Yahoo 娛樂圈《阿龍》專訪 鄭中基否認乘勢復出
Cardi B「搶口女王」自愛宣言：鼓勵女性擁抱自信、追求平等與遠離毒性關係
近日在法庭上金句連連的 Cardi B，因為口才了得與幽默感成功圈粉。Cardi B 作為饒舌巨星，直率的風格和真實的故事啟發無數女性。她的言論與歌詞不時傳遞自愛、女權及遠離有毒關係的訊息，成為現代女性的參考指標。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
「我會鼓勵任何類型的女人。妳不需要和我一樣，我依然會支持妳、鼓勵妳，告訴妳：『沒錯，女孩，繼續加油！』」---Cardi B
Cardi B 強調自愛是女性力量的核心。她曾分享早年透過努力工作，為她帶來經濟獨立和自信，脫離有毒關係。她曾說：「I'm going to encourage any type of woman. You don't have to be a woman like me for me to encourage and support you and tell you, 'yes bitch, keep on going.」她鼓勵每個人追求自我價值，對她來說，自愛應從小事開始持之以恆，從而學習新技能或肯定自身價值。
「其實成為女性主義者很簡單；就是女人能像男人一樣去做事情。男人能做的事，我也能做。我能靈活處理，我能打拼。我們擁有同樣的自由。我曾經站上排行榜的頂端。我是女人，而我做到這一切。我真的覺得自己和男人是平等的。」---Cardi B
Cardi B 的行動體現女權精神。她公開討論與前夫 Offset 的關係，強調女性不應犧牲自我來維持關係。她曾說：「But being a feminist is real simple; it’s that a woman can do things the same as a man. Anything a man can do, I can do. I can finesse, I can hustle. We have the same freedom. I was top of the charts. I’m a woman and I did that. I do feel equal to a man.」這句話清晰表達了她的女權觀，女人也有權利追求與男人同等的自由與成就。
在《She Bad》中，她唱出女性的多面性，挑戰傳統刻板印象。她還強調經濟獨立的重要性，並幽默地說：「Shoes? $1200. These glasses? $400. But bitch, my outfit? $20 dollars bitch. Get yourself together bitch. Learn how to budget hoe.」這句話不僅展現她的務實與自信，更鼓勵女性透過財務自主實現自我價值。
Cardi B 以自身經歷警示毒性關係的害處。她曾離開與前夫之間的有毒關係，靠自信與財務自主重生。她提醒女性，忠誠不應成為犧牲，離開有毒環境才是重拾自我的第一步。
Cardi B 的故事不僅是名人傳奇，更是對所有女性的呼籲：愛自己、追求平等、勇敢離開不健康的關係。她的影響力鼓勵女性實踐自愛與女權，成為更好的自己。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
個人成長：
35歲Taylor Swift活在〈Love Story〉的世界等待羅密歐的出現，回顧多年來搭建感情觀的歌單
45歲孔孝真「鬆弛感女神」率性魅力法則！隨意自在愛原本的自己：做自己喜歡的事時，感覺最強大！
其他人也在看
Cardi B連出庭造型也百變！「話題女王」從懷孕到打扮女兒的11個瘋狂穿搭
