介2大酒店—美麗華酒店及海洋公園萬豪酒店的限定Canto Disco派對。想知更多詳情，即看下文！

美麗華Canto Disco派對玩足5小時

星級酒店都可以一嘗蒲Disco滋味！尖沙咀The Mira Hong Kong 5樓露天酒吧Vibes，將於10月18日再度與本地DJ組合「節拍星期五」INK及Ballshing合作，打造Canto Disco復刻派對，將80、90年代經典廣東歌變成全新Disco混音，連續5小時不間斷播放廣東金曲！有廣東靚歌，當然都有地道美食啦～場內提供Hoegaarden、Hoegaarden Peach，更特別設港式咖哩魚蛋、魚肉燒賣、五香鹽水魷魚等懷舊港風小食，港味十足！參加者可於當晚6:30pm入場，玩到午夜12點，於Klook買定門票，每人$500。雖然門票不設座位，但聽到咁熟悉的Disco音樂，保證人人都跳到High！

【Klook 獨家優惠】經典廣東歌Disco夜 (門票並不包含座位)

價錢：$500

參加者可於當晚7點入場，玩到午夜12點。（圖片來源：The Mira Hong Kong ）

經典廣東歌Disco夜

日期：10月18日（星期五）

時間：7pm-12am（6:30pm開放入場）

地點：The Mira Hong Kong 5樓Vibes

演出DJ：節拍星期五 Ink & Ballshing

**此門票不包含座位

**如遇惡劣天氣情況，酒店將保留活動取消之最終決定權，敬請諒解。

