Carhartt WIP工裝外套秋冬新季繼續大熱！Kendall、Hailey熱捧，百搭耐看美式復古街頭系列
近年工裝服大熱，早幾年 Kendall Jenner、Hailey Biber 等歐美明星掀起熱潮的 Carhartt WIP 工裝外套，到了今年秋冬有什麼新款呢？一起看看吧！
Carhartt WIP 2025 秋冬品牌廣告以紀錄片風格來紀錄系列。視覺企劃由 Daniel Derro Regan 在亞特蘭大拍攝，並由 Ben Dorado 負責藝術總監，展現了這座過去十年間產生巨大文化影響力的城市，從各種日常小片段和影像中側寫對「生」與「活」的思考。
大家關心的 Carhartt WIP 工裝外套，秋冬季當然有新款新色，經典的 OG Detroit Jacket、Stanton Jacket、Michigan Coat 都有不同顏色上架。低飽和度的紫粉色男女通殺，還有亮眼的車喱子紅色 Stanton Jacket 配合復古的工裝外套設計，相當美式街頭風格。
還有厚少少的 Erick Liner 外套，軍綠色設計很百搭又適合不同膚色，本身都已經很有造型感的外套，簡單配工裝牌，甚至棉褲都舒適好看。
秋冬裝還有 Detroit Half Zip 上衣、Hooded Benton Sweat Jacket 有帽外套，用來配斯文裝或是休閒裝都好看。另外都有小配件，如迷彩漁夫帽、黑色背囊、愛心小茶几等，喜歡 Carhartt WIP 這種美式復古品牌的話，要去看看這期的秋冬裝啦！
Carhartt WIP 專門店：
地址：銅鑼灣白沙道 13 號地舖
張曼玉同款Balenciaga Le City，帶回千禧復古手袋熱潮？2025秋冬手袋趨勢，5款實用返工大手袋推薦
GM眼鏡以外，香港品牌A.SOCIETY來認識一下！與美國潮牌NEW ERA聯名，磁吸棒球帽、太陽眼鏡很吸睛
