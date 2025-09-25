CARLYN「韓國元祖級雲朵包」香港開限定店！韓韶禧、宋智孝、金世正熱捧的聖水洞火紅手袋品牌

韓國元祖級雲朵包品牌 CARLYN 落戶香港！CARLYN「雲朵包」深得韓星熱愛，韓韶禧、少女時代秀英、孝淵、宋智孝、金世正、Red Velvet Wendy等都是捧場客，不少港人更特意飛到韓國入手品牌最經典的菱格雲朵包。品牌於10月在尖沙咀 K11 MUSEA 開設香港首間期間限定店，更備多款精美禮品限定登場，韓系時尚迷，又多間聖水洞時裝店可以在香港買到了，鎖定開店資料吧！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

廣告 廣告

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

韓國元祖級雲朵包品牌 CARLYN 由創意總監李承喜於2014年在紐約創立，品牌定位強調「舒適與永恆（Comfort & Timeless）」，融入紐約大都會的摩登感與藝術氛圍，主打輕盈、舒適且兼具時尚感的包款，尤其以柔軟菱格「雲朵包」聞名，輕盈蓬鬆如雲朵般的外型，加上親民的價位，它不只是一款包包，更是時尚界的夢幻配件，輕鬆搭配出多種風格，從甜美到休閒都非常百搭，深得一眾年輕女性及韓星的喜愛，瞬間成為近年的時尚新寵！

CARLYN 期間限定店位於尖沙咀 K11 MUSEA 3樓，完美還原聖水洞店的設計，限定店陳列了多款經典雲朵包以及新一季的包款，從熱賣的 Paisley Cozy系列雲朵包，到 Kira 系列菱格紋迷你雲朵包，甚至是 Mellow 系列雲朵背包，屆時都會有新款，亦可以試上身配搭，CARLYN 香港期間限定店在 10 月 1 日登場，鎖定開幕去入貨啦！

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

CARLYN 香港期間限定店

日期：2025年10月1日至2026年9月20日

時間：上午11時至晚上9時

地址：尖沙咀 K11 MUSEA 3樓 Kiosk

電話：64178853

由開幕日 10 月 1 日起，顧客凡消費滿 HK$800，即可免費獲得心形鑰匙圈乙個，凡消費滿 HK$1,200，即可免費獲得小型索繩袋乙個，數量有限，送完即止！

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

許光漢出任Canada Goose全球品牌大使，兩套廣告造型還有幕後花絮照送給「許太」們收藏

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

名媛Nicky Hilton也到場的時裝大騷，alice + olivia「多巴胺大衝擊」的春季系列

Jennie「人間香奈兒」穿搭拆解：不一定要CHANEL才高級，學她用黑白灰銀打造質感造型

H&M倫敦時裝周華麗亮相！星二代Romeo Beckham、Lila Moss驚喜現身，鎖定平價高級感時裝