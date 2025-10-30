專訪郭晉安｜稱《金式森林》與陳曉華「愛上」對方
「Canton Pop」熱潮再起！廣東歌Disco美食派對4大早鳥優惠 人均$220起任食台式美食、暢飲葡萄酒、水果拼盤
放假想找個地方放鬆？不妨試試廣東歌Disco美食派對！即看內文：
近來社交媒體上掀起一股「Canton Pop」熱潮，廣東歌不僅是集體回憶的載體，更成為新一代的潮流象徵。KKday緊貼這股熱浪，特別推出四場結合廣東歌曲與美食的精彩活動，包括港海洋公園萬豪酒店舉行的「節拍星期五」OPM 廣東歌狂歡泳池派對、「你好！茶飯」台式餐廳舉行的Stage Up Hong Kong廣東歌與台灣美食放題之夜等，讓大家一邊歎美食，一邊重溫經典旋律，盡情享受難忘的夜晚。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
廣東歌Disco派對1）你好！茶飯 x Stage Up Hong Kong-廣東歌 台灣美食放題之夜
這是一場充滿共鳴與溫度的音樂饗宴，特別適合喜歡邊聽現場演唱，邊享受台式美食的朋友。現場可以跟隨歌手的演繹，重溫一系列經典廣東歌曲節奏，最特別是可以即場點唱，令大家有置身KTV的感覺，身邊朋友也會一起加油喝采！玩累了，可以任食40款台式美食，包括人氣滷肉飯、塔香鹽酥雞、滷味拼盤、經典三杯雞、台南鳳梨蝦球、珍珠奶茶及芋圓仙草等大家喜愛的人氣美食，更包兩款台茶飲品，有得玩有得食！
【早鳥優惠】你好！茶飯 x Stage Up Hong Kong廣東歌 台灣美食放題之夜
優惠價：$280/位｜原
價：$320/位
活動詳情：
日期： 2025年11月7日 (星期五)
時間： 20:30 - 22:30（20:00開始登記）
地址：何文田佛光街 80 號何文田廣場 2 樓 227-228 號舖
廣東歌Disco派對2）嘉里酒店百味村-廣東歌派對之夜
位於紅磡的香港嘉里酒店即將變身成高端懷舊舞廳，由重量級嘉賓，DJ Fabsabs與DJ Steffunn帶來震撼的經典廣東歌混音，震撼節拍、動感旋律與熱烈派對氛圍為大家帶來極致聽歌享受，大家更可邊聽邊舞動，非常適合E人！門票分為三個類別，黃金門票可以享受定啤酒或葡萄酒兩杯；翡翠門票在3小時內可無限暢飲指定啤酒及葡萄酒，以及精選小食乙款；而鑽石門票的3小時無限暢飲增加了烈酒，讓一眾酒迷更加興奮！
【早鳥優惠】嘉里酒店 - 百味村廣東歌派對之夜
優惠價：黃金門票$220/位；翡翠門票$358/位；鑽石門票$428/位
活動詳情：
日期： 2025 年11月21日 (星期五)
時間： 22:00 - 1:00
地點： 香港嘉里酒店百味村 (香港九龍紅磡灣紅鸚道38號1樓)
廣東歌Disco派對3）海洋公園萬豪酒店-「節拍星期五」OPM廣東歌狂歡泳池派對
香港炎熱天氣持續，想抓住夏日的尾巴享受一場獨一無二的泳池派對嗎？海洋公園萬豪酒店即將舉行的「節拍星期五」OPM廣東歌狂歡泳池派對絕對會令參加者非常難忘！大家可以在星空下的泳池邊，隨著經典廣東歌的節拍勁歌熱舞，體驗非一般的狂歡之夜。派對邀請了知名音樂創作人DJ組合INK及香港電台DJ波盛，獨家混音配搭80至00年代經典廣東金曲，掀起集體回憶熱潮。這場派對更可升級燒烤自助晚餐套票，大家就不用擔心餓著肚子聽歌啦！
【早鳥優惠】泳池通行證（站立區）+2杯標準飲品
優惠價 : $300/位｜
原價：$350/位
【早鳥優惠】燒烤自助晚餐套餐
泳池通行證（酒廊座位）+3小時燒烤自助晚餐+2張標準飲品
優惠價 : $850/位
活動詳情：
日期：2025 年11月15日（星期六）
時間：17:00 – 22:00（DJ演出時間：18:00 - 21:00）
地點：香港海洋公園萬豪酒店中央礁湖主題游泳池上層泳池
廣東歌Disco派對4）W酒店WOOBAR-CANTOP POP FRIDAY主題
走進W Hotel的WOOBAR，在專業DJ打造的迷人音樂與活力氛圍中，享受一個充滿格調的廣東歌主題週五夜晚。WOOBAR是本地潮流社交熱點，加上「SOUNDWAVE FRIDAYS」主題，這個夜晚令人相當期待。而且活動套票選擇非常靈活，從單人的Standing cocktail package到可供4至6人享用的PREMIUM Table Package都有，無論是獨自享受還是團體聚會都能找到最合適的選擇，團體套票除了配指定香檳一支、歡迎特飲6杯及指定shooters 6杯更送上水果拼盤，絕對是聚會最好選擇！
【81折優惠】Party Pass（Standing cocktail package）
