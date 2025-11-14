Cardi B 與 Stefon Diggs 宣布迎來男嬰

Elsa/Getty Images

重點摘要

全球樂壇巨星 Cardi B 與 Buffalo Bills 外接手 Stefon Diggs 宣布兒子於 11 月 13 日出生

Cardi B 於今年較早前驚喜現身 Met Gala，首次公開懷孕喜訊

二人於社交媒體分享親密照片與深情留言，但暫未公布兒子的名字

樂壇與職業體壇同迎新成員誕生。全球巨星 Cardi B 與 Buffalo Bills 外接手 Stefon Diggs 正式宣布兒子誕生。二人透過社交媒體公布喜訊，分享一張在醫院拍下的親密合照，透露兒子已於 11 月 13 日平安出生。

廣告 廣告

這次誕生呼應了數月來的種種揣測——今年較早前，Cardi B 在 Met Gala 演出期間驚喜公開懷孕。兩位父母其後以動情字句表達對順利分娩的喜悅與感恩。Cardi B 的貼文迅速累積數百萬讚好，配文深情獻給她的未婚夫與新生兒，對一向直率的她而言，是難得溫柔而私密的片刻。以場上華麗風格見稱的 Diggs 亦呼應同樣情緒，發出一則短貼文，強調自己對踏上父親旅程的興奮。於 Cardi 最新的 Instagram 貼文中，她寫道：「重新開始從來不易，但一切都值得。我把全新音樂與新專輯帶到這個世界！把一個新生命帶進我的世界，也多了一個讓我成為更好自己的理由，多了一個讓我比任何事、任何人都更愛自己的理由，好讓我能繼續給我的孩子們應得的愛與生活。」她在另一則 Instagram Story 中欣賞一款淡粉紅色嬰兒手推車，還可聽到她說：「我剛生的是男孩，但我很喜歡這款手推車！」

雖然二人尚未公布兒子的名字，這項宣布已為他們備受關注的關係揭開新一章。隨著 Cardi B 持續領跑樂壇、而 Diggs 縱橫 NFL，他們的兒子將在充滿天賦與星光的家庭中成長。粉絲與圈內名人亦湧入留言祝賀，歡迎這對標誌性明星伴侶的最新成員。