美國饒舌天后Cardi B在懷孕期間涉襲擊女保安的案件出庭片段成為全球話題，這位「話題女王」過去也因火爆掟咪後惹禍，之後反被觀眾報警投訴！事實上，Cardi B老公Offset的第二個寶寶出生後，除了繼續火爆，也繼續炫富！還記得Cardi B在2021年6月驚喜現身MTV BET Awards公開懷孕的驚喜表演嗎？在兒子出生Cardi B便發出一張自帶LV的毛毯，與老公頭靠着頭一起看着兒子的照片？不管是為了造型，還是習慣帶著自己熟悉的小被被，Cardi B的超狂造型本來就是眾所皆知，就讓我們在等待Cardi B兒子可愛照片的同時，先來回顧她各種浮誇的炫富穿搭吧！早前Cardi B 出席拉斯維加斯音樂活動時被女觀眾用水潑向她身上，火爆的Cardi B當然還拖，把手上的咪掟向該名女觀眾。最後卻被另一名觀眾報警投訴。警方查看CCTV後現是因為一支咪讓該名觀眾受傷。Cardi B帶孕肚驚喜現身MTV BET Awards表演 還記得2021年6月時Cardi B帶著孕肚現身老公Offset所屬饒舌團體Migos的表演嗎？她穿著Dolce & Gabbana 為她量身訂製的奢華套裝，鑲滿鑽石與肚ELLE.com.hk ・ 1 天前
54歲陳豪「型佬」魅力關鍵在於頭髮！5個低成本的自然養髮方法，「這款精油」頭皮按摩助增強毛囊活性
想做「美魔女」、「型佬」，除了養好肌膚，頭髮的保養也很重要。護髮養髮的步驟不能懶惰，而說到「護髮參考書」，娛圈中都有不少明星可以參考。有發現一些男明星，如陳豪、譚俊彥、古巨基、李克勤，踏入中年後愈來愈有魅力嗎？除了氣質的培養，頭髮濃密也是關鍵！究竟有什麼方法可以由「髮量危機」變成「厚度男神」？試試以下5個低成本的自然養髮方法，或許可以幫你重拾濃密秀髮，散發年輕魅力！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
星座運勢｜9月天秤/天蠍/人馬運勢：天秤檢視財務踏實經營生活、天蠍多表達創意滋養別人｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
12星座2025年9月星座運勢，分析天秤座、天蠍座、人馬座9月星座運勢。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
江若琳新歌《把自己還給自己》唱出勇敢無畏的心聲 低谷淬鍊成樂壇新里程碑
演藝路歷經逆境重生，江若琳（Elanne）以全新身份勇敢出發。今年，她不僅成功取回多年心血的母帶，更圓夢舉辦個人演唱會，引證著她掙脫低谷、重生蛻變的開始。重新開始的 Elanne 近日乘勢推出新歌《把自己還給自己》，邀來新生代填詞人Oscar以歌詞道出她在經歷人生波折後重新擁抱真我、找回初心與勇氣的心路歷程。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
NBA | 快艇李安納捲「假代言合同」風暴 疑避人工規限
根據播客Pablo Torre的爆料，洛杉磯快艇及其老闆巴爾默被指控向球星李安納支付2800萬美元，作為一份「無需實際工作」的職位，以規避NBA的工資薪酬帽。Yahoo 體育 ・ 13 小時前
警方籲慎防網上求職騙局 有男子中「刷單」陷阱失近600萬
警方「守網者」社交平台公布，日前，有一名男子在網上搵兼職，見到Google正在刊登招聘廣告，稱在家工作及透過網上平台完成任務，便可賺取一成佣金。該男子不虞有詐，按下連結後隨即下載該網站的韓文App，註冊用戶後，App內的客服隨即主動聯絡，並指示他進行刷單。AASTOCKS ・ 1 天前
KPOP「最佳忙內」2025最新10大排行榜出爐！子瑜穩坐前五、BTS柾國僅奪第二、第一名再度封冠
每一個偶像團體裡的「忙內」，也就是年紀最小的成員，往往成為粉絲與隊友們最寵愛的成員。他們不只擁有可愛的一面，還常常展現超越年紀的實力與舞台掌控力。近日，全球人氣投票網站King Choice公布了「2025 KPOP最佳忙內排行榜」，榜單瞬間引發網民熱烈討論，即看看到底是誰勇奪第一名吧！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
