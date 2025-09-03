Yahoo娛樂圈《翻盤下半場》專訪 黃長興口誤自己破產
Cardi B上庭影片意外爆紅！家中有專門放Hermès手袋的櫃、她的名牌手袋收藏有多瘋狂？
美國饒舌歌手Cardi B出道以來一直都是話題女王，除了音樂作品和出位言論惹人注目，Cardi B的名牌穿搭和手袋收藏也成為熱議焦點，尤其是Cardi B對Hermès Birkin手袋的熱愛，她在IG公開家中專門放Hermès手袋的櫃子，亦不時公開十分吸睛的穿搭照，馬上解構一下Cardi B的名牌手袋收藏究竟有多瘋狂！
曝光率超高的Hermès手袋
Cardi B經常在IG更新生活照，當中她的名牌手袋手袋曝光率超高，尤其是Hermès手袋，連Cardi本人也承認自己喜歡「物質的生活」！
Cardi B的老公美國嘻哈組合Migos成員Offset也送上一個Birkin和一個Kelly手袋作為禮物，選色也十分適合Cardi B的日常造型，難怪Cardi B表現得如此興奮！
不同手袋配色演繹不同風格
除了曬新手袋，Cardi B也會示範日常手袋配搭，她的收藏中有這個亮粉紅色Birkin手袋，手袋特別之處在於袋面的刺繡圖案，由設計師Jay Ahr操刀，Cardi B穿上以絲巾併接成的露肩連身裙，加上頭髮上的絲巾配飾，整身造型十分合襯。
Cardi B在穿搭上十分花心思，以一身寶藍色套裝及短裙配搭同色系的鱷魚皮Birkin手袋，連頭上的畫家帽也襯了色。
以淺綠色蛇皮圖案的緊身連身裙配搭螢光綠色的Kelly手袋，加上一頭紅色長髮，十分吸睛。
穿上復古Chanel圖案連身裙，配搭Tiffany色調的Birkin，這身充滿復古夏日風情的穿搭毫無違和感。
出位配搭
Cardi B的一大招牌就是她後背到屁股及大腿後側的大片花卉圖案紋身，她在曬紋身之餘也不忘最愛的Hermès手袋，更特地選了寶藍色Birkin配搭髮色，又吸睛又有個性。
手袋上的粉紅色和比堅尼色調一樣，將比堅尼和Birkin手袋襯色應該只有Cardi B會這樣做吧！
以手袋平衡穿搭配色
Cardi B一身動物紋緊身馬甲和紅色皮褲，手袋方面則選擇了黑色亮面的Kelly，令穿搭更有平衡感，不會過分浮誇。
棕色皮草配牛仔褲的配色相對低調，Cardi B則以鮮豔的橙色Birkin點綴造型，增加穿搭亮點。
引發種族及歧視爭議
然而，有人卻在網上攻擊Cardi B，質疑這位黑人歌手拿冒牌手袋，又認為她降低了名牌的價值，因此Cardi B的老公Offset在IG為太太反擊，上傳Cardi B一口氣在Hermès店裏買下三個Birkin和一個Constance手袋的照片，寫上「Stop letting people on the internet tell ya’ll who can get a Birkin at the store, and how many Birkin’s you can get. Black people having access to luxury shouldn’t be a debate...by the way hip hop starts the trends!」
Louis Vuitton手袋收藏
除了Hermès手袋，另一個在Cardi B IG經常曝光的名牌就是Louis Vuitton，這個全身Monogram印花圖案的穿搭，也很適合Cardi B呢！
連頭髮也飾上Monogram圖案，Cardi B的配搭十分用心呢！
一向走強烈風格的Cardi B染了一頭獨角獸粉色頭髮，穿上粉紫色比堅尼，配搭漸變粉色Louis Vuitton手袋，夢幻造型完成！
同樣是髮色襯手袋顏色，Cardi的百變髮色也許就是從手袋配色取靈感呢！
從手袋、手拿包到指甲都襯了一樣的圖案，Cardi B對Louis Vuitton Monogram圖案的熱愛不用多說了吧！
從帽子、外套到手袋都是Louis Vuitton的經典Monogram印花圖案，Cardi B這身穿搭有別於饒舌歌手的形象，散發出時尚優雅的感覺呢！
推薦閱讀:
➤ 強勁跳唱功力＋無可挑剔的身材！25歲英國流行天后Dua Lipa的復古性感百變造型
➤ 拉闊音樂會風火雷電｜姜濤獻唱《Dear My Friend,》穿兩套黑西裝狀態大勇！
➤ 西班牙萊昂諾爾公主是未來女王丨遺傳父母的顏值和氣度Princess Leonor是時尚Icon無誤
Follow us on:
