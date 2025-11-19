Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Carhartt WIP快閃Black Friday優惠低至55折！新垣結衣Logo Tee減至$475，Kendall、Hailey私服大愛工裝外套都有折

Black Friday優惠2025推薦｜提到工裝，你腦海中第一個浮現的品牌是什麼？答案很有可能就是Carhartt。但對於潮流和街頭文化愛好者來說，他們真正認識和熱愛的，其實是這個品牌的歐洲支線—Carhartt WIP（Work in Progress）。

Carhartt WIP成功地將傳統工裝的「耐用實用」精神，與現代的「時尚街頭」美學完美結合，成為了近年來最火紅的潮流單品之一，連新垣結衣、Kendall Jenner、Hailey Bieber等都是Carhartt WIP的愛好者！最近FARFETCH推出FW25減價優惠，Black Friday優惠加碼額外8折，Carhartt WIP多款人氣單品直接下殺低至55折！無論你是工裝鐵粉，還是想跟隨歐美潮流Icon的腳步，現在就是最佳入手時機！

FARFETCH Black Friday黑五優惠詳情：

日期：香港時間：11月18日4pm至12月2日5pm

優惠：滿$1,200黑五優惠額外8折

運費：指定正價及減價貨品，購物滿$1,200免運費（11月13日4pm至12月3日6am）

按此到Black Friday FW25減價頁

即睇Carhartt WIP優惠

新垣結衣穿上Carhartt WIP長袖刺繡T恤（圖片來源：Pinterest）

從次文化到名人加持的主流時尚

1994年，德國代理商Edwin Faeh將Carhartt引入歐洲市場，並以代理公司之名Work in Progress (WIP) 成立了支線。WIP旨在將工裝帶入滑板、街頭、Hip Hop等次文化圈。它保留了主線的經典面料和設計元素，但進行了關鍵的優化，對比美式主線寬大粗獷的版型，WIP的剪裁更為修身、俐落，更符合歐洲人的穿搭習慣，也更適合融入日常的城市潮流風格。

Carhartt WIP的熱門單品都是從主線的經典款式進化而來，具有極高的辨識度，如Detroit Jacket、Active Jacket、工裝長褲、冷帽等。加上，Kendall Jenner、Hailey Bieber、Kaia Gerber等頂級超模頻繁在街拍中穿著Carhartt WIP的外套和褲裝，將其從工裝界拉升至頂級時尚街頭的層次。Carhartt WIP成功地在保留品牌硬核DNA的同時，擁抱了現代潮流，讓每一個穿上它的人，都能同時擁有耐用度、型格和潮流感。

Kaia Gerber穿上Carhartt全黑工裝外套（圖片來源：Getty Images）

折扣價入手新垣結衣Logo Tee、歐美超模同款私服 最新優惠低至55折

FARFETCH今季秋冬狂歡折扣力度驚人，精選了多款Carhartt WIP產品，當中更藏有不少難得一見的明星同款與經典熱賣款。以耐用和型格著稱的Carhartt WIP工裝外套，一直是歐美It Girls的街拍必備。今次包括 Detroit Jacket、Michigan Jacket、Corduroy Jacket等熱門經典款式，都能找到驚喜優惠！除了外套與Logo Tee，其他時尚單品亦有不同程度的折扣，低至55折，讓你輕鬆入手這些永不過時的經典款。

Script embroidery T-shirt

55折後價：$475； 原價：$916

SHOP NOW

Script embroidery T-shirt

American Script logo-embroidered sweatshirt

65折後價：$795； 原價：$1,245

SHOP NOW

American Script logo-embroidered sweatshirt

Ingo hoodie

7折後價：$973； 原價：$1,398

SHOP NOW

Ingo hoodie

Graphic-print crew-neck sweatshirt

75折後價：$785； 原價：$1,053

SHOP NOW

Graphic-print crew-neck sweatshirt

Hudson raglan-sleeve T-shirt

8折後價：$383； 原價：$506

SHOP NOW

Hudson raglan-sleeve T-shirt

Detroit jacket

9折後價：$1,873； 原價：$2,180

SHOP NOW

Detroit jacket

OG Chore corduroy-collar coat

85折後價：$1,863； 原價：$2,317

SHOP NOW

OG Chore corduroy-collar coat

Anglistic ribbed beanie

85折後價：$331； 原價：$404

SHOP NOW

Anglistic ribbed beanie