特價：$284/位｜
原價：$328/位
配指定汽泡酒1杯＋入場門券1張
【81折優惠】Party Pass（Table Package 多至4位用）
特價：$2,060/組｜
原價：$2,517/組
配指定香檳1支及水果併盤1客
【81折優惠】Party Pass（PREMIUM Table Package 多至6位用）
特價：$2,780/組｜
原價：$3,397組
配特選香檳1支及水果併盤1客＋歡迎特飲6杯及指定shooters 6杯
活動詳情：
日期：2025 年 11 月 28 日 (星期五)
時間：19:30 – 23:30
地點：香港九龍港鐵九龍站柯士甸道西 1 號 W Hotel – WOOBAR
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
長者自助餐優惠2025〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池
放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
燒肉放題2025丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題2025｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠2025│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
酒店優惠2025｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）
下午茶自助餐2025│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠2025│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介2025｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
香港好去處｜青協背包跑12月將軍澳開跑！互動攤位+音樂表演+身心健康工作坊
由香港青年協會主辦的「青協背包跑2025」將於12月14日於將軍澳將藍公路花園熱血登場，邀請大家一同踏出第一步，用雙腳丈量信念，跑出屬於自己的態度。無論長跑健將，還是親子檔初試啼聲，「背包跑」都為你準備好合適的賽程，分為5、10公里個人賽，還有10公里隊際賽及1公里親子賽，名額有限，立即報名，背起背包，跑出態度！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
美祿食譜｜美祿吐司 Milo Toast
今次研發左美祿粉及美祿餅整雲石紋吐司?早前試整左Oreo吐司、Oreo榛子朱古力吐司，原來美祿吐司一樣咁正?如果配多一杯美祿恐龍就Perfect！ 更多食譜分享: *Facebook page: https://www.facebook.com/cookandbakeladyy *Instagram: https://www.instagram.com/cookandbakelady 喜歡請follow我FB & IGCook1Cook煮一煮 ・ 3 小時前
雙11優惠2025｜Agoda日本酒店優惠快閃低至5折！這間東京酒店人均不用$350
迎接雙11購物節，Agoda由即日起至11月9日舉辦「秋季優惠」活動，推出限時住宿折扣及專屬優惠，預訂精選的日本酒店低至5折，涵蓋日本各地熱門酒店及溫泉旅館，有興趣立即睇Yahoo購物專員為大家介紹優惠詳情。Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
Maison Margiela小白鞋官網價66折！吳千語加持經典款Replica，連Lisa都著的「分趾鞋」Tabi都減價
臨近年尾，意味著有不少購物優惠活動，不論送人或自用，都可以趁機入手。最近於澳洲網購平台Cettire有折扣活動舉行中，其中潮人愛牌Maison Margiela優惠吸引，款式包括經典小白鞋Replic、標誌性Tabi分趾鞋等，折扣近官網價64折！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
網紅食譜│蒟蒻串燒扮雞皮 咁樣處理口感大驚喜
蒟蒻質地彈牙，低脂又飽肚，是不少素食者的常用食品，近日在IG流行起的網紅食譜，便是把蒟蒻雪硬再退冰，然後擠乾水，煎好後的蒟蒻質地會跟原本的質地非常不同，所以有網民會用加了燒汁煎至入味的蒟蒻串燒扮雞皮，雖然吃起來其實跟雞皮不太似，倒是似北寄貝或魷魚之類，但吸了醬汁後的確是一驚喜，不妨一試，即睇如何製作蒟蒻串燒：Yahoo Food ・ 3 小時前
