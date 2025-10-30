Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

「Canton Pop」熱潮再起！廣東歌Disco美食派對4大早鳥優惠 人均$220起任食台式美食、暢飲葡萄酒、水果拼盤

近來社交媒體上掀起一股「Canton Pop」熱潮，廣東歌不僅是集體回憶的載體，更成為新一代的潮流象徵。KKday緊貼這股熱浪，特別推出四場結合廣東歌曲與美食的精彩活動，包括港海洋公園萬豪酒店舉行的「節拍星期五」OPM 廣東歌狂歡泳池派對、「你好！茶飯」台式餐廳舉行的Stage Up Hong Kong廣東歌與台灣美食放題之夜等，讓大家一邊歎美食，一邊重溫經典旋律，盡情享受難忘的夜晚。

廣東歌Disco派對1）你好！茶飯 x Stage Up Hong Kong-廣東歌 台灣美食放題之夜

這是一場充滿共鳴與溫度的音樂饗宴，特別適合喜歡邊聽現場演唱，邊享受台式美食的朋友。現場可以跟隨歌手的演繹，重溫一系列經典廣東歌曲節奏，最特別是可以即場點唱，令大家有置身KTV的感覺，身邊朋友也會一起加油喝采！玩累了，可以任食40款台式美食，包括人氣滷肉飯、塔香鹽酥雞、滷味拼盤、經典三杯雞、台南鳳梨蝦球、珍珠奶茶及芋圓仙草等大家喜愛的人氣美食，更包兩款台茶飲品，有得玩有得食！

【早鳥優惠】你好！茶飯 x Stage Up Hong Kong廣東歌 台灣美食放題之夜

優惠價：$280/位｜原 價：$320/位

活動詳情：

日期： 2025年11月7日 (星期五)

時間： 20:30 - 22:30（20:00開始登記）

地址：何文田佛光街 80 號何文田廣場 2 樓 227-228 號舖

廣東歌Disco派對2）嘉里酒店百味村-廣東歌派對之夜

位於紅磡的香港嘉里酒店即將變身成高端懷舊舞廳，由重量級嘉賓，DJ Fabsabs與DJ Steffunn帶來震撼的經典廣東歌混音，震撼節拍、動感旋律與熱烈派對氛圍為大家帶來極致聽歌享受，大家更可邊聽邊舞動，非常適合E人！門票分為三個類別，黃金門票可以享受定啤酒或葡萄酒兩杯；翡翠門票在3小時內可無限暢飲指定啤酒及葡萄酒，以及精選小食乙款；而鑽石門票的3小時無限暢飲增加了烈酒，讓一眾酒迷更加興奮！

【早鳥優惠】嘉里酒店 - 百味村廣東歌派對之夜

優惠價：黃金門票$220/位；翡翠門票$358/位；鑽石門票$428/位

活動詳情：

日期： 2025 年11月21日 (星期五)

時間： 22:00 - 1:00

地點： 香港嘉里酒店百味村 (香港九龍紅磡灣紅鸚道38號1樓)

嘉里酒店 - 百味村廣東歌派對之夜

廣東歌Disco派對3）海洋公園萬豪酒店-「節拍星期五」OPM廣東歌狂歡泳池派對

香港炎熱天氣持續，想抓住夏日的尾巴享受一場獨一無二的泳池派對嗎？海洋公園萬豪酒店即將舉行的「節拍星期五」OPM廣東歌狂歡泳池派對絕對會令參加者非常難忘！大家可以在星空下的泳池邊，隨著經典廣東歌的節拍勁歌熱舞，體驗非一般的狂歡之夜。派對邀請了知名音樂創作人DJ組合INK及香港電台DJ波盛，獨家混音配搭80至00年代經典廣東金曲，掀起集體回憶熱潮。這場派對更可升級燒烤自助晚餐套票，大家就不用擔心餓著肚子聽歌啦！

【早鳥優惠】泳池通行證（站立區）+2杯標準飲品

優惠價 : $300/位｜ 原價：$350/位

【早鳥優惠】燒烤自助晚餐套餐

泳池通行證（酒廊座位）+3小時燒烤自助晚餐+2張標準飲品

優惠價 : $850/位

活動詳情：

日期：2025 年11月15日（星期六）

時間：17:00 – 22:00（DJ演出時間：18:00 - 21:00）

地點：香港海洋公園萬豪酒店中央礁湖主題游泳池上層泳池

這場派對邀請了知名音樂創作人DJ組合INK及香港電台DJ波盛

海洋公園萬豪酒店-「節拍星期五」OPM廣東歌狂歡泳池派對

廣東歌Disco派對4）W酒店WOOBAR-CANTOP POP FRIDAY主題

走進W Hotel的WOOBAR，在專業DJ打造的迷人音樂與活力氛圍中，享受一個充滿格調的廣東歌主題週五夜晚。WOOBAR是本地潮流社交熱點，加上「SOUNDWAVE FRIDAYS」主題，這個夜晚令人相當期待。而且活動套票選擇非常靈活，從單人的Standing cocktail package到可供4至6人享用的PREMIUM Table Package都有，無論是獨自享受還是團體聚會都能找到最合適的選擇，團體套票除了配指定香檳一支、歡迎特飲6杯及指定shooters 6杯更送上水果拼盤，絕對是聚會最好選擇！

【81折優惠】Party Pass（Standing cocktail package）

特價：$284/位｜ 原價：$328/位

配指定汽泡酒1杯＋入場門券1張

【81折優惠】Party Pass（Table Package 多至4位用）

特價：$2,060/組｜ 原價：$2,517/組

配指定香檳1支及水果併盤1客

【81折優惠】Party Pass（PREMIUM Table Package 多至6位用）

特價：$2,780/組｜ 原價：$3,397組

配特選香檳1支及水果併盤1客＋歡迎特飲6杯及指定shooters 6杯

活動詳情：

日期：2025 年 11 月 28 日 (星期五)

時間：19:30 – 23:30

地點：香港九龍港鐵九龍站柯士甸道西 1 號 W Hotel – WOOBAR

W酒店WOOBAR-CANTOP POP FRIDAY主題

