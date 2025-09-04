Cardi B 「搶口女王」自愛宣言：鼓勵女性擁抱自信、追求平等與遠離毒性關係

近日在法庭上金句連連的 Cardi B，因為口才了得與幽默感成功圈粉。Cardi B 作為饒舌巨星，直率的風格和真實的故事啟發無數女性。她的言論與歌詞不時傳遞自愛、女權及遠離有毒關係的訊息，成為現代女性的參考指標。

個性直率的Cardi B在法庭上成為金句王，過往的言論亦發人深省。（ Getty Images ）

「我會鼓勵任何類型的女人。妳不需要和我一樣，我依然會支持妳、鼓勵妳，告訴妳：『沒錯，女孩，繼續加油！』」---Cardi B

Cardi B 強調自愛是女性力量的核心。她曾分享早年透過努力工作，為她帶來經濟獨立和自信，脫離有毒關係。她曾說：「I'm going to encourage any type of woman. You don't have to be a woman like me for me to encourage and support you and tell you, 'yes bitch, keep on going.」她鼓勵每個人追求自我價值，對她來說，自愛應從小事開始持之以恆，從而學習新技能或肯定自身價值。

Cardi B鼓勵每個人追求自我價值，學習新技能或肯定自身價值。（Getty Images）

「其實成為女性主義者很簡單；就是女人能像男人一樣去做事情。男人能做的事，我也能做。我能靈活處理，我能打拼。我們擁有同樣的自由。我曾經站上排行榜的頂端。我是女人，而我做到這一切。我真的覺得自己和男人是平等的。」---Cardi B

Cardi B 的行動體現女權精神。她公開討論與前夫 Offset 的關係，強調女性不應犧牲自我來維持關係。她曾說：「But being a feminist is real simple; it’s that a woman can do things the same as a man. Anything a man can do, I can do. I can finesse, I can hustle. We have the same freedom. I was top of the charts. I’m a woman and I did that. I do feel equal to a man.」這句話清晰表達了她的女權觀，女人也有權利追求與男人同等的自由與成就。

在《She Bad》中，她唱出女性的多面性，挑戰傳統刻板印象。她還強調經濟獨立的重要性，並幽默地說：「Shoes? $1200. These glasses? $400. But bitch, my outfit? $20 dollars bitch. Get yourself together bitch. Learn how to budget hoe.」這句話不僅展現她的務實與自信，更鼓勵女性透過財務自主實現自我價值。

她認為女人也有權利追求與男人同等的自由與成就。（Getty Images）

Cardi B 以自身經歷警示毒性關係的害處。她曾離開與前夫之間的有毒關係，靠自信與財務自主重生。她提醒女性，忠誠不應成為犧牲，離開有毒環境才是重拾自我的第一步。

Cardi B提醒女性，忠誠不應成為犧牲，重拾自我離開有毒環境。（Getty Images）

Cardi B 的故事不僅是名人傳奇，更是對所有女性的呼籲：愛自己、追求平等、勇敢離開不健康的關係。她的影響力鼓勵女性實踐自愛與女權，成為更好的自己。

Cardi B主張女性愛自己、追求平等、勇敢離開不健康的關係。（Getty Images）

待嫁新娘Selena Gomez的愛情哲學：如沒有遇到對的人，我會選擇繼續單身亦不投入有毒關係