麵包一定不健康？啡色就代表全麥？小心「假全麥」麵包陷阱！5類人不適合全麥麵包｜營養師Audrey Tam
不少人早餐都愛吃麵包，尤其是麥包，總覺得比白麵包高纖健康，但你知道嗎？市面上很多高纖「啡啡地」的麵包，其實並不是真全麥包，營養價值遠比你想像中低，買錯了反而對身體有害。Yahoo Food ・ 3 小時前
京都嵐山竹林雙胞胎熊寶現身！佐渡島熊寶覓食暖化危機！
一切從24日傍晚拉開序幕，嵐山那片綠油油的竹林小徑，有人瞥見兩隻幼熊晃悠悠地鑽出來，毛茸茸的小身影像在玩捉迷藏。警方趕到時，熊寶已溜，目擊者直呼：「可愛但嚇人！」Japhub日本集合 ・ 1 天前
最強天然「助眠食物」Top15！開心果原來是「褪黑激素之王」，幫忙告別失眠噩夢
其實改善睡眠不一定要靠藥，許多天然食物都能幫助你更快進入夢鄉，不會帶來藥物的副作用，也不用擔心產生依賴性。以下15款科學證實有助入睡的食物，不僅營養滿分，還能舒緩壓力兼放鬆情緒，讓你重拾高質睡眠，每天醒來都精神飽滿！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
星之谷:港息「最後一減」 每百萬月供慳69元
美國聯儲局昨晚宣布減息25點子，匯豐銀行今日(30日)跟隨減息，下調港元最優惠利率(P)0.125厘，由5.125厘減至5厘。星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝分析指，是次減息幅度極小，對供樓人士幫助有限，更重要的信號是本港減息週期已步入「最終章」，業主不應再存有減P幻想。莊錦輝指出，在P下調0.125厘後，新造按揭實際按息由3.375%微降至3.25%。以每100萬元貸款、還款期30年為例，每月供款僅由4421港元減至4352港元，即每月節省69元，減幅約1.6%。儘管市場預期美國年底前仍有減息空間，但莊錦輝斷言，本港銀行的減息之路已基本行至終點。他解釋：「現時P重返5厘，已達到2008年金融海嘯後維持近十年的低位平台。由於銀行資金成本高企，需捍衛淨息差水平，因此已沒有條件再跟隨美國減息，5厘將是此輪週期的堅實底部。」莊錦輝提醒，本港減息周期已告終，令個別銀行早前推出的首三年或五年定息2.73%按揭計劃更顯吸引力，慳息0.645%，即每100萬港元貸款、還款期30年，每月供款由4421港元降至4072港元，每月節省達349元，慳息效果遠非這次減P所能比擬，同時亦可享按揭現金回贈，因此建議業infocast ・ 21 小時前
種族歧視福仔 奧維多球迷勢遭重罰
【Now Sports】根據西班牙Cadena SER報道，一名上月種族歧視華舒福的奧維多球迷，將被重罰4000歐元。巴塞隆拿作客3:1擊敗奧維多的西甲聯賽，主隊一名球迷以西班牙語「negrata」的字眼羞辱華舒福（Marcus Rashford），該詞有對黑人族群不尊重的含義，而且有關的影片和相片罪證已在社交媒體流出，警方隨即採取了行動，鎖定嫌疑人及將其拘捕。Cadena SER透露，西班牙反暴力委員會已提議，要向這名涉事球迷處以嚴重處分，罰款4000歐元，以示懲戒，而紀律委員會現在將決定是否執行該處罰，或採取其他措施。福仔過去在英超替曼聯效力時，也經歷過不少被球迷種族歧視的遭遇，令他曾在網上為自己發聲。這名英格蘭前鋒今夏被租借至巴塞，表現不錯，開季迄今在各項賽事13場，帶來5個入球和7個助攻，與過去兩季在紅魔判若兩人，包括剛在周日大戰皇家馬德里時，便交出助攻給費明盧比斯建功，可惜球隊最後以1:2落敗。now.com 體育 ・ 18 小時前
【中環解密】家務機械人NEO預售 作價15.6萬
機械人逐漸走入日常生活，OpenAI有份投資的1X Technologies所開發的家用人形機械人NEO於周二（28日）正式開啟預售，為全球首款家務機械人，早鳥價格2萬美元（約15.6萬港元），於2026年交付，亦可選擇每月499美元的訂閱模式，相當於每月花費約3890港元聘請一名「家務助理」。信報財經新聞 ・ 1 天前
米蘭直擊｜港廚出戰世界廚藝大賽成世一 以印尼菜配港式燒鴨奪冠 （有片）
為香港爭光不一定要是運動比賽或學術比賽！香港米芝蓮一星餐廳Belon大廚Ardy Ferguson在去年參加了，由意大利知名礦泉水品牌S.Pellegrino舉辦的青年廚師學院大賽，比賽在全球招募優秀的年青廚師，在經歷近一年，過五關斬六將後，成功成為首個香港廚師代表亞洲區，在10月28至29日以最後15強身份，殺入總決賽，並成功成為「世一」 ！今次Yahoo Food特意飛到決賽場地米蘭，全程直擊Chef Ardy參賽過程，看看這位30歲的年輕廚師是如何迎難而上！Yahoo Food ・ 3 小時前
