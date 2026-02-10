「CAPCOM CUP 12」全48名選手全數出爐決戰世界最強的大賽！3月11日起實施平日限定活動

株式會社卡普空發表了關於格鬥遊戲金字塔「Street Fighter 6(以下稱SF6)」世界大賽「CAPCOM CUP 12」的最新資訊。

2026年3月11日(週三)～2026年3月15日(週日) ，將在東京・兩國國技館展開爭奪「世界最強」寶座的激戰。

同時，也公布了平日限定的來場者特典及體驗型活動的詳細內容。

決定世界最強的「CAPCOM CUP 12」參賽選手與SFL晉級隊伍確定！

廣告 廣告

決定世界最強的「CAPCOM CUP 12」參賽選手與「Street Fighter League(以下稱SFL)」晉級隊伍確定！

隨著「CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior 日本大會」結束，挑戰本次大賽的全48名參賽選手已全部出爐。

從世界各地集結的菁英們，將為了100萬美元的冠軍獎金在兩國國技館激烈衝突。

此外，由稱霸各地區聯賽的3支隊伍進行的「SFL: World Championship 2025」也決定舉辦！

兩場大賽的觀戰門票目前正在羅森票務(L-Tike)發售中。

已有許多席次售罄，請儘早確認！

詳細資訊請查看「CAPCOM CUP 12」官方網站！

CAPCOM CUP 12 參賽選手一覽

「SFL: World Championship 2025」參賽隊伍一覽

JP聯賽代表「REJECT」

US聯賽代表「Bandits」

EUROPE聯賽代表「Ninjas In Pyjamas」

「CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior 日本大會」地區決賽現正直播中！

決定日本代表的熾烈戰鬥實況，正在Capcom Fighters JP 官方YouTube進行存檔直播。

請務必透過影片確認爭奪第48個席次的最後激戰。

實施平日會場觀戰門票購買者專屬活動！

可獲得平日會場觀戰門票限定物品！

A.K.I. Outfit 1 顏色EX2

「CAPCOM CUP 12」以及「SFL: World Championship 2025」將實施2026年3月11日(週三)～3月13日(週五)的平日會場觀戰門票購買者專屬活動！

購買「平日3天」的會場觀戰門票，即可獲得「A.K.I.」的服裝「Outfit 1 顏色EX2」的活動代碼。

預計於2026年3月17日(週二)左右發放。

已經購買了對象門票的各位也是發放對象，請放心！

可體驗珍貴經歷的平日限定後台導覽

後台導覽

將從平日來場者中抽選100名以上對象舉辦「後台導覽」！

在本導覽中竟然可以…

參觀練習室

與參賽選手們紀念合照

參觀選手入場口

…體驗如此珍貴的經歷！

可登上激戰舞台的舞台拍照體驗

舞台拍照體驗

除了後台導覽外，也將舉辦從平日來場者中抽選中獎的活動「舞台拍照體驗」！

可以在展開激戰的舞台上…

登上舞台

在舞台上進行紀念拍照

…體驗與後台導覽不同的經歷！

分組抽籤會將於2026年2月15日開始直播

分組抽籤會

決定本大賽對戰組合的「分組抽籤會」，已決定從 2026年2月15日(週日) 11:00開始直播。

日美歐各地的直播主播將齊聚一堂，共同見證分組決定的瞬間。

請別錯過戰鬥的序幕！

演出者（敬稱略）

直播網站

詳細資訊請查看CAPCOM CUP 12官方網站或CAPCOM CUP 12官方X(@CAPCOM_eSports)。

CAPCOM CUP 12 舉辦概要 2026年3月11日(週三)～3月15日(週日) 東京・兩國國技館 正在羅森票務(L-Tike)發售中

©CAPCOM

延伸閱讀

🔸電競隊伍「SCARZ」主辦「SCARZ CUP STREET FIGHTER6」將於2月21日開催決定！眾多職業選手及人氣實況主出演

🔸「ASIA esports EXPO 2026」觀賽票現已發售！以你的雙眼見證選手贏得亞洲大賽門票的那一刻！

🔸Nintendo Switch Online加入者限定活動「試玩同樂會」期間內「魔物獵人物語2 ～破滅之翼～」無限暢玩！至2月12日止

