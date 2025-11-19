焦點

黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot

潮流界的工裝王者Carhartt WIP最近展開了超強秋冬狂歡折扣季，這次的折扣名單中還藏著不少平日難得一見的明星同款和經典熱賣款，優惠低至55折起！

Carhartt WIP快閃Black Friday優惠低至55折！新垣結衣Logo Tee減至$475，Kendall、Hailey私服大愛工裝外套都有折

Black Friday優惠2025推薦｜提到工裝，你腦海中第一個浮現的品牌是什麼？答案很有可能就是Carhartt。但對於潮流和街頭文化愛好者來說，他們真正認識和熱愛的，其實是這個品牌的歐洲支線—Carhartt WIP（Work in Progress）。

Carhartt WIP成功地將傳統工裝的「耐用實用」精神，與現代的「時尚街頭」美學完美結合，成為了近年來最火紅的潮流單品之一，連新垣結衣、Kendall Jenner、Hailey Bieber等都是Carhartt WIP的愛好者！最近FARFETCH推出FW25減價優惠，Black Friday優惠加碼額外8折，Carhartt WIP多款人氣單品直接下殺低至55折！無論你是工裝鐵粉，還是想跟隨歐美潮流Icon的腳步，現在就是最佳入手時機！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

FARFETCH Black Friday黑五優惠詳情：

  • 日期：香港時間：11月18日4pm至12月2日5pm

  • 優惠：滿$1,200黑五優惠額外8折

  • 運費：指定正價及減價貨品，購物滿$1,200免運費（11月13日4pm至12月3日6am）

按此到Black Friday FW25減價頁

即睇Carhartt WIP優惠

新垣結衣穿上Carhartt WIP長袖刺繡T恤（圖片來源：Pinterest）
新垣結衣穿上Carhartt WIP長袖刺繡T恤（圖片來源：Pinterest）

從次文化到名人加持的主流時尚

1994年，德國代理商Edwin Faeh將Carhartt引入歐洲市場，並以代理公司之名Work in Progress (WIP) 成立了支線。WIP旨在將工裝帶入滑板、街頭、Hip Hop等次文化圈。它保留了主線的經典面料和設計元素，但進行了關鍵的優化，對比美式主線寬大粗獷的版型，WIP的剪裁更為修身、俐落，更符合歐洲人的穿搭習慣，也更適合融入日常的城市潮流風格。

Carhartt WIP的熱門單品都是從主線的經典款式進化而來，具有極高的辨識度，如Detroit Jacket、Active Jacket、工裝長褲、冷帽等。加上，Kendall Jenner、Hailey Bieber、Kaia Gerber等頂級超模頻繁在街拍中穿著Carhartt WIP的外套和褲裝，將其從工裝界拉升至頂級時尚街頭的層次。Carhartt WIP成功地在保留品牌硬核DNA的同時，擁抱了現代潮流，讓每一個穿上它的人，都能同時擁有耐用度、型格和潮流感。

Kaia Gerber穿上Carhartt全黑工裝外套（圖片來源：Getty Images）
Kaia Gerber穿上Carhartt全黑工裝外套（圖片來源：Getty Images）

折扣價入手新垣結衣Logo Tee、歐美超模同款私服 最新優惠低至55折

FARFETCH今季秋冬狂歡折扣力度驚人，精選了多款Carhartt WIP產品，當中更藏有不少難得一見的明星同款與經典熱賣款。以耐用和型格著稱的Carhartt WIP工裝外套，一直是歐美It Girls的街拍必備。今次包括 Detroit Jacket、Michigan Jacket、Corduroy Jacket等熱門經典款式，都能找到驚喜優惠！除了外套與Logo Tee，其他時尚單品亦有不同程度的折扣，低至55折，讓你輕鬆入手這些永不過時的經典款。

Script embroidery T-shirt

55折後價：$475；原價：$916

SHOP NOW

Script embroidery T-shirt
Script embroidery T-shirt

American Script logo-embroidered sweatshirt

65折後價：$795；原價：$1,245

SHOP NOW

American Script logo-embroidered sweatshirt
American Script logo-embroidered sweatshirt

Ingo hoodie

7折後價：$973；原價：$1,398

SHOP NOW

Ingo hoodie
Ingo hoodie

Graphic-print crew-neck sweatshirt

75折後價：$785；原價：$1,053

SHOP NOW

Graphic-print crew-neck sweatshirt
Graphic-print crew-neck sweatshirt

Hudson raglan-sleeve T-shirt

8折後價：$383；原價：$506

SHOP NOW

Hudson raglan-sleeve T-shirt
Hudson raglan-sleeve T-shirt

Detroit jacket

9折後價：$1,873；原價：$2,180

SHOP NOW

Detroit jacket
Detroit jacket

OG Chore corduroy-collar coat

85折後價：$1,863；原價：$2,317

SHOP NOW

OG Chore corduroy-collar coat
OG Chore corduroy-collar coat

Anglistic ribbed beanie

85折後價：$331；原價：$404

SHOP NOW

Anglistic ribbed beanie
Anglistic ribbed beanie