Facebook: elleOnlineHK
Instagram: @ellehongkong
YouTube: ELLETVHK
其他人也在看
91歲方太到餐廳慶生不忘點評美食 網民大讚keep得好
現年91歲嘅方任利莎（方太）為烹飪界KOL始祖，過往於烹飪學校和電視節目以簡單食材用料教煮餸及風趣談吐吸納大批支持者，亦係香港人嘅集體回憶之一。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
28歲「超殺女」Chlöe Moretz與模特兒女友Kate Harrison結婚了！低調守護同性戀情7年，愛一個上一課終遇見幸福
Chlöe Grace Moretz 要結婚了！現年28歲的「超殺女」，與低調戀愛 7 年的女友 Kate Harrison 傳來結婚消息，二人於社交媒體發佈婚紗試身影片，洋溢著幸福甜蜜的笑容，到底是誰讓 Chlöe Moretz 說我願意？先戴上太陽眼鏡防閃，再一齊了解二人的戀愛經歷吧～Yahoo Style HK ・ 19 小時前
香港小姐2025丨TVB主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51歲狀態絕佳再婚5年恩愛如初
《2025香港小姐競選決賽》昨晚（8月31日）圓滿完成，分別由陳詠詩勇奪冠軍，施宇琪奪亞軍及袁文靜獲季軍，除了賽果觸目，賽前行紅地毯環節亦有亮點，電視廣播有限公司行政主席許濤罕見與太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相，51歲的陳祉妤是1993年澳門小姐選美大賽季軍及最佳儀態獎，2020年與許濤再婚後一直低調，今次身穿白色禮服套裝，挽着丈夫的手臂一起進場，公開大曬恩愛。雖然陳祉妤已年過半百，但身材容貌狀態絕佳，盡顯雍容華貴一面，完全不輸港姐佳麗，Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」
微軟創始人兼全球知名慈善家Bill Gates首次登上韓國tVN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，成為韓國娛樂史上的標誌性時刻。主持人劉在錫與曹世鎬在節目中也坦言，錄影節目前「緊張到失眠」。到底在節目裡，Bill Gates分享了什麼「真富豪生活」呢？Yahoo Style HK ・ 3 小時前
張學友東莞騷唱到一半聲帶出事 哽咽宣布：要終止個騷！
【on.cc東網專訊】歌神張學友東莞站演唱會原本於今年6月6日至8日，在廣東東莞銀行籃球中心連開3場，但因有兩天與中國高考撞期，再加上附近有考場，故日前遭到部分市民投訴，希望演唱會延期，以免造成考場交通混亂。對此，主辦單位宣布演唱會改為8月29日至31日舉行。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
魏駿傑前妻張利華隨保險界女王轉行躋身「百萬圓桌」 身光頸靚兼不愁寂寞過富貴生活
魏駿傑前妻張利華曾被指背夫出軌，回復單身的她身光頸靚，在「保險界女王」王玉環幫助下成為旗下強人，更成功躋身保險業「百萬圓桌」行列。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李佳芯回應《麻雀樂團》外界評價「仲想點？」 缺席宣傳劇集收視僅過20點
李佳芯離巢TVB前最後一套劇集《麻雀樂團》上周五播完，根據TVB最新公布收視數字，《麻》結局周最高收視有20.5點，而劇集播出以來最高收視一直喺20點左右上落，以今年TVB劇集收視計成績算係唔錯。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
文頌嫻晒與好姊妹宴會照 名牌細節有異令網民質疑已回復單身
文頌嫻與商人李梓慎於2012年結婚，二人當年假四季酒店舉行婚禮，仲喺宴會上宣布懷孕喜訊，誕下女兒Jamie後，文頌嫻淡出幕前，專心相夫教女。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
Yahoo娛樂圈 ｜Soler專訪 當年退出全因「冇人聽我哋」 如今復出卻獲支持「起碼出嚟呢一剎那畀到少少回憶大家」
千禧年代爆紅的樂隊Soler，是不少歌迷的集體回憶，〈失魂〉、〈海嘯〉更是街知巷聞的金曲。神隱多年，最近兩兄弟Julio、Dino又再度現身，拍廣告、出新歌，更即將在澳門開演唱會Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
