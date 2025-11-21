BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
Carro 全新旗艦店進駐土瓜灣！三層樓展廳打造一站式買車新體驗
想買二手車但又擔心質素參差、售後服務不到位？亞太區最大型二手車平台 Carro 最近於土瓜灣寶馬大廈開設全新旗艦店，佔地超過 42,000 平方呎，橫跨三層樓的展廳正式揭幕。開幕當日更請來品牌代言人、視帝陳豪主持盛大儀式，為香港車主帶來全新的買賣車體驗。
三層空間各有特色
位於九龍土瓜灣馬頭圍道 163 號的旗艦店可，七樓和八樓經過精心設計，打造成舒適的體驗中心，讓你可以慢慢欣賞琳瑯滿目的汽車選擇，當中更包括豪華及歐陸車系，完全不用擔心傳統車行那種「迫住買」的壓力。而五樓則設有 Carro Care 專業售後服務區域，為各種汽車包括新能源車提供驗車前檢查、維修和翻新工作。
作為 Carro 首位明星代言人的陳豪，早於今年 9 月已開始為品牌拍攝廣告，在香港電車、電視及數碼平台隨處可見。身為車迷的他表示，自己一向對座駕特別講究，而 Carro 在驗車和翻新方面的高標準讓他無比安心。從買賣、維修、融資到保險，Carro 全方位的專業服務正是他信任這個品牌的原因。
改變香港二手車市場
Carro 共同創辦人兼行政總裁陳暐程直言聽過不少人批評香港二手車行業售後服務差、缺乏透明度、地點不方便等問題，而 Carro 正正希望改變這種固有印象。他們在設備和技術上作出大量投資，承諾為香港客戶提供高質素的一站式零售和售後服務。香港行政總裁余家煒更強調，他們不只是賣認證二手車，而是讓客戶從買賣到售後都能完全放心的服務體驗。
Carro 展廳
地址：土瓜灣馬頭圍道 163 號寶馬大廈
