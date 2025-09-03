Cardi B上庭影片意外爆紅！家中有專門放Hermès手袋的櫃、她的名牌手袋收藏有多瘋狂？

▲ ELLE.com.hk

美國饒舌歌手Cardi B出道以來一直都是話題女王，除了音樂作品和出位言論惹人注目，Cardi B的名牌穿搭和手袋收藏也成為熱議焦點，尤其是Cardi B對Hermès Birkin手袋的熱愛，她在IG公開家中專門放Hermès手袋的櫃子，亦不時公開十分吸睛的穿搭照，馬上解構一下Cardi B的名牌手袋收藏究竟有多瘋狂！

曝光率超高的Hermès手袋

Cardi B經常在IG更新生活照，當中她的名牌手袋手袋曝光率超高，尤其是Hermès手袋，連Cardi本人也承認自己喜歡「物質的生活」！

Cardi B的老公美國嘻哈組合Migos成員Offset也送上一個Birkin和一個Kelly手袋作為禮物，選色也十分適合Cardi B的日常造型，難怪Cardi B表現得如此興奮！

不同手袋配色演繹不同風格

除了曬新手袋，Cardi B也會示範日常手袋配搭，她的收藏中有這個亮粉紅色Birkin手袋，手袋特別之處在於袋面的刺繡圖案，由設計師Jay Ahr操刀，Cardi B穿上以絲巾併接成的露肩連身裙，加上頭髮上的絲巾配飾，整身造型十分合襯。

Cardi B在穿搭上十分花心思，以一身寶藍色套裝及短裙配搭同色系的鱷魚皮Birkin手袋，連頭上的畫家帽也襯了色。

以淺綠色蛇皮圖案的緊身連身裙配搭螢光綠色的Kelly手袋，加上一頭紅色長髮，十分吸睛。

穿上復古Chanel圖案連身裙，配搭Tiffany色調的Birkin，這身充滿復古夏日風情的穿搭毫無違和感。

出位配搭

Cardi B的一大招牌就是她後背到屁股及大腿後側的大片花卉圖案紋身，她在曬紋身之餘也不忘最愛的Hermès手袋，更特地選了寶藍色Birkin配搭髮色，又吸睛又有個性。

手袋上的粉紅色和比堅尼色調一樣，將比堅尼和Birkin手袋襯色應該只有Cardi B會這樣做吧！

以手袋平衡穿搭配色

Cardi B一身動物紋緊身馬甲和紅色皮褲，手袋方面則選擇了黑色亮面的Kelly，令穿搭更有平衡感，不會過分浮誇。

棕色皮草配牛仔褲的配色相對低調，Cardi B則以鮮豔的橙色Birkin點綴造型，增加穿搭亮點。

引發種族及歧視爭議

然而，有人卻在網上攻擊Cardi B，質疑這位黑人歌手拿冒牌手袋，又認為她降低了名牌的價值，因此Cardi B的老公Offset在IG為太太反擊，上傳Cardi B一口氣在Hermès店裏買下三個Birkin和一個Constance手袋的照片，寫上「Stop letting people on the internet tell ya’ll who can get a Birkin at the store, and how many Birkin’s you can get. Black people having access to luxury shouldn’t be a debate...by the way hip hop starts the trends!」

Louis Vuitton手袋收藏

除了Hermès手袋，另一個在Cardi B IG經常曝光的名牌就是Louis Vuitton，這個全身Monogram印花圖案的穿搭，也很適合Cardi B呢！

連頭髮也飾上Monogram圖案，Cardi B的配搭十分用心呢！

一向走強烈風格的Cardi B染了一頭獨角獸粉色頭髮，穿上粉紫色比堅尼，配搭漸變粉色Louis Vuitton手袋，夢幻造型完成！

同樣是髮色襯手袋顏色，Cardi的百變髮色也許就是從手袋配色取靈感呢！

從手袋、手拿包到指甲都襯了一樣的圖案，Cardi B對Louis Vuitton Monogram圖案的熱愛不用多說了吧！

從帽子、外套到手袋都是Louis Vuitton的經典Monogram印花圖案，Cardi B這身穿搭有別於饒舌歌手的形象，散發出時尚優雅的感覺呢！

