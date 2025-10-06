Cantor Fitzgerald 重申對 Tesla 的樂觀展望，因第三季度交付創新高

Cantor Fitzgerald 仍然對 Tesla（NASDAQ:TSLA）持樂觀態度，因為該公司在 2025 年第三季創下了破紀錄的成績。該公司重申了對 Tesla 的「增持」評級，並設定了 $355 的目標價格，這主要是因為消費者在聯邦稅收優惠將於 9 月 30 日結束前急於購買，推動了強勁的交付數據。

在 2025 年第三季，Tesla 總共交付了 497,099 輛汽車，顯著超出分析師預期的 443,079 輛。根據 Cantor Fitzgerald 的報告，這一結果可能受到顧客在第三季結束前急於購買電動車的影響，因為聯邦稅收優惠即將到期。該公司在報告中表示：「在 10 月 2 日，Tesla 預告其在 3Q25 交付了 497,099 輛汽車（創下公司歷史上最高的季度交付），遠高於公司共識的 443,079 輛，也高於 2Q25 的 384,122 輛。這主要是因為消費者在 $7,500 的電動車稅收優惠於 9 月 30 日到期前急於購買或租賃電動車所造成的‘推前效應’。」

廣告 廣告

在 Tesla Energy 方面，Cantor Fitzgerald 也指出，儘管 Tesla 全年生產和交付量可能低於 2024 年的 180 萬輛總量，但公司的能源儲存業務仍然是一個亮點。「Tesla 還宣布在 3Q25 部署了 12.5 GWh 的能源儲存產品，創下公司歷史新高，超過我們的預測和 Visible Alpha 共識的 11.5/10.9 GWh（而 3Q24 約為 6.9 GWh）。Tesla 的能源儲存產品在今年迄今的部署量已超過去年全年，這令人鼓舞。我們預計能源儲存的收入將在今年超過 $120 億（約 HK$ 936 億），並佔總收入的約 15%。」

Tesla 在第三季度的強勁表現使其市值提升至 $1.47 兆（約 HK$ 11.49 兆）。此外，該公司在 X 平台上預告將於 10 月 7 日揭曉一款新產品，這可能成為另一個短期的催化劑。

Tesla 的創新不僅推動了公司自身的增長，還在市場中產生了積極的影響。隨著其在電動車和能源儲存領域的持續突破，Tesla 不僅在技術上走在前沿，還為可持續能源的未來奠定了基礎，展現出持久的成長潛力。

推薦閱讀