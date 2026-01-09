Carina@VIVA登著名服裝品牌廣告晒九頭身 當選VIVA隊長勇敢宣言：好想一齊贏

VIVA成員Carina近日衝出香港，登上國際著名服裝品牌廣告，大晒九頭身的美好身段，廣告更覆蓋全亞洲，認真威水！而VIVA自家團綜《VIVA Medium Rare House S2》亦迎來感動又爆笑的最終章，成軍一年半，終於透過全民投票選出隊長，結果Carina以大熱姿態跑出。

今次投票機制相當全面，網民佔40%、公司同事佔40%、成員自己佔20%。結果出爐，Carina於三個部份都獲得最高票數，VIVA團內投票更拿到三票！網民票數佔40%，同事票數佔34%，穩坐隊長寶座！公布結果一刻，三位隊友立即歡呼。

隨後Carina發表「隊長宣言」時十分認真，除了多謝網民、隊友及同事，更謂：「我會努力帶領VIVA行得更加遠。」她透露早前跟Ada聊了一個多小時的電話，因為當時兩人票數領先，所以有ff過「大計」：「如果我真係做咗隊長，有啲咩係我想做？首先我有一個諗法，我會安排喺唔同範疇上都有一個小隊長！」Carina指希望VALC任跳舞小隊長，Macy負責帶大家show前開聲，Ada就繼續做「家庭總指揮」處理內務。又希望每星期安排一至兩日團練，保持默契，因為四人將會搬離宿舍，一起的時間會變少。最後她還預告，希望2026年推出所有作品後，可以於第二個地方跟大家再開新團綜！

畫風一轉，來到最後一集團綜，VIVA四人分享感受時真情流露。VALC謂最開心是感受到好好的信任；Ada認為今季大家真的像屋企人；Carina就沾沾自喜說很喜歡跟人講說「我今晚要返宿舍」，覺得這種 bonding 好難得而且十分珍惜；Macy坦言沒有不捨得的感覺，「我知道就算我哋唔喺宿舍住，出到去工作嘅時候我哋都會一齊住。」想得通透。團綜最終章就在一片淚水與歡樂笑聲中，圓滿結束。