佐敦恆豐酒店自助餐限時人均$2XX起！豪食時令生蠔/鐵板即燒M7和牛西冷/榴槤海綿蛋糕
恆豐酒店的紅煙窗餐廳突發推出快閃優惠，海鮮狂熱盛宴自助午餐、「和牛．生蠔．龍蝦」海陸滋味自助晚餐，最平人均才$268起，絕對不能錯過！美食主打泰式和牛木爪沙律、阿拉斯加蟹肉拌番石榴沙律、鐵板即燒M7和牛西冷、板燒日式鰻魚；自助晚餐更有各種榴槤美食，每人送蒜蓉粉絲蒸龍蝦尾！不少網友大讚紅煙窗餐廳自助餐高質素，你也心動想嚐嚐嗎？立即上Klook入手優惠！Yahoo Food ・ 22 小時前
涉騙屋苑法團維修費100萬 承建商東主認罪判160小時社服令
【on.cc東網專訊】廉政公署早前接獲有關筲箕灣一個私人屋苑的樓宇維修貪污投訴，經調查後落案起訴一名物業管理公司物業主任、一名水電工程東主及一名工程承建商，控告3人涉嫌以欺詐手段，包括隱瞞利益衝突及提交虛假報價單，以獲取該屋苑多項小型維修保養工程，涉及工程費用共on.cc 東網 ・ 21 小時前
戴納復出即領紅 馬利斯卡：愚蠢！
【Now Sports】車路士領隊馬利斯卡不留情面，直指戴納領紅牌的行為愚蠢，且令人尷尬。車路士於周三英格蘭聯賽盃第4圈以4:3打敗狼隊，前鋒戴納（Liam Delap）自8月份以來首次上陣，於61分鐘後備披甲，結果在尾段7分鐘內連續領得兩面黃牌，被驅逐離場。如此一來，他不能在周六對熱刺的英超候命。領隊馬利斯卡顯然不滿，當戴納離場時即時訓示，及至賽後亦公開批評：「今天，我們得到一面非常愚蠢的紅牌，那完全是不必要，絕對是一次愚蠢犯規。我們本可避免。」戴納的首張黃牌，是把敵將莫斯基拉碰倒地上，第2張則是與阿巴度一次空中爭奪中犯規。馬利斯卡續說：「他得到首面黃牌後，我向他說了4、5次『冷靜』，不過他是一名當進入球場，就只為自己而踢球，很難認知及聽取他周遭的聲音。」now.com 體育 ・ 1 天前
美財長指美聯儲對減息謹慎顯示他們「停留在過去」
美國財長貝森特接受《霍士財經》訪問時表示，對美聯儲決定減息四分一厘鼓掌，但對下次減息謹慎的言論，告訴他美聯儲「停留在過去」，又指美聯儲今年以來的通脹預測可怕，他們的經濟模型已不行。 他表示不明白為何美聯儲暗示不希望在12月會議上減息，指他們對經濟及通脹的預測持續錯誤，美國政府將尋找新領導，改造整個美聯儲的決策程序及內部工作。 他又稱會在12月初就下任美聯儲主席人選進行第二輪面試，允許美國總統特朗普在聖誕節前選出接任人選，目標是找出新主席以重整整個美聯儲。(fc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
Selfridges香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年11月最新優惠/香港免運費/免費退貨/必逛品牌教學
Selfridges是英國數一數二的百貨公司，其門市與網店有相當多知名品牌產品發售，就算未能飛去當地shopping，亦可以安在家中到Selfridges網購！假如你是一個喜歡網購的人，相信都會對Selfridges不陌生，Selfridges可以平買Jellycat外，今期Selfridges減價區亦有不少名牌好物，女裝WHISTLES上衣低至55折、ON跑鞋折後$830起、男裝New Balance 471波鞋折後低至$465！這裡就來詳細解構Selfridges網購教學，免運費詳情與退貨教學！Yahoo購物專員更會給你定時更新優惠碼及名牌退稅攻略，即睇以下Selfridges網購教學！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
雪糕食譜｜阿華田雪糕
懶人版雪糕 阿華田味 入口即化 消暑良品 歡迎訂閱 cooking bubu https://youtu.be/g9m1lshOlOACook1Cook煮一煮 ・ 3 小時前
271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！
2000年8月29日石川縣出生，157公分B型血，11歲就去東寶灰姑娘試鏡，拿下新人獎直接出道😲。2015年《まれ》演女主角妹妹，全國阿姨圈瞬間淪陷；Japhub日本集合 ・ 17 小時前
英國安德魯王子遭剝奪所有頭銜榮譽 被勒令搬離王室住所｜Yahoo
英國王室宣布，國王查理斯三世已正式啟動程序，剝奪安德魯王子（Prince Andrew）尊號、頭銜及榮譽，今後他會以本名安德魯・蒙巴頓・溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）作為稱號；王室並已經通知他搬離王室住所，搬到私人住所居住。Yahoo新聞 ・ 1 小時前