Carina@VIVA為外傭姐姐下廚 燙親手姐姐秒衝門口勁緊張 超越血緣深情十五年
女團VIVA實況團綜《VIVA Medium Rare House S2》來到第八集，這集笑中帶淚，溫情又爆笑。今次主角是Carina，她邀請了在她家裏工作、照顧她足足十五年的外傭姐姐Janice到宿舍，更話要親自下廚煮大餐報答恩情。
Carina今次挑戰黑松露意粉、豬肋骨及甜品Crème Brûlée。等食期間，Ada告知Janice二人是Roommate，Janice即刻「呀」了一聲，然後露出神秘笑容，還拿出電話，「我俾佢屋企間房張相你睇。」然後追問：「佢有冇將你哋間房保持整齊？」Ada聽到即刻擰頭，Janice再直線抽擊，笑着說：「呀！it’s ok，佢冇變過。」之後Ada帶Janice參觀二人間房，又叫Janice猜哪一張床是Carina。Janice只看了一眼，便秒指一張被鋪凌亂的床，「呢張。」隨後，Ada指着枱面的書是Carina，怎料Janice即刻篤爆，「佢喺屋企瞓覺多過睇書。」Ada忍不住好奇問：「所以佢喺屋企唔睇書？」Janice不假思索，「我從來冇見過。」Ada聽到即刻失聲大笑！
說着說着，黑松露意粉順利完成，Carina坦言是第一次煮食給Janice食，Janice亦十分感動，「我永遠唔會忘記。」問到第一度菜值多少分？Janice想都不想便說滿分！更謂想打包返屋企給Carina媽咪及妹妹試，認真sweet！接着在製作第二道菜豬肋骨期間發生小意外，Carina開焗爐查看情況時，不小心燙到手，大叫一聲。在客廳的Janice一聽到，即刻衝到廚房門外，緊張說：「佢可能辣親。」但為免阻住Carina，Janice只好擔心地站在門外「眼甘甘」睇實，母愛滿瀉。豬肋骨成功出爐，Janice大讚以第一次來說講已經超水準，至於個甜品Crème Brûlée，就獲得VIVA三位成員一致推崇，封為當日MVP！
食飽飯，Carina跟Janice坐低大談心底話。Carina說雙方關係早就似家人，Janice會成日入房跟他傾偈、關心她。說着說着，Carina突然感觸哽咽，Janice便說：「我將佢哋視作我嘅仔女，我成日同佢哋講，我係佢哋嘅第二位母親。我哋之間有好多秘密。」Carina坦言近兩年忙於工作，已甚少時間跟Janice傾偈，想起當初入行不適應，因不想令媽咪擔心，所以只會跟Janice同妹妹傾訴，「佢未必會俾到好多解決方法我，但係佢喺度就係有一個好開心嘅energy。」聽到這裏，Janice都忍不住邊講邊喊，「我知道你已經開始踏上你嘅第一步，所以繼續努力、繼續行落去。無論發生乜嘢事，我都會為你感到驕傲。」場面感人。
最後，Janice除了祝福VIVA越來越好，更非常投入地幫手宣傳，用廣東話呼籲大家「CLS」她們的YouTube channel，還搞笑補充：「仲要有英文字幕㗎！」即刻哄得全場拍手大笑。