全球最大Legoland樂高樂園落戶上海！門票優惠低至8折 8大主題區：全球首個《西遊記》主題園區、逾70個遊樂設施
全球最大Legoland樂高樂園度假區早前於上海開幕！樂園設有8大主題園區及主題酒店，當中還有全球首個以《西遊記》為創作靈感的「悟空小俠」主題園區、樂高「幻影忍者」、60米高觀光塔等逾70多個玩樂設施。想率先入場玩，現Trip.com均有推出門票優惠，低至8折，想知更多詳情，即看下文！Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
招商證券降比亞迪股份目標價15% 削2025-27年收入預測
招商證券國際發報告指，下調比亞迪控股(01211)2025-2027年收入預測24%/22%/24%，以反映反內捲政策後國內市場受負面衝擊及高研發影響。同時下調目標價15%，由170港元降至145港元。但仍預計比亞迪是中國車企全球化發展中競爭力最强的車企，故維持「增持」評級。報告表示，比亞迪今年上半年業績不及預期，價格戰導致毛利率承壓。然而，該行預計，反內捲政策後，集團經營策略發生變化，第三季的銷量、價格以及盈利能力或重新平衡。出海方面，該行預計集團海外高速增長及高端化或為新的增長動力。預計全年出口翻倍以上至超90萬輛。 (CW)infocast ・ 1 天前
車Cam直擊｜山道天橋2男踩滑板狂飆掟彎 網民：真係唔怕死
昨日(3日)晚網上流傳一段「車cam」影片顯示，顯示兩名男子踩着滑板，沿港島西區山道天橋高速衝落斜路，期間一度險象環生。事件引起網民熱議，不少人批評行為危險，更有人聲稱已報警。 影片由一間滑板用品店於社交平台上載，長約20秒，顯示兩名身穿黑白衣服的男子，戴有頭盔等裝備，在山道天橋狂飆落斜，拍攝片段的車輛尾隨。兩名am730 ・ 8 小時前
新能源車｜傳比亞迪下調全年目標 目標銷量較原來降16% 2020年以來增幅最慢
外媒引述消息人士指出，去年全球電動車銷量冠軍比亞迪（1211）將會削減今年銷售目標至460萬，較原來的全年預期...BossMind ・ 2 小時前
唐禹哲升呢豪門女婿 傳與混血女友低調完婚
【on.cc東網專訊】台灣男星唐禹哲2023年在內地節目《披荊斬棘的哥哥》中，跟小13歲的混血女友蘇小軒求婚成功，日前終於傳出2人已完成結婚手續的消息，掀起大家熱議。東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
全紅嬋網紅哥哥被封「寵妹狂魔」 帶自己家果園養雞參加廚藝綜藝慘遭淘汰？
17歲國家隊跳水選手全紅嬋於去年巴黎奧運成功衛冕女子十米高台跳水金牌，成為中國隊奪得三項金牌嘅最年輕選手。巴黎奧運賽事期間，全紅嬋網紅哥哥全進華特意飛往當地支持，當全紅嬋奪金牌後，隨即表示會幫妹妹好好慶功，會親自燒豬和做湛江嘅白切雞畀佢食，睇嚟對自己嘅廚藝相當有信心。不過，日前全進華參加廚藝類綜藝，卻因白切雞被淘汰。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
伴侶突然怪怪的？12星座「出軌徵兆」大公開，當心這些危險訊號
如果心裡開始有了外遇或異心，其實行為多少都會露出一些蛛絲馬跡。 12星座雖然表現方式不同，但共同點是當他們開始對你不耐煩、行為反常、生活習慣突變都要多留意。這些徵兆不一定就是出軌，也可能是壓力或情緒問題。發現問題時，選擇溝通，不是只靠懷疑。畢愛情最怕的不是出軌，是缺乏信任與交流。姊妹淘 ・ 1 小時前
採購又出事？康文署涉慳成本買雜牌鞋 員工穿後腳痛求醫
