Cantor Fitzgerald 調整 Tesla 目標價至 $510 主要依賴 Cybercab、Semi 及 AI 進展

該公司指出，Cybercab、Semi 及 Optimus 的即將生產里程碑是其調整估值的主要驅動因素。這些創新技術的推出，顯示出 Tesla 在電動車及自動化技術領域的持續領先地位。各項新產品的進一步發展不僅能提升公司的市場競爭力，亦為未來的增長潛力奠定基礎。

隨著 Tesla 不斷推進其創新計劃，未來在全球市場中的影響力將更為顯著。這些創新不僅能為公司創造新的收入來源，還可能重塑消費者對交通工具的期待和使用方式。Tesla 的不斷突破將持續吸引投資者的注意，並可能在未來的市場中引發更大的變革。