林家謙演唱會後迎來34歲生日，文青外表深藏處女座Mean精靈魂，「家Mean」語錄：我10歲係聽《酷愛》
林家謙《White Summer》一連十場演唱會圓滿結束，對於追求完美主義的處女座家謙而言，CLS 們看得盡興，但家謙總看到瑕疵未及 100％ 完美，就是「嫌的比愛的多」的代表人物。林家謙將於 9 月 3 日 34 歲生日，一起來重溫「家mean」語錄，不論 mean 人還是 mean 自己亦娛樂性十足！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
Yahoo娛樂圈 ｜娛評 張柏芝天花板顏值不減當年 娛樂圈傳奇人物「新聞女皇」敢愛敢恨令人難忘
林家謙近日舉行紅館演唱會《White Summer》，連日來邀請不同女歌手前輩做嘉賓，但講到討論度最高、最大驚喜的，一定是第9場嘉賓張柏芝。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
周勵淇曾與鄭嘉穎組CP被指發展地下情 與前度再見不是朋友：沒有這個必要
周勵淇（前名：周麗淇，Niki）近日上網台節目絲打圍爐，接受練美娟和唐詩詠訪問，曾被指與鄭嘉穎發展地下情的她，談及與前度分手後沒法再做朋友。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李連杰自爆已切除右頸良性腫塊 強調自己只係普通人：你們把我塑造的太了不起
62歲武打巨星李連杰有「功夫皇帝」之稱，自十多年前被診斷患有甲狀腺疾病，受健康問題困擾而大減產量。繼6月份，李連杰開設抖音帳戶，上月又開設小紅書，與網民分享生活，早前佢上載躺喺醫院病床上嘅憔悴照片，並寫「最近又經歷了一次無常的試煉」；近日佢喺社交網站上載影片交代病情。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
胡杏兒老公李乘德「復出」夜蒲守規矩 洪天明滿場飛同老婆激咀
胡杏兒同老公李乘德Philip結婚多年，婚後先後誕下大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）及細仔李奕宏（Liam），一家五口溫馨幸福。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介
愛．回家之開心速遞 每周劇情簡介Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
王君馨拍片感嘆「末日即將來臨」 擔心AI發展被反向操控：真的很可怕
王君馨於2021年離巢TVB後積極轉型，除咗參加內地綜藝節目《了不起舞社》、又以獨立歌手「G. Racie」名義重新出道，今年5月順利誕下與銀行家老公Daniel嘅愛情結晶品。日前，王君馨為愛女Audrey舉行百日宴，主題為甜蜜咖啡店，以紀念與老公20年前喺紐約一間咖啡店墜入愛河，李亞男、岑麗香、衛蘭、衛詩、鍾舒漫及鍾舒祺等一班圈中好友皆有出席。王君馨亦不時拍片分享日常，包括YouTube頻道及IG影片；近日，王君馨分享一段關於「世界末日即將來臨」嘅影片，指世界末日將至，而人工智慧（AI）發展迅猛係其主因，話題一度引發熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 49 分鐘前
小一縮班有一區削8班最傷 名校區買樓保值受考驗？
新學年小一縮班潮再現，元朗減8班最嚴重，觀塘黃大仙亦受壓。少子化趨勢下，校網效應或重塑樓市格局。Yahoo 地產 ・ 3 小時前
魚肝油推薦｜魚肝油是童年回憶定陰影？魚肝油作用及副作用解構！魚油丸及魚肝油分別大
有網民在Facebook群組「90年代回憶」懷緬過去，表示兒時經常被逼飲魚肝油，腥味極重，難飲到「打冷震」，不明白為何父母堅持買魚肝油回來逼其飲，深得其他網民共鳴。Yahoo Food ・ 1 天前
阿里收市升18.5%！外送大戰燒錢數百億 卻換來電商生態終極勝利
阿里巴巴今 (1) 日開高走高，終場暴漲 18.5% 至每股 137.1 港元，專家最新指出，阿里巴巴股價的驚人飆升背後，是一場以百億補貼換取用戶規模和市場格局重塑的戰略勝利，這場外賣大戰正在改變中國電商和即時零售的生態規則。鉅亨網 ・ 1 天前
呂宇健筆｜富二代李根興點解要「認低威」？｜Ken Lui
盛滙商舖基金創辦人李根興向來活躍於各大媒體及社交平台，但近日他的曝光率比之前更加高，連日接受不同媒體的訪問，分...BossMind ・ 1 天前