繼政府早前爆出採購「冒牌水」風波後，近日康文署運動鞋採購又惹爭議！拯溺員工會指去年署方為救生員採購800對波鞋作訓練用途，但棄用過去十多年一直使用的美津濃(Mizuno)跑鞋，改為用一個品牌名為「JWS」的雜廠運動鞋。有救生員投訴新鞋質劣，部分人更因足部發炎求醫。am730 ・ 1 天前
盛品儒遺孀蔡一鳳指女兒常哭掛念爸爸 自己仍堅強撐起全家
亞視前高層盛品儒（James）於8月18日養和醫院病逝，終年48歲，遺下太太蔡一鳳與一對龍鳳胎。蔡一鳳在個人平台中分享自己的女兒常說掛念爸爸Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
連身裙不是套進去就對了！10種韓國明星連身裙穿搭技巧，Blackpink Rosé、Jennie都會這樣穿！
春夏季節到底什麼樣的穿搭可以同時兼具甜美和舒適呢？我們告訴你一件「連身裙」就能治百病！一件式的連身裙不但什麼都不用想，套進去就對了，另外穿上連身短裙，露出長長美腿的同時還可以拉長比例，清涼又清爽之外，露出肌膚線條更能提升女人味替你招桃花！這次我們整理了韓國女星在IG上的10種連身裙穿搭，包括BlackPink人氣成員Jennie、Rose和韓國女演員安昭熙...等人是怎麼讓連身短裙的美更上一層樓的，馬上來看看吧。 IG Photo連身裙夏天穿搭：Blackpink Rosé穿搭公式：印花連身裙+球鞋+白襪上個月才剛推出個人首張單曲〈On The Ground〉 Blackpink Rosé可說是時尚界炙手可熱的女星之一。而說到她當然不能不提她穿上連身短裙的樣子！身為Saint Laurent 全球形象代言人的她，穿上品牌的雛菊圖案連身裙，而領子的花瓣設計更是為整體穿搭增添春日的氛圍。另外她腳上的Maison Margiela厚底小白鞋讓身材比例變得好，所以說女人衣櫃除了要必備連身短裙外，鞋櫃裡的小白鞋也是一定要的！ IG Photo連身裙夏天穿搭：高俊熙穿搭公式：印花連身裙+球鞋+白襪ELLE.com.hk ・ 4 小時前
簡尼狠批德甲變英超陪襯品
【Now Sports】英超今夏最高轉會費5人，有4人來自德甲，這令曾任拜仁慕尼黑CEO的傳奇門將簡尼，鬧爆德甲留不住人才，寧願自甘墮落為英超作嫁衣。除了今夏標王伊薩，英超第2至第5位的轉會費最高球員，順序是穫斯、伊傑迪基、禾特馬迪及錫斯高，全部是由德甲轉戰該聯賽，4人合計轉會費高達3億鎊，當中穫斯和伊傑迪基都轉投至利物浦。英超今夏支出突破30億鎊，創下歷來轉會窗紀錄，而德甲則成為最大供應地之一，簡尼（Oliver Kahn）無法接受：「對很多人來說，這現在很正常，但對我來說，是一個信號。我們的聯賽太保守了，已經忘記如何承擔風險，問題是我們是想繼續成為一個培養人才然後又流失的聯賽，還是想為人才留下來創造條件。」眾所周知，德甲奉行「50+1」政策，限制財團全權收購德甲球會，必須重視球迷主導的傳統價值，而簡恩雖然沒有直接呼籲廢除「50+1」，但他表示現時的結構，意味德甲難出現變化，整個聯賽不會在轉會窗有大膽的決策。事實上，拜仁慕尼黑教練甘賓尼上周在記者會上，被問到其中一名心儀目標禾特馬迪等不及他們明夏才作斟介，提早答應了紐卡素的邀請時，也表現得相當無奈，慨歎一切都是錢作怪。now.com 體育 ・ 1 天前
泰國在野黨合作拚組閣 執政為泰黨提解散國會
（法新社曼谷3日電） 泰國前總理貝東塔去職，新總理人選受關注。泰國前總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）因違反道德標準在8月29日遭憲法法庭解職以來，泰國最高權力機構一直處於權力真空狀態。法新社 ・ 22 小時前
旅行機場造型靚行李箱+1：日本設計LOJEL Voja「網紅行李箱」全新象牙白色亮相
以設計美學與實用功能為核心的生活品牌LOJEL，其Voja行李箱系列相當受歡迎，近日亦推出了全新象牙白色，仙女色超有氣質，一眾白色控要忍不住手去試試看！Yahoo Style HK ・ 5 小時前