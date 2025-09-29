Carhartt WIP工裝外套秋冬新季繼續大熱！Kendall、Hailey熱捧，百搭耐看美式復古街頭系列

Carhartt WIP 工裝外套秋冬新季繼續大熱！Kendall、Hailey熱捧，百搭耐看美式復古街頭系列

近年工裝服大熱，早幾年 Kendall Jenner、Hailey Biber 等歐美明星掀起熱潮的 Carhartt WIP 工裝外套，到了今年秋冬有什麼新款呢？一起看看吧！

（Getty Images）

（Getty Images）

Carhartt WIP 2025 秋冬品牌廣告以紀錄片風格來紀錄系列。視覺企劃由 Daniel Derro Regan 在亞特蘭大拍攝，並由 Ben Dorado 負責藝術總監，展現了這座過去十年間產生巨大文化影響力的城市，從各種日常小片段和影像中側寫對「生」與「活」的思考。

（Getty Images）

（Getty Images）

大家關心的 Carhartt WIP 工裝外套，秋冬季當然有新款新色，經典的 OG Detroit Jacket、Stanton Jacket、Michigan Coat 都有不同顏色上架。低飽和度的紫粉色男女通殺，還有亮眼的車喱子紅色 Stanton Jacket 配合復古的工裝外套設計，相當美式街頭風格。

OG Detroit Jacket $2,499

Stanton Jacket $2,699

W’ OG Michigan Coat $2,599

還有厚少少的 Erick Liner 外套，軍綠色設計很百搭又適合不同膚色，本身都已經很有造型感的外套，簡單配工裝牌，甚至棉褲都舒適好看。

Erick Liner $1,499

秋冬裝還有 Detroit Half Zip 上衣、Hooded Benton Sweat Jacket 有帽外套，用來配斯文裝或是休閒裝都好看。另外都有小配件，如迷彩漁夫帽、黑色背囊、愛心小茶几等，喜歡 Carhartt WIP 這種美式復古品牌的話，要去看看這期的秋冬裝啦！

Detroit Half Zip Sweater $1,799

Hooded Benton Sweat Jacket $1,699

Cold World Cap $459

Duck Bucket Hat $599

Kaden Backpack $1,599

Heart Folding Table $699

Carhartt WIP 專門店：

地址：銅鑼灣白沙道 13 號地舖

