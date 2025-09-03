Cardi B連出庭造型也百變！「話題女王」從懷孕到打扮女兒的11個瘋狂穿搭

▲ ELLE.com.hk

美國饒舌天后Cardi B在懷孕期間涉襲擊女保安的案件出庭片段成為全球話題，這位「話題女王」過去也因火爆掟咪後惹禍，之後反被觀眾報警投訴！事實上，Cardi B老公Offset的第二個寶寶出生後，除了繼續火爆，也繼續炫富！還記得Cardi B在2021年6月驚喜現身MTV BET Awards公開懷孕的驚喜表演嗎？在兒子出生Cardi B便發出一張自帶LV的毛毯，與老公頭靠着頭一起看着兒子的照片？不管是為了造型，還是習慣帶著自己熟悉的小被被，Cardi B的超狂造型本來就是眾所皆知，就讓我們在等待Cardi B兒子可愛照片的同時，先來回顧她各種浮誇的炫富穿搭吧！

早前Cardi B 出席拉斯維加斯音樂活動時被女觀眾用水潑向她身上，火爆的Cardi B當然還拖，把手上的咪掟向該名女觀眾。最後卻被另一名觀眾報警投訴。警方查看CCTV後現是因為一支咪讓該名觀眾受傷。

Cardi B帶孕肚驚喜現身MTV BET Awards表演



還記得2021年6月時Cardi B帶著孕肚現身老公Offset所屬饒舌團體Migos的表演嗎？她穿著Dolce & Gabbana 為她量身訂製的奢華套裝，鑲滿鑽石與肚子透視的設計讓粉絲們都忍不住尖叫，也超期待Cardi B肚子裡寶寶的誕生啊！

Photo: Getty



Cardi B與老公Offset的第二胎出生啦！



2021年9月4日Cardi B在IG發出了這張超有愛的照片，她與老公Offset兩人頭靠着頭，用超有愛的眼神看着剛出生的寶寶。不過這張照片裡還有一個意外被網友討論的亮點，就是Cardi B在病床上不好好蓋醫院的被子，還特地自帶LV的毛毯（笑）雖然LV毛毯可能是Cardi B專屬的小被被，到哪都要帶著才能安心（有珍藏超過10年小被被的人一定懂），但其實Cardi B的浮誇造型本來就是網友討論的話題，就讓ELLE帶着大家一起回顧Cardi B的超狂穿搭吧！

Photo: Instagram@iamcardib

https://www.instagram.com/p/CTfKR9wLkJa



Cardi B超狂穿搭：鑽石珠寶一次過戴滿



史上炫富炫的最時尚的絕對就是Cardi B、Offset夫妻檔！兩人手上和脖子上的鑽石項鏈加起來應該已經跟一棟豪宅差不多了吧，其中最顯眼的絕對就是Cardi B脖子上的Playboy兔子鑲鑽項鏈，根據外媒報導這條項鏈重量超過140卡，要價40萬美金，只能說Cardi B真的太狂了！

Photo: Instagram@iamcardib

https://www.instagram.com/p/CS7LgB-MKe4



Cardi B超狂穿搭：和女兒一起穿上浮誇粉色紗裙



身為浮誇天后Cardi B的女兒，生日派對當然也是狂到不行！除了找來各個迪士尼公主，還有超豪華的宴會廳，最大亮點是Cardi B還和女兒一起穿上超浮誇的禮服，夢幻的粉色泡泡裙，後面還有超巨大蝴蝶結，實在可愛爆棚！

Photo: Instagram@iamcardib

https://www.instagram.com/p/CRQCsTPMR1Y



Cardi B超狂穿搭：大肚也樣辣度滿分



沒有什麼能阻擋Cardi B的辣！即便大肚，她還是堅持要穿着緊身皮裙，手拎愛馬仕的Birkin Cargo。除此之外，Cardi B還叫姐妹們在家欣賞自己的愛馬仕手袋收藏，各種尺寸、顏色的Birin實在太炫富了（羨慕）！

Photo: Instagram@iamcardib

https://www.instagram.com/p/CRkWMv0s_-F



Cardi B超狂穿搭：比例超好的Chanel針織套裝



其實Cardi B在浮誇之餘，也很懂的顯瘦顯高的穿搭要點！短版的純白色香奈兒短版上衣配搭緊身短裙，看起來非常顯瘦。連Cardi B本人都忍不住在貼文下驚呼：「我今天看起來太瘦了吧！」

Photo: Instagram@iamcardib

https://www.instagram.com/p/CMilR6Wnddd



Cardi B超狂穿搭：螢光色系時尚穿搭



螢光色系也是增加穿搭亮點，讓時尚度大大提升的方法！Cardi B穿着Balenciaga的連帽衞衣配搭過膝螢光綠長靴、太陽眼鏡，雖然穿搭簡約，卻能吸引大家的眼球。

Photo: Instagram@iamcardib

https://www.instagram.com/p/CIW3YbwAgqR



Cardi B超狂穿搭：母女一人一個Birkin袋



Cardi B和女兒一起穿粉色洋裝、太陽眼鏡，還一人拎着一個粉色Birkin袋，當Cardi B的女兒太幸福了吧。

Photo: Instagram@iamcardib

https://www.instagram.com/p/CEkrh7PgAZ6



Cardi B超狂穿搭：整套LV印花



Monogram皮革的風衣、貝蕾帽搭配LV圓形手袋，能把整套LV老花穿的那麼時尚的應該只有Cardi B吧！

Photo: Instagram@iamcardib

https://www.instagram.com/p/CEAsTSBgt_H



Cardi B超狂穿搭：禮服也要鑲滿珍珠



把純白珍珠滿版鑲在禮服上的應該只有Cardi B吧，除了綁帶的禮服，就連編髮的頭飾、鞋子，就連手上也貼上珍珠，浮誇但卻高雅。

Photo: Instagram@iamcardib

https://www.instagram.com/p/CFav-gWHl-i



Cardi B超狂穿搭：香奈兒毛呢褲裝



香奈兒最經典毛呢材質的褲裝、帽子，配以極小香腰鏈，整個時髦不行，這套真的超值得入手，不管是單穿、搭配大都很OK。

Photo: Instagram@iamcardib

https://www.instagram.com/p/B3E9QkCAL4q



Cardi B超狂穿搭：方巾連身裙搭配刺繡Birkin袋



Cardi B用Natasha Zinko的印花方巾綁成洋裝及編髮道具，除此之外，Cardi B手上拎的 Birkin袋是由刺繡藝術家所成立得時裝品牌Jay Ahr的刺繡版本，價格約3萬美金。

Photo: Instagram@iamcardib

https://www.instagram.com/p/CD7pVXpAVf4



