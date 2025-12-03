宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
caraccident.hk、workinjury.hk 聯合推出全新平台「刑事案件支援中心 CriminalLawyers.hk」
24 小時提供免費初步諮詢 助市民面對刑事指控
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月3日 - 本港兩大法律資訊平台 caraccident.hk 及 workinjury.hk 今日宣布正式推出全新服務網站 「刑事案件支援中心」(CriminalLawyers.hk)，為面對刑事指控的市民提供 24 小時免費初步評估、案件配對、刑事程序資訊及私隱保護支援，目的為大眾在最緊張的時刻提供一個中立、可信、安全的求助渠道。
新網站涵蓋香港常見刑事案件，包括：襲擊、傷人、毒品、盜竊、詐騙、酒後駕駛、性罪行、洗黑錢、公共秩序罪行，以至青少年案件等。平台能根據使用者的案件類型與需要，配對合適的刑事律師，提供方向建議及後續跟進。
面對刑事指控的黃金時間：平台提供即時支援
刑事案件支援中心強調，市民被捕後的初期階段是案件的 「黃金時期」 — 涉及口供權益、保釋安排、警方調查、律政司是否起訴等關鍵決定。
新平台提供：
24/7 免費初步諮詢
專業刑事律師團隊配對
完整刑事程序導覽（拘捕 → 保釋 → 提訊 → 審訊 → 求情 → 判刑）
私隱資料 100% 保密處理
不構成法律意見的中立資訊
平台發言人指出：「面對刑事指控時，大部分市民最關心三件事：『我會唔會入罪？』『有冇機會輕判？』『點解要盡快搵法律支援？』我們的角色，就是為他們提供清晰、客觀、即時的資訊，讓他們不再感到孤單無助。」
整合三大法律資訊平台 形成全方位支援網絡
caraccident.hk 與 workinjury.hk 一直致力提升香港市民在事故及法庭相關問題上的資訊透明度，過去多年協助大量當事人獲得合適法律支援。此次推出 CriminalLawyers.hk，是平台首次全面進軍刑事案件範疇。
三大平台覆蓋領域如下：
caraccident.hk：交通意外索償及程序
workinjury.hk：工傷、僱傭補償及疏忽索償
CriminalLawyers.hk：刑事案件、刑事程序、律師配對與緊急支援
三個平台的結合，讓市民在 意外事故、工傷與刑事指控 這三大高壓情境下，都能接觸到可靠的法律資訊與專業支援，建立更全面的「市民法律求助生態圈」。
案例參考 讓市民更易理解可能走向
新平台列出多個案件類別的參考案例（經處理及匿名化），包括毒品持有、店鋪盜竊、酒後駕駛及普通襲擊等，解釋不同情況下可能達成的結果，如撤控、保守行為、感化令、社會服務令等。
平台提醒，所有案例僅供參考，實際結果必須由持牌律師按證據及案情判斷。
免費、保密、不構成法律意見
CriminalLawyers.hk 重申其為 中立的資訊平台，並非律師行，提供的所有資訊及初步分析僅作參考。正式法律意見必須由持牌律師提供。
平台承諾所有查詢均嚴格保密，並提供簡單快捷的匿名諮詢表格，協助當事人更安全地尋求協助。
